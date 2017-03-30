Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров 30 марта явились в Центр противодействия экстремизму в Крыму. Там Ремзи Бекирова задержали. Его обвиняют в якобы размещении в социальной сети запрещенных материалов. Арифмеметов со знакомыми принес Бекирову еду, после чего задержали и их. Риза Изметов и журналист Тарас Ибрагимов до сих пор находятся в «Центре Э». По словам адвоката Эдема Семедляева, также задержан Руслан, фамилию которого не сообщают. Накануне, 29 марта, в Симферополе под зданием Верховного суда Крыма был задержан активист Белял Адилов.