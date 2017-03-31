Американский военный аналитик предупреждает об угрозе новой военной эскалации на постсоветском пространстве перед президентскими выборами в России в 2018 году; Украина проигрывает войну мусору; 3 апреля МВФ будет решать, финансировать ли Украину, экономика которой только начала восстанавливаться после глубокого кризиса, среди предпосылок ‒ борьба с коррупцией. Об этом, среди прочего, пишут об Украине за рубежом.

В 2016 году Россия создала 25 новых дивизий и 15 бригад, увеличив только личный состав на 10 тысяч

​Стивен Бланк, бывший профессор Колледжа сухопутных сил, сотрудник Американского внешнеполитического совета, считает, что Россия может готовиться к новому вторжению в Украину, Беларусь и даже на Кавказ. Американский эксперт обращает внимание на то, что в 2016 году Россия создала 25 новых дивизий и 15 бригад, увеличив только личный состав на 10 тысяч. Это может означать, что Россия готовится к широкомасштабной войне по советской модели, когда созданные «скелеты» военных единиц наполняются во время массовой мобилизации.

Во-вторых, в течение 2016-2017 годов Москва создала новые танковые армии и новые дивизии и разместила их вдоль границы с Украиной. Кроме этого, ближе к Украине перевели и штаб-квартиру двадцатой российской армии, ранее базировавшейся в Воронеже, а механизированные бригады, которые были расположены рядом с Казахстаном и в бассейне Волги, теперь размещены менее чем в 50 километрах от украинской границы. Март 2017 года особенно тревожный ‒ пишет Стивен Бланк на страницах сайта аналитического центра «Атлантический совет» ‒ последнее перемещение российской техники, по его мнению, может угрожать и Украине, и Беларуси.

Американский военный эксперт считает, что у российского президента Владимира Путина исчерпываются возможности для внутриполитических маневров, поэтому, возможно, он захочет создать причину для массовой мобилизации накануне президентских выборов 2018 года, пытаясь подчеркнуть статус России как «сверхдержавы».

На свалке в окрестностях Львова собралось столько мусора, что он может покрыть и весь оккупированный Крым, и территории, которые удерживают сепаратисты на Донбассе

На проблему утилизации отходов в Украине обращает внимание агентство «Блумберг» в статье «Тлеющие курганы мусора препятствуют восстановлению Украины». Государство, которое раздирает война, также тонет в мусоре, пишут авторы статьи. Они отмечают, что на свалке в окрестностях Львова собралось столько мусора, что он может покрыть и весь оккупированный Крым, и территории, которые удерживают сепаратисты на Донбассе.

Украина утилизирует только 4 процента отходов, для сравнения, в государствах ЕС этот показатель ‒ в среднем 39 процентов. Причем 95 процентов отходов в Украине закапывают в землю, одну из самых плодородных в Европе, в ЕС этот показатель ‒ 45 процентов. Такие методы вредны для окружающей среды, к тому же, большинство свалок в Украине уже отжили свое, поэтому угроза экологической катастрофы очень большая, предупреждают эксперты.

Украинцы платят очень мало за утилизацию отходов, примерно чуть больше доллара за семью из четырех человек. Хотя Украина имеет уровень жизни один из самых низких в Европе, этого слишком мало, считает Европейский банк реконструкции и развития.

Правительство, которое пытается продержаться у власти и погрязло в институциональной коррупции, не может поднять налоги, чтобы финансировать инфраструктурные проекты и привлечь современные технологии для преодоления проблемы отходов, говорит по этому поводу Василий Астров, старший экономист венского Института международных экономических исследований. В то же время в Украине распространены нелегальные схемы, а фирмы, которые пытаются вести бизнес по утилизации отходов, вынуждены бороться за существование, отмечает издание «Блумберг».

«Украина проигрывает войну мусору»

Газета западных деловых кругов Financial Times обращает внимание на то, что 3 апреля МВФ будет решать, предоставить ли Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов. Перед этой встречей Национальный банк Украины понизил свои ожидания экономического роста в этом году с 2,8 процента до 1,9, объясняя это «последствиями торговой блокады» (на Донбассе ‒ КР), МВФ также должен был оценить последствия свертывания торговли. В прошлом году украинская экономика поднялась на 2,3 процента, а до того в течение двух лет показатели сократились на 17 процентов, после того как Россия оккупировала Крым и поддержала сепаратистов на индустриальном востоке Украины.

Экономисты, мнение которых приводит Financial Times, считают, что устойчивый рост украинской экономики зависит от способности ускорить структурные реформы, связанные с программой МВФ. Как отмечает британское издание, чтобы получить помощь фонда, украинская власть пообещала реформировать неэффективную пенсионную систему, сформировать рынок земли и бороться с коррупцией.

Польская Gazeta Wyborcza информирует о том, что в Украине задержали двух жителей Киева, которые организовали перекрытие дороги до границы с Польшей во Львовской области под лозунгами защиты польского меньшинства. Полиция, опросив около ста свидетелей, выяснила, что среди демонстрантов не было поляков.

Это произошло 29 марта, в тот же день, когда неизвестные обстреляли из гранатомета польское консульство в Луцке.

Издание приводит позицию Украины, что за провокацией стоит Россия.