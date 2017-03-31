У представительства Краснодарского края в Москве 30 марта прошла серия одиночных пикетов с требованием найти и наказать виновных в нападении на журналистов Радио Свобода Сергея Хазова-Кассия и Андрея Костянова в Кропоткине. Инициатором пикетов выступил профсоюз журналистов и работников СМИ. Утром 28 марта на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова, которые приехали в Кропоткин освещать протесты фермеров, напали неизвестные в масках. Они похитили компьютер, съемочное оборудование и личные вещи журналистов и скрылись на микроавтобусе. Сотрудники полиции сообщили корреспондентам, что записи с камер видеонаблюдения вокруг гостиницы, около которой произошло нападение, не сохранились. Когда журналисты давали показания в полиции, один из следователей вызвал их для осмотра места преступления. В номере, где остановился Костянов, обнаружилась коробка, в которой оказались камера, компьютер и другая техника. Журналисты сообщили, что не знают, кто это сделал. Сотрудники гостиницы утверждают, что не видели тех, кто мог пронести вещи в номер.