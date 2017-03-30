Дело о «долге Януковича»: чем ответит Украина

Иск России к Украине о возврате трех миллиардов долларов кредита, выданного правительству Виктора Януковича, суд Лондона будет рассматривать в ускоренном порядке. Аргументы украинской стороны, в частности, фактор российской агрессии против Украины, суд пока не принял к сведению, однако судья согласился с правом Украины подать апелляцию.

Британский судья Уильям Блэр, председательствовавший на заседании, не принял аргументов, представленных украинской стороной относительно политического давления России на Украину и одобрил ускоренное рассмотрение иска Москвы. Суд разрешил Украине подавать апелляцию на это его решение.

Слушания по делу проходили в течение трех дней в январе 2017 года. Украинская сторона требовала полной судебной процедуры и убеждала судью, что ускоренный формат рассмотрения российского иска к Украине был бы неуместным.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что Киев имеет право на апелляцию на решение британского суда об ускоренном рассмотрении дела по «долгу Януковича».

Украина продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы

«Сегодняшнее решение ‒ это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов, суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», ‒ отметил Данилюк после заседания украинского Кабмина 29 марта.

Он добавил, что в правительстве с уважением относятся к решению британского суда, но считают, что оно «не учитывает объективных фактов экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия непрерывно осуществляет с 2014 года».

Минфин России расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное, которое уже обязывает Украину выплатить Москве долг по евробондам на 3 миллиарда долларов, говорится на сайте министерства.

В беседе с Радіо Свобода Александр Мережко, юрист-международник, предположил, что наиболее вероятным является решение Лондонского суда в пользу России.

Украина приводит политические, а не юридические аргументы – суд их вряд ли учтет

«У меня не очень хорошие предчувствия. Ведь Украина приводит политические, а не юридические аргументы. Подробно аргументы украинской стороны не озвучены, услышим их в процессе рассмотрения дела. Думаю, представители Украины будут говорить о том, что Россия предоставила кредит не государству, а лично Януковичу, и это такой одиозный кредит. Аргументы по Крыму и Донбассу суд вряд ли учтет: такие арбитражи обычно подходят к вопросу узко, ограничиваются сутью проблемы, намеренно игнорируют смежные вопросы», ‒ уточняет юрист.

Справедливое решение невозможно без учета факта российской агрессии против Украины ‒ Арьев

Зато Владимир Арьев, депутат от «БПП» и председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, оценивает ситуацию более оптимистично.

Украина доказывает, что это фактически была взятка Виктору Януковичу

«Сокращенная процедура еще не является плохим сигналом относительно будущего вердикта, который будут принимать, учитывая аргументы обеих сторон. Сейчас Украина четко доказывает, что это фактически была взятка Виктору Януковичу. Также справедливое решение невозможно без учета факта российской агрессии против Украины. Я пока не хотел бы комментировать решение суда Лондона, но украинская сторона использует все правовые механизмы для того, чтобы суд смог принять правосудное решение», ‒ отметил Арьев.

Если Украине все же придется одномоментно возвращать России 3 миллиарда долларов, это будет тяжелым испытанием для экономики и финансовой системы страны, утверждают украинские экономисты. Впрочем, Украина вряд ли будет возвращать всю сумму сразу, отмечает экономист, исполнительный директор фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Однако наиболее вероятным он считает сценарий, при котором Высокий суд Лондона-таки обяжет Украину вернуть долг – по частям на протяжении многих лет.

Суд не принял аргументов относительно Крыма и Донбасса. Я считаю, что шансы на выигрыш Украины малы. Но это не означает, что война проиграна

«В соглашении о предоставлении Россией этого кредита есть такой пункт: если суверенный долг Украины превысит отметку 60% долга от ВВП, Россия имеет право предъявить этот долг к оплате. По статистике начале 2015-го было видно, что эту отметку превысили. Было бы лучше уже тогда рассчитаться с этим долгом, или, по крайней мере, начать это. К тому же, в тогдашнем заявлении МВФ говорилось, что государство может продолжать сотрудничество с фондом, даже в случае, если объявит дефолт, ‒ напоминает эксперт. ‒ Украинская сторона, кажется, и не рассчитывает на выигрыш в суде, но надеется: если и будет решение суда вернуть этот долг, то как можно позже. Но оказалось, что дело рассмотрят по сокращенной процедуре. А также суд не принял аргументов относительно Крыма и Донбасса. Я считаю, что шансы на выигрыш Украины малы. Но это не означает, что война проиграна. Может быть затянуто время выполнения этого решения. К тому же, Украина будет пытаться реструктуризировать этот долг, распределив выплаты на много лет».

В декабре 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом России Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит на 15 миллиардов долларов путем размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 миллиарда долларов была размещена на Ирландской фондовой бирже, где ее и выкупила Россия.

В течение осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая списание части их, с большинством из своих частных кредиторов ‒ кроме России, которая не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является суверенным долгом Украины. Киев настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и поэтому должен быть реструктурирован на общих основаниях.

Предыдущий премьер-министр Украины Арсений Яценюк в декабре 2015 года заявил, что Киев вводит мораторий на выплату долга России на 3 миллиарда долларов, который взял бывший президент Виктор Янукович за два месяца до побега. Яценюк заявил тогда, что Киев готов к судебной процедуре с российской стороной.

Россия обратилась с иском к Украине о взыскании этих средств в Высший суд Англии, потому что украинские облигации, которые она выкупила, были выпущены в соответствии с английским правом. Украина выступила с возражениями против этого иска.