Трехчасовая промывка мозгов по-российски

Власти Самарской области России организовали Общественный форум "Экстремизму – нет", в котором, по официальным данным, участвовали почти 2,5 тысячи человек – в основном студенты.

Мероприятие, ради которого учащихся сняли с занятий, продолжалось около трех часов. Присутствующих не выпускали из зала. Настоящее Время прослушало все три часа трансляции и выбрало самые типичные выступления, в которых студентам объясняли опасность участия в оппозиционных митингах.

В самом начале форума ведущий сообщил, что в зале присутствуют почти 2,5 тысячи человек:

полторы тысячи студентов и сотрудников вузов города,

750 учащихся средне-специальных учебных заведений,

160 директоров школ.

"Последнее время нас беспокоит, что отдельные лица, отдельные организации выступают с такими платформами, которые разрушают стабильность. Экстремизм, силовой захват власти, силовое удержание власти, силовое изменение конституции страны, вы понимаете, какие лозунги?", – объяснил ведущий, ректор самарского медицинского университета Геннадий Котельников.

Он напомнил собравшимся, что в минувшее воскресенье в Самаре прошел оппозиционный митинг ("Он вам не Димон" –​ КР). Ректор подчеркнул, что организаторам "было отказано, были причины, официально отказано" в согласовании акции.

Присутствующим раздали листовки с лозунгом "Очередная революция? Что дальше" и диски с фильмом, который выпустила местная телекомпания. Этот же фильм в первый час форума показали на большом экране, на него ссылались почти все выступавшие.

"Сняли с пар, посадили в автобус и привезли, – жаловались студенты, – и да, здесь очень много ментов". Вдоль стены зала стояли курсанты в военной форме.

Выступление губернатора Самарской области Николая Меркушкина прервал незрячий студент юрфака самарского университета Валерий Ремизов. Он пронес в зал гитару и начал петь частушку "Коленька, Коленька, какой же ты убогенький".

"Это для меня не ново. Это наши оппоненты с какого-нибудь вуза. Они не хотят, чтобы вы услышали то, что мы хотим сказать", – ответил Меркушкин и попросил дать студенту микрофон, чтобы он высказал свои претензии.

Студент Ремизов сказал, что его не устраивает качество дорог в городе. "Хорошо, спасибо вам", – попытался закончить его выступление глава региона и продолжить свою речь. В это время к студенту подошли сотрудники полиции, чтобы вывести его из зала.

– Обидно одно... – продолжал губернатор.

– И мне обидно, Николай Иванович. Мне обидно за мой город, за то, что молодежь нормальную воспринимают как врагов в этой стране!

– Ведь это не просто человек пришел, его послали, – объяснял Меркушкин.

– Меркушкина в отставку! – кричал Ремизов.

– Спасибо, – ответил губернатор.

После этого полицейские вывели студента из зала.

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области

– Я уже работаю 20 лет руководителем, я абсолютно отвык от того, чтобы кто-то во время подобного уровня мероприятия, кто-то вставал и уходил. Вообще от этого я отвык. Здесь это на каждом шагу. Здесь наш актив. Здесь наши лучшие люди – встали и ушли, встали и ушли, встали и ушли. Это о чем говорит? Неужели вы никакой ответственности взять на себя не хотите? Неужели мы не хотим понять, к чему все это может привести? Или мы в крови будем в очередной гражданской войне, или мы будем шаг за шагом становиться сильнее, сильнее, и благополучнее жить.

– Я знаю что будет море лжи. Ведь тот фильм, который раздавали, Генеральная прокуратура уже дала заключение, что этот фильм – лживый. Что там только сплошная ложь. Собственность в этом фильме, который раздавали – она общественная. В стране есть законы. Общественные фонды приватизации не подлежат, они частными быть не могут. Можно пользоваться, если ты занимаешь ту или иную должность. Это все прописано в законодательстве.

А фильм раздают – вы посмотрите его еще раз. Они к выборам создали фильм про меня (Фонд борьбы с коррупцией снял ролик "Полет над гнездом сумасшедшего губернатора", его опубликовали в сентябре 2016 года – КР). Это все ложь. С беспилотника снимали – я там ни разу не был. Я и не знал это место. Я его впервые увидел в том фильме. Вот их метод – метод геббельсовский. Чем чудовищнее ложь, тем она правдоподобнее.

Алексей Максимов, замначальника полиции Самары

Представитель МВД объяснил, что "организации экстремистского и террористического толка активизировали свою работу в нашем регионе" из-за скорого проведения Чемпионата мира по футболу.

– Митинг, который прошел у нас недавно, привлек достаточное количество молодежи. Я вас уверяю – вся она была собрана через интернет. Некоторые группы, которые пришли – задержали десять школьников 8-9 классов – они вообще не знали, зачем туда пришли. Им сказали прийти, будет весело и интересно. А когда их задержали и стали передавать на руки родителям, разочарование было очень серьезное.

Фильм, который показывали на форуме "Экстремизму – нет"

Владимир Шаманов, депутат Госдумы от "Единой России", бывший главком ВДВ и губернатор Ульяновской области

– Коммунисты, которые были у власти, которые вели нас к светлому будущему, они нас предали, они развалили страну! Вербовка руководителей страны – уже доказано, что и Горбачев, и Яковлев были завербованные агентами ЦРУ!

– Люди моего поколения помнят, как националисты громили УВД в городе Кишиневе, какие волнения происходили в Вильнюсе и других странах Балтии. Как реально подменялись ценности и, как правильно было сказано, как стреляли в царскую семью во времена брата Ленина – ничего нового не происходит!

– Хватит каждый раз наступать на грабли! Это наша родина! Это наше отечество! Мы не нуждаемся ни в каких учителях из-за бугра! Наверное мы не до конца осознаем и доводим эти угрозы, и в рамках предмета ОБЖ в школе, и студенческие аудитории не получают должной информации.

Я накануне проводил беседу со студентами политехнического университета. Молодой парень спрашивает: вот зачем создали национальную гвардию, она скоро начнет стрелять по народу. Откуда у тебя такая информация? У Нацгвардии совершенно другие задачи. И прежде всего совместно с ФСБ, МВД, а там где надо и с вооруженными силами не допустить терроризма.

– Давайте окажем полную поддержку нашему национальному лидеру, который не словами, а поступками доказал верность отечеству, который видит цели, куда надо двигаться, вместе нам все по плечу.

После выступления генерала Шаманова наградили почетным знаком "За труд во благо земли Самарской".

Светлана Чикановская, директор школы

– То, что произошло в воскресенье, – на самом деле очень страшно. Провокаторам всего за два часа удалось заставить преступить закон тысячам наших ребят. Чего добивается Навальный и его сторонники? Они хотят, чтобы наши дети вновь и вновь совершали преступления. А мы допустить этого не можем!

Мы должны проговорить с каждым учеником, с каждым студентом, с каждым родителем. Не сделаем этого сегодня – завтра некого и негде будет учить.

Я обращаюсь к старшеклассникам и студентам от имени ваших родителей: мы в свое время пережили развал великой страны и хотели бы, чтобы вы никогда не узнали, что это такое.

Вот когда есть выбор между небом в клетку в тюремной камере и реальными перспективами успешной карьеры и достойной жизни – однозначно будет сделан выбор в пользу жизни достойной.

Максим Гнатюк, руководитель местного отделения Российских студенческих строительных отрядов

– Двадцать шестого (марта – КР), в воскресенье, я пошел в сторону сквера, чтобы поговорить с молодыми людьми, убедить их не участвовать в этом безобразии. И большинство тех, кто хотели участвовать, они не пришли на политическое мероприятие – они пришли на тусовку. Сделать селфи, зачекиниться. Они оказали огромнейшую услугу организаторам, которые говорили, что это наш массовый протест.

На самом деле он совсем не массовый, и отговаривать никого не пришлось. Все адекватные люди понимали. Но есть проблема. Есть проблема. Был незаконный митинг. И люди переступили через забор сквера и нарушили закон. Через два часа они сделали еще раз, когда пошли к РОВД (после митинга часть протестующих отправилась к отделу полиции, где требовала освободить задержанных – КР) . А где эта грань, сколько раз еще можно нарушить закон? Мы в фильме видели, к чему это приводит в соседних странах.

Анна Труфанова, студентка

– Что является причиной участия в подобных мероприятиях? Это как наркотик. На него подсаживается тот, кто не может найти себя в повседневной жизни. Это происходит тогда, когда нет другого выбора.

После завершения выступлений форум принял резолюцию о недопустимости "экстремистских поползновений" и поддержке усилий президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Запись форума показали в эфире самарского филиала "России-24".

8 апреля в Самаре пройдет митинг "Против экстремизма и за мирное и созидательное развитие".