«Причесал и одел»: чему Манафорт научил Януковича?

Еще год назад имя Пола Манафорта было известно в Украине только в узком кругу политиков, экспертов и журналистов. Но в марте прошлого года именно он возглавил избирательный штаб тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Пол Манафорт проработал главным избирательным стратегом полгода ‒ до своей отставки, когда всплыли на поверхность его связи с Виктором Януковичем и «регионалами» и якобы была обнаружена причастность к «амбарной книге» Партии регионов ‒ то есть, наличным расчетам за политтехнологические и лоббистские услуги. Недавно депутат Сергей Лещенко заявил, что Манафорт получал и безналичные денежные переводы. Американский политтехнолог, который сейчас находится в эпицентре скандала в США из-за подозрений в пророссийских связях окружения президента Дональда Трампа, это отрицает. Какой же была роль Манафорта в украинской политике? Радіо Свобода попыталось выяснить, чему Манафорт научил Януковича и Партию регионов, и какое имел на них влияние.

Когда Пол Манафорт взялся после победы Оранжевой революции консультировать Партию регионов и Виктора Януковича, проект казался «малоподъемным». Позорное поражение, серьезные имиджевые проколы и репутация Виктора Януковича как политического корабля, который все равно утонет...

И тут появился Пол Манафорт. В результате Партия регионов ‒ на фоне распрей в тогдашней «оранжевой» команде ‒ выигрывает на двух парламентских выборах ‒ в 2006 и 2007 годах, а Янукович становится премьером. Затем была президентская гонка 2010 года и с помощью Манафорта Янукович становится президентом.

Какова роль Манафорта в этом и чему он научил Януковича, когда работал в Украине? Стоит ли, с одной стороны, делать из Манафорта «политтехнологического гения», а, с другой стороны, демонизировать его?

Картина, которую удалось составить, опирается на публикации в западной прессе и беседы с украинскими политтехнологами, и является достаточно разнообразной.

Дисциплина

Во-первых, говорят, что Манафорт научил Януковича и «регионалов» элементарной дисциплине и умению держаться единства.

Люди из ближайшего окружения Януковича говорили, что больше всего Манафорт делал в плане дисциплинирования

​«Люди из ближайшего окружения Януковича говорили, что больше всего Манафорт делал в плане дисциплинирования, чтобы была дисциплина и четкие алгоритмы, как надо действовать. До Манафорта этого не было ни в Партии регионов, ни у Януковича», ‒ говорит в интервью Радіо Свобода политтехнолог Сергей Гайдай, который был близок к «региональной» среде.

А Анна Герман, бывший пресс-секретарь Януковича, сказала Радіо Свобода в прошлом году как раз перед отставкой Манафорта с должности главного избирательного стратега Трампа, что Манафорт объединил до того разделенную на разные лагеря команду «регионалов» и привнес командную дисциплину.

Европа

Второй момент, который среда «регионалов» приписывает Манафорту, ‒ он был автором политики сближения с ЕС в первые годы президентства Януковича. Именно Манафорту приписывают идею первого визита Януковича-президента в Брюссель, а не в Москву.

Манафорт дал стратегическое направление ‒ нельзя выступать против европейской интеграции

​«Манафорт дал стратегическое направление ‒ нельзя выступать против европейской интеграции. Он подсказывал, что нельзя идти со своим уставом в чужой монастырь, и надо реально учитывать настроения, которые существуют в том или ином регионе Украины», ‒ отметил в интервью Радіо Свобода политтехнолог Кость Бондаренко, о котором говорят, что он был в орбите Партии регионов.

«Пока Пол имел влияние в команде Януковича, пока его как советника слушали, то мы очень уверенно шли прозападным курсом», ‒ отметила Герман, добавляя, что Янукович начал терять силу как президент и отказался от ассоциации с ЕС именно из-за потери влияния Манафорта в команде, что в конечном итоге привело к его отстранению от власти в результате Революции Достоинства.

«Научил четко говорить»

По данным западной прессы, Манафорт научил Януковича высказываться четко, говорить на «американский манер» ‒ лаконично, ясно, понятно.

Издание Politico писало, что Манафорт научил Януковича выражаться четко и говорить в «американском стиле»:

Перешел на украинский язык?

В западной прессе писали и о том, что после победы Януковича на президентских выборах 2010 года Манафорт настоял, чтобы Янукович, который до этого был русскоязычным человеком, перешел исключительно на украинский язык.

По-украински он начал говорил еще при первом премьерстве времен позднего президентства Леонида Кучмы, но переход исключительно на украинский после избрания президентом ‒ даже в разговорах один на один или в узком кругу со своими главными друзьями-регионалами ‒ это был, якобы, совет Манафорта.

Близкие к бывшей «региональной» среде люди сказали Радіо Свобода, что именно Манафорт принес избирательную стратегию, суть которой заключалась не в абстрактной ориентации на весь электорат страны или отдельные ее регионы, а на каждого отдельного избирателя, к которому «надо было достучаться». Именно благодаря советам американских политтехнологов во главе с Манафортом якобы и появился известный избирательный лозунг Януковича «Услышу каждого».

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К советам Манафорта относят и известный жест на митингах ‒ поднятие в политическом американском стиле двух рук в сторону толпы... Когда Янукович начал это делать на публичных выступлениях, журналистская среда чуть ли не сразу приписала этот жест американским политтехнологам в команде Януковича.

Доходило даже до смешного: влияние Манафорта на Януковича считали настолько сильным, что американскому политтехнологу СМИ даже приписывали стиль прически Януковича, которая стала «фирменной» ‒ укладка феном и закрепление прически лаком для волос.

Но, как говорит Кость Бондаренко, не стоит преувеличивать влияние Манафорта на тактические моменты.

«Манафорт не был человеком, который учил Януковича говорить, одеваться и держать вилку и нож. То есть, у него были стратегические задачи, а все остальное ‒ это была задача команды Януковича», ‒ объясняет в интервью Бондаренко.

Манафорт причесал и приодел Януковича, превратив его из донецкого эпатажного парня в с виду более или менее нормального человека

​Но политтехнолог Гайдай со своей стороны отмечает: «Манафорт ‒ как это лучше сказать? ‒ причесал и приодел Януковича, превратив его из донецкого эпатажного парня в с виду более или менее нормального человека. Чтобы по внешнему виду и поведению Януковича воспринимали и Украина, и мир. Манафорт привнес респектабельность».

Ребрендинг регионов

Также среди моментов, в которых Манафорт имел влияние, ‒ налаживание контактов команды Януковича за океаном и представление его как политика, с которым Западу можно было иметь дело.

«Важнейшая функция ‒ Манафорт ставил целью создать лояльную коммуникацию между Януковичем и Госдепом США. Это была проблема, потому что Януковича больше как своего воспринимал Кремль. А связей и понимания того, как сотрудничать с правительством США, не было. Именно этому учил и этим занимался Манафорт, поскольку он очень влиятельный лоббист ‒ был и есть! ‒ у республиканцев и других представителей американского государства», ‒ говорит Гайдай.

А газета The New York Times, цитируя обнародованную дипломатическую переписку и ссылаясь на бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, писала, что с помощью Манафорта Партия регионов «работала над изменением имиджа с убежища для гангстеров в легитимную политическую партию».

Газета The New York Times писала о «полной смене» имиджа Януковича с помощью Манафорта:

Пол Манафорт в прошлом работал на одиозных зарубежных авторитарных лидеров ‒ в Заире на Мобуту Сесе Секо и на Филиппинах на Фердинанда Маркоса и это факт известный.

Меньше знают о том, что в США он работал в свое время на почетных президентов ‒ Джеральда Форда и Рональда Рейгана, а также кандидата на должность президента, республиканца Боба Доула.

Но в Украине Манафорт также запомнился и тем, как в кампаниях Партии регионов использовались темы, которые будоражили избирательную атмосферу ‒ противопоставление разных частей Украины друг другу, как вбрасывались в избирательный водоворот темы, скажем, языка или НАТО, разделяя украинских избирателей.

Манафорт говорил, что желательно не противопоставлять запад и восток Украины

​Правда, близкий к «региональной» среде Кость Бондаренко утверждает, что Манафорт якобы настаивал, что «желательно не противопоставлять, желательно не акцентировать внимание на чем-то, что не будет воспринято (избирателями). Манафорт даже говорил, что желательно не противопоставлять запад и восток Украины. Он как раз был за неконфликтность и самое мягкое вхождение в чужую (электоральную) среду».

Новый скандал с Манафортом и старый украинский шлейф

Работа в Украине и расчеты за нее долго преследуют Пола Манафорта ‒ хотя он уже много лет не работает в Украине.

В марте этого года возник новый скандал вокруг Манафорта. Депутат Сергей Лещенко обнаружил, что Манафорт якобы получал не только наличные расчеты, но также имели место и банковские безналичные денежные переводы за политтехнологические и лоббистские услуги в Украине.

«А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по фальшивым документам переводились на счета оффшорных компаний и зачислялись в банки», ‒ написал Лещенко в статье на сайте «Украинской правды».

Манафорт и его команда опровергли как «темное прошлое» в Украине, как и якобы готовности работать на интересы России, когда Манафорт, согласно сообщению агентства The Associated Press, тайно предлагал российскому алюминиевому олигарху Олегу Дерипаске стратегию, которая бы способствовала Кремлю.

Резонансная статья агентства The Associated Press о готовности Пола Манафорта продвигать интересы России:

Сам Манафорт сказал, что работа «не включала представительство российских политических интересов» и ее несправедливо характеризуют как «неуместную и бесчестную», и что эти обвинения являются частью «грязной кампании».

Манафорт также сказал, что никто из Федерального бюро расследований США (ФБР) не контактировал с ним, так же как не контактировала и Генеральная прокуратура Украины, и последние обвинения в его адрес о работе в Украине и России являются, как отметил он, «кричащей попыткой дискредитировать меня и легитимность избрания президента Трампа».

Поскольку в США имя Манафорта связано с избирательной кампанией Дональда Трампа, то представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Манафорт «играл очень ограниченную роль в течение очень ограниченного промежутка времени» в избирательном штабе Трампа.

«Талантлив ли он? Думаю, да»

Что касается профессионального таланта Манафорта, то политтехнолог Сергей Гайдай считает Манафорта очень эффективным политтехнологом и призывает Украину сейчас, возможно, использовать связи Манафорта для налаживания более тесных контактов с новой американской администрацией, которая часто делает реверансы в сторону России.

Чтобы иметь имидж наиболее оплачиваемого мирового политтехнолога ‒ для этого надо иметь какие-то способности

​«Я вижу результаты. Если мы с вами о нем сегодня говорим, если так много внимания уделяют Полу Манафорту, ‒ значит, человек чего-то стоит. Талантлив ли он? Ну, думаю, да. Знаете, чтобы иметь имидж наиболее оплачиваемого мирового политтехнолога ‒ для этого надо иметь какие-то способности», ‒ говорит Гайдай.

«Более того, я скажу, что несмотря на критику и обвинения в сотрудничестве Манафорта с Януковичем и Партией регионов, Манафорт является человеком, который сегодня в Украине недооценен. Потому как Манафорт очень хорошо разбирается в украинских реалиях, знает проблемы и расклад сил в нашем государстве, ‒ добавляет политтехнолог. ‒ А с другой стороны, он, будучи американцем, не является очень пророссийским. Я не верю в это».