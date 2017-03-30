Бывший боец батальона «Донбасс» Ярослав Левенец, которого в медиа назвали вероятным фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, исчез после допроса в прокуратуре. Об этом журналистам сообщила его жена Анна, которая считает, что муж не скрывается, а исчез. Побратимы и люди, которые его знали раньше, рассказывают о Ярославе как о националисте, патриоте и приветливом человеке. А в Генеральной прокуратуре пока не комментируют, причастен ли он к делу Вороненкова.

Анна, жена Левенца, сообщила, что за восемь дней до убийства Дениса Вороненкова, Ярослава задержали на вокзале, отвезли в полицию, а затем отпустили. А собственно в день гибели экс-депутата российской Госдумы Левенец уехал в Киев, ведь должен был появиться в прокуратуре, говорила она. В 11 часов утра, то есть за полчаса до убийства, Анна связалась с мужем по телефону.

«Я не знаю, по какому делу его вызвали. То ли по старому, времен Януковича, то ли относительно задержания на вокзале. Мы коротко поговорили о детях, он сказал, что любит. Это был обычный нежный разговор. Он сказал, что едет домой», ‒ передает слова Анны пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский у себя в Фейсбуке.

Уже вечером в тот день, когда произошло убийство, телефон Ярослава не отвечал, связи с ним нет. Приятель мужчины рассказал, что Левенец все же был на допросе ориентировочно в 16-17 часов.

Радіо Свобода в течение дня пыталось связаться с Анной Левенец, но «абонент не мог принять звонок».

Что говорят в прокуратуре

Делом об убийстве Вороненкова занимается прокуратура Киева. Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора Павел Кононенко, и сейчас создана межведомственная рабочая группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции, кроме того, к расследованию привлечены оперативные сотрудники СБУ.

Впрочем, руководствуясь тайной следствия, правоохранители пока держат в секрете ход расследования и то, имеет ли какое-то отношение к делу Ярослав Левенец.

«Это дело на контроле у Генерального прокурора, я не уполномочен комментировать какие-либо детали дела, к сожалению», ‒ сказал помощник генерального прокурора Владислав Куценко.

В заявлениях генерального прокурора Юрия Луценко фамилия Левенца не фигурировала. Однако Луценко неоднократно заявлял, что заявленного убийцу Вороненкова подвезли к месту преступления на машине Daewoo, соучастника разыскивают.

«Следствие, которое сейчас ведет столичная прокуратура вместе с СБУ, милицией, активно работает по делу. Я, конечно, не могу комментировать. Однако, фактически дважды в день я получаю неплохие сигналы о перспективах в этом деле», ‒ сказал генпрокурор в интервью «Укринформу».

Сейчас правоохранители имеют две версии: убийство Вороненкова в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и убийство его как свидетеля по делу о контрабанде в структуре Федеральной службы безопасности России времен его работы в Федеральной службе по противодействию наркотикам и контрабанде.

Позиция президента Украины Петра Порошенко ‒ убийство Вороненкова является терроризмом со стороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова 23 марта в Киеве.

Кто такой Ярослав Левенец?

Кое-что о 31-летнем Ярославе Левенце известно из открытых источников, многое рассказывают его знакомые. Мужчина родился в Желтых Водах Днепропетровской области, женат, имеет, по меньшей мере, двух детей.

Сейчас о нем есть строка на сайте МВД: он находится в розыске с 24 марта 2017 года ‒ это следующий день после убийства Вороненкова. Дело, по которому разыскивают Левенца, касается ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины ‒ незаконное обращение с оружием.

Еще раньше, в 2012 году, его объявили в розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 3 (организация преступной группировки), ст. 205 ч. 2 (организация и ведение фиктивного бизнеса) и ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем группой лиц в особо крупных размерах). Именно в тот период, по сообщениям в СМИ, он имел дела с убийцей Дмитрия Вороненкова Павлом Паршовим.

Провел за решеткой Ярослав полтора года, пока Комитет освобождения политзаключенных во главе с Татьяной Близнюк не добился, чтобы ему изменили меру пресечения на более мягкую. Ярослава Татьяна описывает как положительного человека «правых» взглядов, вежливого и активного. Он всегда говорил «спасибо» и «пожалуйста», вспоминает женщина.

«С Днепропетровщины обратилась жена Левенца. Рассказала, что ему очень долго ставили палки в колеса, что он активист, националист в таком восточном городе. Тренер боевого гопака. Он сам по специальности учитель физкультуры, открыл там эту секцию. Она говорила, вцепились в него, навешав всего, обвинив в экономических преступлениях», ‒ рассказывает Близнюк.

Уже через несколько дней пребывания под домашним арестом Ярослав Левенец ушел в составе «Правого сектора» на фронт, фактически нарушив условия освобождения. Возможно, с точки зрения закона, это неправильно, но он хотел защищать страну, говорит Близнюк. Уже в 2016 году это будет иметь последствия ‒ Левенца арестовывают именно за нарушение меры пресечения. Однако активисты приходили с поддержкой на его суды и, в конце концов, Ярослав не получил нового срока, добавляет Татьяна.

«Амнистировать» Ярослава Левенца помогал действующий депутат и экс-командир «Донбасса» Семен Семенченко»​, ‒ написала на фейсбуке журналистка СТБ Алена Лунькова, которая, опираясь на собственные источники, первой назвала Левенца вероятным соучастником Павла Паршова.

Именно в «Донбасс» Левенец перешел в начале 2015 года. Однако Семенченко говорит, что о деле Ярослава тогда знал из публикаций.

«Я прочитал статью Комитета освобождения политзаключенных и статью подразделения «Карпатская сечь» о том, что вот такой есть националист, и увидел, что он служит в батальоне «Донбасс». Я на тот момент уже год не был комбатом», ‒ сказал Семенченко в комментарии Радіо Свобода.

Информационную кампанию вокруг Левенца он считает неслучайной, а спланированной, чтобы дискредитировать людей и структуры, которые неудобны верхушкам власти.

Что говорят в «Правом секторе» и «Донбассе» о Левенце?

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский рассказывает, что лично Ярослава Левенца не знает, и начал интересоваться им, когда начался резонанс. Ситуация вокруг него сейчас непонятная, говорит он.

«Но мы видим, что в очередной раз пытаются какие-то непонятные истории возводить вокруг участников так называемого АТО. Мы знаем, что это как в России «Правый сектор» обвиняют во всем, в убийствах бабушек, распятиях каких-то. А внутри Украины идут многочисленные процессы против участников войны. Это уже становится, похоже, тенденцией», ‒ говорит Скоропадский в комментарии для Радіо Свобода.

Ярослав «Хантер» Левенец пришел в «Донбасс» тогда, когда батальон уже закончил боевые действия, а увольнялся в звании заместителя командира взвода, рассказывает Радіо Свобода экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Пришел в учебную роту. Несколько раз его наказывали за плакаты, связанные с Гитлером, фашистом, перевоспитывался активом батальона, взялся за голову», ‒ рассказывает Виногродский.

У Левенца был «очень жесткий националистический подход»: Россия ‒ враг, Украина ‒ для украинцев, говорит Виногродский. В то же время, объясняет, что в батальон могут попадать люди с разными взглядами, но с ними всегда работают на «перевоспитание».

По мнению экс-командира, в Украине нет политики реабилитации военнослужащих, и бойцы после войны остаются наедине со своими проблемами. Кроме того, в последнее время «очень сомнительные» преступления приписывают именно добровольцам, говорит Виногродский.

Обстоятельства убийства Вороненкова вызывают у экс-командира Левенца много вопросов: почему убийца стрелял по бронежилету охранника и не добивал его, почему надел яркие красные кроссовки, почему сам Вороненков отправился только в сопровождении одного охранника на встречу.

В конце концов, именно суд должен разобраться, имели ли Паршов и Левенец какое-то отношение к тому убийству, резюмирует он.

Правоохранители ищут Левенца и хотят задержать

Сейчас оперативно-следственная группа делает все, чтобы выяснить, где находится Ярослав Левенец, и задержать его, говорит советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

А упреки относительно того, что военных и добровольцев целенаправленно преследуют, приписывая дела, Шкиряк называет «глупостью и конспирологическими теориями».

«Перед законом равны все. И в ситуации, которую мы имеем, мы видим, что российские спецслужбы действуют достаточно цинично. И, безусловно, для осуществления своих провокаций они используют именно граждан Украины. И ситуация с Паршовим тому подтверждение», ‒ отметил Шкиряк.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Нападающий через несколько часов умер в реанимации от ранений, полученных от охранника Вороненкова.