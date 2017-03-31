Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Крым может затянуться надолго», – полагает финское издание Yle.

«Крым был частью различных государств на протяжении столетий. В этом отношении полуостров не отличается от многих других территорий. Его географическое расположение делает его геополитически важным объектом. Когда Россия три года назад захватила Крым вооруженным путем, а позже присоединила к себе, образовалась хроническая болевая точка в международной политике. Нынешние взгляды разных сторон конфликта на ситуацию делают разрешение кризиса невозможным. Или России, или остальному миру надо уступить.

Крым является препятствием для нормального диалога России с остальным миром

Военное обеспечение и строительство моста обходятся России дорого. Так же, как и обеспечение населения полуострова. Ведь крымчанам обещали много всего хорошего перед проведением референдума. Защитники присоединения Крыма ссылаются на этот референдум, результатом которого было единодушное присоединение к России. Голосование не было демократическим или законным, но, вероятно, в какой-то степени отражало настроения крымчан в тот период. Сейчас о мнении крымчан достоверной информации нет.

Присоединение Крыма послужило многим военным и государственным целям. Однако своему народу его преподнесли как историю о возвращении домой. Лозунг «Крым наш» сейчас тщательно приколочен к душе народа. Поскольку международный закон и общество думает об этом совершенно иначе, Крым является препятствием для нормального диалога России с остальным миром. Россиянам твердят одно, а остальной мир утверждает другое. Для подобной ситуации легкого решения не найти».

«Три года после Крыма США борются с ответом России», – полагает американское издание Тhe Нill.

«В марте 2014 года Россия захватила Крым у Украины почти бескровной оккупацией полуострова, и в течение нескольких недель провела референдум с массовым присутствием российских солдат, присоединив Крым к России. Три года спустя у Украины мало средств, чтобы обеспечить возвращение Крыма без постоянной поддержки Соединенных Штатов и Европы. Контроль Киева является экзистенциальной проблемой для Москвы, и, следовательно, угроза Украине не уйдет, пока не произойдет смена мировоззрения в Москве. Таким образом, устойчивый, согласованный ответ от США и Европейского Союза необходим в обозримом будущем. Тем не менее, Украина просто не имеет средств, чтобы противостоять России после многих лет неправильного управления со стороны экс-президента Виктора Януковича, который был свергнут в ходе Революции достоинства в 2014 году, в то время как, по утверждению России, якобы 95,5% крымчан проголосовали за присоединение к России. На общенациональном референдуме в 1991 году 54% крымчан высказались за независимость от России, в том числе 57% в основном русского города Севастополя (83% украинцев проголосовали за независимость в Донецке).

«Военные игры России и НАТО повышают напряжение в Черном море», – сообщает журнал Newsweek.

«Российские военные корабли в среду запустили ракеты в рамках военных учений вблизи Крыма в Черном море, где конкурирующие силы НАТО, в том числе США, также недавно развернулись для стрельб. На прошлой неделе члены НАТО Румыния и США начали совместные военные учения, известные как «Весенний шторм-17», на побережье Черного моря. В операции участвовали 450 американских морских пехотинцев и 750 румынских солдат, она включала испытания ракет «земля-воздух». США, которые являются самым большим финансовым донором НАТО, и европейские союзники были особенно амбициозны в защите своих интересов в регионе Черного моря, так как вмешательство России в дела Украины Киев и НАТО назвали нарушением суверенитета Украины. Москва утверждает, что аннексия Крыма, населенного большинством этнических русских, была осуществлена, чтобы защитить интересы российского сообщества от политического кризиса в Украине в 2014 году. И НАТО, и Россия обвиняют друг друга в милитаристском поведении, которое привело к крупнейшей военной эскалации между двумя фракциями со времен холодной войны».

«Резные вороньи кости, найденные в Крыму, – это неандертальское «искусство», – информирует американское издание International Business Times.

«Кость, которая, как представляется, была намеренно украшена неандертальцами, была обнаружена в Крыму. Кость ворона имеет несколько мелких параллельно расположенных насечек, вырезанных через регулярные промежутки. Находка свидетельствует о том, что неандертальцы имели эстетическое чувство, ранее приписываемое только человеку. Кость – от которой остался только фрагмент– была найдена в скальном убежище неандертальцев Заскальная VI в Крыму, и описана в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE. Считается, что ей от 38000 до 43000 лет. Шесть из насечек, по всей видимости, были сделаны первыми, но немного неправильно. Две дополнительные, вырезанные в дальнейшем – которые немного мельче, чем остальные, по всей видимости, – были добавлены для улучшения правильности узора. Эти штрихи показывают, что неандертальцы имели некоторое понимание регулярности и последовательности, и, возможно, эстетическое сознание, утверждают авторы исследования во главе с Анной Мажкик из Университета Бордо, Франция».