Объединяться после выхода Великобритании из ЕС... Такой призыв содержит Римская декларация, 25 марта подписанная лидерами 27 стран-членов ЕС на 60-летие Римского договора, которым когда-то основали содружество. Однако эта декларация также содержит положения, которые, по мнению некоторых аналитиков, могут угрожать этому европейскому единству. Ведь они предусматривают создание политики «двух скоростей». Другие поправляют: более точное определение: «Евросоюз многих скоростей».

В Римской декларации, которую подписали все, кроме британцев, говорится, что страны-члены ЕС «будут действовать вместе, но, в случае необходимости, с разным темпом и интенсивностью, при этом двигаясь в одном направлении».

Сторонники: двухскоростная Европа сделает возможным прогресс

Сторонники «двухскоростного» (или «многоскоростного») европейского сообщества утверждают, что это государствам-членам даст возможность большей свободы для формирования отдельных блоков и определения политики, когда достичь единодушия на уровне ЕС будет невозможно.

Они аргументируют свое мнение тем, что это будет особенно удобно, когда к ЕС присоединятся остальные балканские страны, увеличив количество членов до 30. Мол, достижение консенсусных решений при таком количестве государств будет значительно более сложным.

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В частности, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в минувшие выходные на саммите в Риме заявил, что он отдает предпочтение «скорее двухскоростной Европе, чем «тупику», где отсутствует какое-либо продвижение».

«Когда та или иная страна скажет: «Я не хочу», я отвечу: «Что ж, тогда не делайте препятствий мне и позвольте двигаться вместе с другими», ‒ добавляет Беттель.

Критики: «двухскоростная» политика создаст не единство, а размежевание

Несогласные с этим мнением говорят, что, допустив разнобой внутри ЕС, содружество отказывается от одного из своих основных принципов: достижение равенства путем все большей интеграции. Критики идеи «многоскоростного содружества» уверяют, что эта инициатива может привести к созданию двух различных Европейских союзов внутри самого ЕС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, выступая перед лидерами государств-членов на саммите в Риме, отметил, что он лично прожил половину своей жизни за «железным занавесом», когда Европа была разделена Холодной войной на страны Востока и Запада.

«Тогда действительно была двухскоростная Европа», ‒ предостерег Туск глав государств и правительств ЕС.

Кто будет руководить «двухскоростным» ЕС?

Эксперт по европейской политике в Европейском центре Карнеги Джуди Демпси говорит, что основной вопрос заключается в том, что, собственно, кроется под понятиями «двухскоростной» или «многоскоростной» Европейский союз и какие государства будут находиться в кругу первого, а какие ‒ в кругу второго уровня.

Эксперты сходятся во мнении, что идея «ядра» из шести государств-основателей европейского сообщества ‒ Германии, Франции, Италии и стран Бенилюкса ‒ не выдерживает критики.

«Совершенно ясно, что этот двухскоростной Евросоюз должен руководствоваться, в первую очередь, государствами еврозоны», ‒ объясняет Радiо Свобода Демпси, отметив, что 19 стран ЕС, где сегодня используется евровалюта, составляют «квалифицированное большинство», необходимое для принятия законодательства Совета министров ЕС.

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По мнению аналитика из Европейского центра Карнеги, для этих стран ключевым вопросом будет коренное переосмысление фискальных структур, а именно: как далеко можно двигаться в сторону более широкого финансового союза и усиления союза монетарного.

С другой стороны, она говорит: девять стран ЕС, которые пока не принадлежат к еврозоне, могут возмущаться, потому что будут чувствовать себя, так сказать, «вторым эшелоном государств ЕС».

Идея двухскоростного европейского содружества, как предупредили представители нынешнего правительства Польши, приведет к «разрушению» и «ликвидации Европейского союза в нынешнем понимании этого слова».

Между тем Джуди Демпси считает, что в случае реализации проекта «двухскоростного ЕС» реакция Польши и других стран не Еврозоны создаст дилемму для Германии, которая, поддерживая эту инициативу, «была очень осторожной, превращая эту идею, так сказать, в официальную мантру».

«Берлин должен быть очень осторожным относительно того, как это формулируется, какие для этого используются слова, потому что он желает, чтобы все остались «на борту», ‒ говорит эксперт. ‒ А это значит, что немцы пытаются достичь соглашения, которое не создаст впечатление, что это фактически Германия организует ЕС».

«Многоскоростная» или «двухскоростная» объединенная Европа?

Европейский союз активно движется не в сторону «двухскоростного» сообщества, даже несмотря на риторику политиков, которые поддерживают эту идею, считает Роланд Фройденштайн, заместитель директора Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса.

«Я думаю, что речь идет о «многоскоростном» или о ЕС «разнообразной интеграции», ‒ говорит в интервью Радiо Свобода Фройденштайн. ‒ Я не думаю, что здесь речь пойдет об основной и маргинальной группах. Так произойти не должно».

Представитель Центра Мартенса объясняет, что канцлер Германии Ангела Меркель уже много лет подчеркивает важность «максимального единства» в рамках ЕС, но теперь публично поддерживает идею «многоскоростного» Европейского союза.

«Она не подразумевает, что будет создано одно ядро, которое будет двигаться вперед во всех направлениях», ‒ говорит эксперт, добавляя, что «большинство государств-членов поддерживают понятие «многоскоростной Европы», прежде всего Франция, Нидерланды и некоторые скандинавские страны, но и ряд государств юга ЕС тоже не имеют с этим никаких проблем».

Зато сопротивление Польши, по мнению Фройденштайна, основано на неправильном понимании этих вопросов, потому что прежде всего «там не будет двух уровней государств-членов ЕС».

Какие «группы по интересам» могут возникнуть внутри ЕС?

Большинство европейских экспертов сходятся во мнении, что на почве «многоскоростной Европы», скорее всего, возникнут внутренние группы, которые будут сплочены вокруг различных европейских вызовов. Политологи и аналитики даже утверждают, что «многоскоростная Европа» уже существует, в частности, в таких вопросах, как Еврозона или страны Шенгенского пространства, где отменен паспортный контроль и открыты границы.

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Между тем эксперты предполагают, что некоторые новые блоки могли возникнуть вокруг оборонных проектов с участием Швеции, Польши, Германии, Дании и Нидерландов, вместе работающих в этой сфере.

В вопросах безопасности «многоскоростная политика» позволила бы Франции, Германии и Нидерландам улучшить свое сотрудничество, в частности в сфере обмена разведывательной информацией, говорят аналитики, прогнозируя также появление альянсов государств внутри ЕС, вокруг законодательства о предоставлении убежища и углубления сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.

Характерно, что это может сыграть и на руку государствам вроде Украины, которая надеется однажды стать членом ЕС. Для таких стран благодаря «многоскоростной политике» могут быть созданы новые структуры, которые будут способствовать их евроинтеграции и присоединению.

Решит ли проблемы ЕС «многоскоростная политика»?

По мнению Розы Балфур, исполняющей обязанности директора европейской программы в Фонде Маршалла, утверждение, что «двухскоростная» или «многоскоростная» объединенная Европа может решить ключевые европейские проблемы, звучит неубедительно. Она скептически оценивает вероятность преодоления мигрантского или долгового кризисов путем «многоскоростной политики».

«Я думаю, что решение скорее кроется в нахождении политических ответов на текущие вопросы, а уже потом нужно приступать к разработке идей, какой формат был бы лучшим для проталкивания этой политики», ‒ объясняет Балфур.

«Очень хорошо заявлять, что мы можем двигаться с разной скоростью, ‒ добавляет она. ‒ Но как? Это ‒ политика, которую на самом деле следует хорошо продумать».

Над материалом работали Rikard Joswiak, Ron Synovitz, Виталий Еремица