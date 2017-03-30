Московский городской суд в четверг 30 марта отклонил апелляцию на арест учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и оставил его под стражей. Судья отказалась вызывать для допроса свидетелей со стороны защиты и приобщать к делу видеозаписи из отделения, в котором содержался задержанный. Один из свидетелей от обвинения – полицейский, участвовавший в задержании Навального, – заявил на суде, что оппозиционер мешал проходу граждан и оказывал сопротивление. Суд не нашел оснований не доверять этим доводам. 27 марта Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции.