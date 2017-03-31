В ожидании очередного курортного сезона вопрос популяризации Крыма становится все более актуальным для подконтрольных России местных властей. Чиновники активно продвигают фестиваль «Экстрим Крым» в Черноморском районе. А в этом году в Ялте инициируют «День веселых полетов» над Черным морем на самодельных летательных аппаратах. Как выяснили Крым.Реалии, за обоими проектами стоят люди и бизнес-структуры, близкие к местным властям.

«День веселых полетов» планируется провести на набережной Ялты 25 июня за средства местного бюджета. В пятницу, 31 марта, на сессии подконтрольного России горсовета Ялты было принято решение выделить на эти цели 13,5 миллионов рублей.

Миллионы для советника Ростенко

«Запланировано первое в Крыму и самое веселое шоу ялтинского лета. На набережной Ялты соберутся самые смелые пилоты-любители, которые на наших глазах преодолеют силу притяжения, на самодельных летательных аппаратах отправятся в полет и спланируют в Черное море», – анонсируют «День веселых полетов» его организаторы.

Планируется, что участники мероприятия будут соревноваться в дальности полетов, креативности своих конструкций и оригинальности выступлений команд.

Стоимость мероприятия оценили в 13,5 миллионов рублей. Притом, что, отчитываясь о работе за прошлый год, глава администрации заявил о дефиците средств на ремонт дорог

​Стоимость мероприятия в подконтрольной России администрации Ялты оценили в 13,5 миллионов рублей. Депутаты эту сумму утвердили. Притом, что 31 марта глава ялтинской администрации Андрей Ростенко, отчитываясь о работе за прошлый год, заявил о серьезном дефиците средств на ремонт городских дорог. Но имидж города для главы администрации оказался важнее, заявил он в комментарии местным журналистам. «В данном случае идет раскрутка Ялты как курорта федерального уровня. И если мы провалим «Веселые полеты», это будет не очень хорошо для имиджа Ялты. Финансовую брешь в ремонте дорог мы этими 13 миллионами не ликвидируем, будем на это искать дополнительные средства. Мы подразумеваем, что имиджевый эффект от «Веселых полетов» будет гораздо выше этой суммы. Для нас очень важно, чтобы мы к открытию моста (через Керченский пролив – КР) и снятию санкций подошли городом с растущей мировой известностью», – сказал Ростенко.

Не исключено, что настоящая причина столь щедрого финансирования «Веселых полетов» может заключаться не только в надеждах на мост и снятие санкций. Организатором мероприятия является общественная организация «Фрирайт», возглавляемая советником Ростенко Анри Кануновым. Он руководил организацией до событий «крымской весны», а затем она была перерегистрирована по российскому законодательству и поменяла адрес прописки с Ялты на Ливадию. Согласно данным российского реестра, организацией сейчас владеют трое бизнесменов. Хотя и в украинском реестре организация до сих пор значится как действующая.

Анри Канунов заявил журналистам, что бюджетные средства, выделенные на «День веселых полетов», будут осваивать подрядчики, которых определят на конкурсе. Основные затраты, по его словам, связаны с расходами на рекламу в СМИ и на наружных плоскостях. Смету расходов в организации обещают обнародовать после конкурса.

Гектары на развлечения семье Полонского

Еще один спортивный проект, продвигаемый крымскими чиновниками, тоже связан с попытками популяризировать полуостров. Это фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Крым», который обосновался на живописном Тарханкутском полуострове на самом побережье Черного моря.

Его проводит одноименная общественная организация, учрежденная Ольгой Виноградовой – депутатом крымского парламента от «Единой России» и супругой вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского. Мероприятие частично финансируется также из крымского бюджета. «Если мы говорим о предстоящем фестивале, то его бюджет составляет чуть более 15 миллионов рублей. Господдержка составляет чуть меньше 30%, а именно 4 миллиона рублей. Эти деньги расходуются в большей мере на информационную поддержку мероприятия и в целом региона, на техническое обеспечение, которое мы не можем купить и поставить стационарно, а вынуждены арендовать из года в год», – рассказывал крымским СМИ глава общественной организации «Экстрим Крым» Константин Выдыш.

Параллельно с привлечением сюда туристов организаторы фестиваля обживаются собственными бизнес-проектами, активно осваивая гектары уникальной прибрежной территории Черноморского района под видом инвестпроектов. Как ранее писали Крым.Реалии, в прошлом году ООО «Экстрим Крым» получило в аренду на 14 лет 4 гектара земли в Оленевке Черноморского района под строительство спортивно-развлекательного комплекса, кемпинга, школы парусного спорта, дайвцентра и спортивных объектов для экстремальных видов спорта.

Эта фирма тоже учреждена общественной организацией Ольги Виноградовой.

В конце прошлого года под новогоднюю елку в подконтрольном России крымском правительстве утвердили еще один инвестпроект для Оленевки. Под него в аренду на 25 лет выделены около 7 гектаров земли для строительства спортивно-развлекательного клуба «Спорт Кайт Кэмп».

По данным российского реестра юрлиц, эта фирма-инвестор тоже принадлежит упомянутой общественной организации «Экстрим Крым». Эти примеры свидетельствуют о продолжении в Крыму практики распределения финансовых и природных ресурсов между коммерческими структурами, близкими к местным чиновникам и их родственникам.