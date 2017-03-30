Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, недавно переживший тяжелое отравление при подозрительных обстоятельствах, в среду выступил перед сенатском комитетом по вопросам бюджетных ассигнований. Он заявил, что количество политических заключенных в России уже сопоставимо с временами СССР.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал российского политика «другом, российским патриотом, пережившим покушение».

В своих свидетельствах Владимир Кара-Мурза заявил, что Кремль совершил два неудачных покушения на его жизнь. Он также заявил, что правительство России может готовить уголовные обвинения против 1500 задержанных в ходе оппозиционных митингов, которые на днях прошли в России.

«Бывают вещи хуже тюрьмы. В последние несколько лет журналисты-расследователи, деятели оппозиции, борцы за права человека, борцы против коррупции и обличители злоупотреблений со стороны власти преждевременно умирали. Бориса Немцова ‒ бывшего премьер-министра и известного оппонента Владимира Путина – расстреляли недалеко Кремля. Организаторы и вдохновители этого убийства не установлены и не задержаны», ‒ отметил Кара-Мурза.

Российский оппозиционер во время выступления в Сенате также обратил внимание на аресты украинцев после незаконной аннексии Крыма Россией.

Суды и правоохранительные органы стали инструментами политических преследований

«Суды и правоохранительные органы стали инструментами политических преследований. По информации «Мемориала», в России сейчас насчитывается сотня политических заключенных. Эта цифра сопоставима с советским периодом. Среди них ‒ активисты оппозиции и члены их семей, такие как Сергей Удальцов и Олег Навальный; обычные граждане, которые попадают в заключение за участие в мирных демонстрациях; украинцы, арестованные после аннексии Крыма, включая режиссера Олега Сенцова; Алексей Пичугин, последний заложник «дела ЮКОСа», который был свидетелем провала крупнейшей российской нефтяной компании. И заключение ее председателя Михаила Ходорковского более чем на 10 лет за то, что тот осмелился поддерживать оппозиционные партии и общественные организации», ‒ заявил Кара-Мурза.