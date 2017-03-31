С 1 апреля на Донбассе должен начаться пасхальный «режим тишины» в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы в Минске. Президент Петр Порошенко поручил Генштабу и Министерству обороны прекратить огонь в указанную дату, а министр обороны Степан Полторак, в свою очередь, заявил, что если будет угроза для украинских военных и занятых Украиной позиций, то армия «будет отвечать адекватно». Есть ли смысл договариваться о перемирии, и оправдывает ли оно существование минского формата?

Прекращение огня должно начаться в полночь с пятницы на субботу, однако, по данным СММ ОБСЕ, еще 30 апреля тяжелое вооружение от линии соприкосновения до конца отведено не было. А по словам временного поверенного в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, на прошлой неделе было зафиксировано наибольшее количество обстрелов из запрещенного крупнокалиберного оружия с начала года.

От перемирия очень маленький эффект, на день-два ‒ местный житель

Среди населения прифронтовых городов ‒ большой скептицизм по поводу договоренностей о тишине. Житель Авдеевки Сергей на вопрос Радіо Свобода отвечает словами: «70 на 30» ‒ 70 процентов, что перемирие соблюдать не будут. Он говорит это по опыту предыдущих таких «праздничных» режимов тишины.

«Этих перемирий уже было несколько десятков. Очень слабо верится. Очень маленький эффект, буквально на день-два. А потом с той стороны все равно все время стреляли, все время. Если наши (украинские военные ‒ КР) еще более-менее держат перемирие ‒ максимум стрелковое было слышно ‒ то с той стороны тяжелым бьют регулярно», ‒ говорит авдеевчанин.

Для Авдеевки перемирие, даже в пределах промзоны, если не говорить об ударах по жилым кварталам ‒ крайне важно, так как из-за повреждения коммуникаций в серой зоне город регулярно оказывается то без света, то без воды, то без отопления. На момент, когда мы разговаривали с Сергеем, в Авдеевке было темно уже сутки, поскольку ремонтную бригаду ДТЭК не пускали к поврежденной линии электропередач.

Надежная гарантия перемирия ‒ это уничтожение вооружения, которое ведет огонь по ВСУ ‒ эксперт

Однако, несмотря на этот скептицизм, координатор военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что даже точечные договоренности о режиме тишины, как вот сейчас, на пасхальные праздники, имеют смысл.

«Конечно, есть смысл в договоренностях о перемирии, даже если гарантии этого перемирия очень низкие, так как измерение прекращения огня, даже на короткое время, или уменьшение количества обстрелов ‒ это человеческие жизни», ‒ считает он.

Надежной гарантией перемирия было бы уничтожение того вооружения, которое ведет огонь по украинским войскам

​«Но, если говорить о перемирии как о длительном процессе, ‒ продолжает Алексей Мельник, ‒ понятно, что Минский формат ‒ это не те люди, с которыми о нем можно договариваться. Поскольку открытие масштабного огня контролируется не «ДНР» и «ЛНР», надежной гарантией перемирия было бы уничтожение того вооружения, которое ведет огонь по украинским войскам ‒ то есть оснащение военных высокоточным оружием, которое позволило бы уничтожить танк или пушку, если не за минуту до первого выстрела, то через минуту после».

В 2017-м на Донбассе уже погиб 21 гражданский человек ‒ ОБСЕ

На днях ОБСЕ назвала новые данные о потерях среди гражданского населения: с начала года на Донбассе погиб 21 гражданский человек, ранены 95. А с начала конфликта, по данным ООН, погибли почти 10 тысяч человек.

Военный эксперт Игорь Козий считает, что Украине важно демонстрировать свою волю к миру, и это тоже смысл договоренностей о тишине, даже если сразу понятно, что выполняться договоренности не будут. Других возможностей в рамках Минска нет, все остальное ‒ это вопрос изменения формата мирных переговоров, считает он.

Сторона боевиков на опережение обвиняет ВСУ в нарушениях ‒ на сайтах боевиков пишут о «резком обострении перед апрельским перемирием», медиа сепаратистов распространяют такое заявление самопровозглашенного «заместителя командующего оперативного командования ДНР» Эдуарда Басурина.

Будем использовать адекватные меры, если будет угроза наступления ‒ Полторак

В Минобороны Украины заявляют, что украинская армия готова к прекращению огня даже в одностороннем порядке, но будет отвечать, если произойдет наступление на позиции со стороны боевиков.

«Если режим прекращения огня не будет поддерживаться, мы будем принимать соответствующие адекватные меры для того, чтобы не допустить захвата наших территорий, новых позиций и угрозы жизни наших военных, ‒ заявил министр обороны Степан Полторак. ‒ Я надеюсь на то, что на этот раз эти договоренности будут выполнены, но это, в первую очередь, зависит от террористических группировок и от России. Мы готовы к выполнению договоренностей».

Стоит ли добиваться присоединения США к «Минску»?

Накануне издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственный источник «в команде президента Петра Порошенко» написало о возможности переформатирования Минска и добавления к нему Соединенных Штатов. Однако, по мнению многих экспертов, сейчас присоединение США к Минску уже не выглядит таким привлекательным, как раньше.

Здесь можно и выиграть, и проиграть, мы совершенно не знаем, потому что Трамп непредсказуем

​«С одной стороны, команда Трампа не раз демонстрировала лояльность России, с другой ‒ у них есть определенная преемственность политики, которую они так просто нарушить не могут, ‒ комментирует обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина. ‒ Здесь можно и выиграть, и проиграть, мы совершенно не знаем, потому что Трамп непредсказуем, и что ему придет в голову в следующие 20 минут, не знает даже он сам».

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«Выиграть мы можем немного, а потерять очень много, поэтому лучше, наверное, все-таки без него, чем с ним», ‒ резюмирует он. Однако, чего ждать от Трампа, не знает сейчас и российская верхушка, предполагает Иван Яковина: Кремль находится в таких же раздумьях, не делая однозначных ставок на участие США в переговорах.

Зато военный эксперт Игорь Козий убежден, что участие США в мирном процессе было бы непременно в пользу Украины.

Украине надо посадить Соединенные Штаты за стол переговоров. Желательно, конечно, чтобы были и другие страны-подписанты Будапештского меморандума

​«На мой взгляд, стратегия заключается в том, чтобы путем санкций заставить Россию сесть за другой стол переговоров и заставить начать не кулуарный диалог с США, а публичный, с участием стран, которые начали эти переговоры с Россией, ‒ говорит Игорь Козий. ‒ Нам не надо вмешиваться в эти обвинения в адрес президента США: американское правительство, Конгресс, Сенат способны решить этот вопрос разумным способом. Не забывайте, что их система гражданского контроля над лидером страны как верховным главнокомандующим очень мощная, поэтому этим, на мой взгляд, Украине заниматься не надо. Ей надо посадить Соединенные Штаты за стол переговоров. Желательно, конечно, чтобы были и другие страны-подписанты Будапештского меморандума».

О том, что США непосредственно будут участвовать в переговорах, заявил и бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер. Он высказал мнение, что Соединенным Штатам следует прекратить «передавать полномочия Германии и Франции и принимать непосредственное участие в помощи поиска дорожной карты для имплементации Минских соглашений». Эта дорожная карта, говорит Карпентер, должна содержать четкий дедлайн и последствия за невыполнение договоренностей до этого срока, после чего США должны в одностороннем порядке ужесточить санкции против России.