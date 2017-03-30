В России суд оставил Алексея Навального под арестом

В России Московский городской суд в четверг 30 марта отклонил апелляцию на арест учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, задержанного в Москве 26 марта перед началом антикоррупционной акции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья отказалась вызывать для допроса свидетелей со стороны защиты и приобщать к делу видеозаписи из отделения в котором содержался задержанный. Один из свидетелей от обвинения – полицейский, участвовавший в задержании Навального – заявил в суде, что оппозиционер мешал проходу граждан и оказывал сопротивление. Суд не нашел оснований не доверять этим доводам.

В понедельник Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Оппозиционера также оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации незаконного митинга. Сам Навальный заявил, что не сопротивлялся при задержании, не знаком с материалами дела и не подписывал протокол. Защита политика обжаловала вынесенные ему приговоры.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Российский премьер-министр не отреагировал на обвинения оппозиционера, из-за чего Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на антикоррупционные митинги. Они состоялись в десятках городов России.