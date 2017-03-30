Крым в YouTube: гимн Украины, очереди и «совдеп»

Пользователи YouTube фиксировали гимн Украины в Ялте, очереди для получения государственных услуг и впечатления россиянки от Севастополя.

Пользователь Kirill Driga опубликовал видео, снятое в Ялте возле одного из продуктовых магазинов. На ролике видно, как из колонки, установленной возле входа, звучит гимн Украины. У некоторых посетителей это вызывает улыбку. По какой причине заиграл украинский гимн, в видео не поясняется.

Пользователь Юлия Гусенцова недавно переехала с семьей в Севастополь из Пскова. На своем канале она делится первыми впечатлениями. «Мы здесь месяц. На данный момент очень непонятно, но все-таки, как я называю, «совдеп». Мало что здесь есть, мало куда можно выйти, куда сходить. Допустим, если торговый центр, один-единственный Муссон – и то там брендовой одежды нет», – рассказала девушка.

Пользователь kianews24 опубликовал видео показательных выступлений российских военных на площади Ленина в Симферополе. За мероприятием, которое проходило в ненастную погоду, наблюдало небольшое количество зрителей.

Пользователь 1br0 77713 снял на видео огромную очередь в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Симферополе. Ролик был снят утром, перед открытием центра.