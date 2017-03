Газета The Washington Post написала о награждении украинца Олега Сенцова, заключенного в России, престижной наградой от международного правозащитного союза писателей и вспомнила об опыте других лауреатов, большинство из которых вышли на свободу. А колумнист еженедельника Time делает неутешительные прогнозы для Украины относительно обострения кризиса из-за политики блокады Донбасса, но отмечает, что в выигрыше не останется ни одна сторона конфликта. Между тем, The Times of Israel напоминает о весомости вещей, которые остаются неизменными, рассказывая историю последнего в Украине еврейского городка, готовящегося к празднованию Песаха.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого держат за решеткой в России, получил награду «Свобода писать» от американского ПЕН-клуба. Это честь с сильной дозой иронии, пишет Аманда Эриксон в статье для американского издания The Washington Post.

Известный критик политики Путина в отношении Украины Сенцов присоединился к списку других почетных деятелей-правдоборцев, оказавшихся под угрозой. Среди них, в частности, азербайджанская журналистка Хадиджа Измаилова, арестованная после выпуска серии расследований, разоблачающих коррупцию внутри правительства Азербайджана, и заключенный китайский экономист Ильхам Тохти, который критиковал политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Это очень живая иллюстрация нетерпимости правительства Путина в отношении несогласных

Автор цитирует исполнительного директора американского ПЕН-клуба Сьюзан Носсел, которая рассказала о нынешней номинации: «Он был вынужден пожертвовать карьерными перспективами в кинопроизводстве, приняв решение не молчать. Это очень живая иллюстрация нетерпимости правительства Путина в отношении несогласных».

Эриксон дополнила профайл Сенцова отрывком из его письма: «Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется». Она также отмечает, что обстоятельства могут сложиться и значительно лучше: из 40 лауреатов «Свободы писать» 37 выпустили из тюрьмы в течение 18 месяцев после того, как те получили награду.

Заключенный в России кинорежиссер Олег Сенцов только что получил награду «Свобода писать»

В Украине дела меняются к худшему: приближается тот момент, когда Москва установит официальные торгово-экономические отношения с территориями, контролируемыми сепаратистами, не поддающимися украинской политике блокады, пишет международник Ян Бреммер для американского еженедельника Time.

Мир и безопастность в Украине требуют стабильных отношений с Москвой

«Украина была позади своих западных соседей ‒ таких, как Польша и Венгрия, ‒ в течение последних 25 лет. Высокие стандарты жизни зависят от более тесных связей с Европой, но мир и безопастность требуют стабильных отношений с Москвой», ‒ отмечает автор. Он пишет, что Россия будет удерживать Украину в своей политической орбите, ведь ее потеря в пользу Запада была бы для Москвы «последним унижением». Впрочем, по мнению Бреммера, Кремль не будет инициировать оккупацию остальной украинской территории, поскольку это приведет к серьезным потерям и, как следствие, будет стоить Владимиру Путину поддержки населения.

Тупик, утверждает Бреммер, будет более дорогостоящим для обеих стран (Украина может потерять дополнительных 1,3% от экономики; Россия окажется в еще более неудобном положении из-за неутешительных для нее перспективы относительно цен на нефть). Он также убежден, что многие западные должностные лица предпочитают защитить Украину от манипуляций России, но не готовы нести ответственность за расходы на защиту страны, к которой их соотечественникам нет дела.

Киев и Кремль имеют дело с ухудшением позиций в Украине

Израильское издание The Times of Israel опубликовало репортаж из Бершади ‒ последнего штетлеха (с идиш ‒ еврейского местечка) в Украине, готовящегося к празднованию еврейской Пасхи ‒ Песаха.

Автор статьи Кнаан Лифшиц обращает внимание на то, что население Бершади стареет: здесь осталось всего 50 евреев (для сравнения: в 1989 году их было около тысячи). Большинство их родственников навсегда покинули Украину в поисках лучшей доли в США и Израиле.

Тем не менее, этот город возле границы с Молдовой имеет важное символическое значение и служит живым завещанием истории выживания еврейской общины, говорится в материале. Ярким подтверждением этого является 200-летняя глиняная синагога, которую здешним евреям удалось уберечь во время Холокоста и репрессий коммунистического режима. По словам ее самого молодого прихожанина 64-летнего Ефима Выгоднера, справлять свои традиционные ритуалы в Бершади даже в самые трудные времена евреям помогали такие факторы, как удача, удаленность этого населенного пункта, выносливость и дружеские отношения с соседями-неевреями.

«Я даже не знал, что маца также была в массовом производстве»