Батальон «Донбасс-Украина» занял позиции вблизи Новолуганского Донецкой области и сам город только в декабре 2016 года. До этого населенный пункт был в «серой зоне», еще раньше – под контролем пророссийских боевиков. С позиций украинских военных в бинокль можно разглядеть флаги пророссийских боевиков: на одном здании висит флаг российских десантников, а на другой – Советского Союза. Командир взвода с позывным «Авери» говорит, что против них воюют и местные сепаратисты, и российская регулярная армия. Главным доказательством присутствия России еще с 2014 года бойцы считают меткость выстрелов противоположной стороны.