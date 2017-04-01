Хиджаб в чеченских школах: право или обязанность?

Парламент Чечни принял поправку в республиканский закон "Об образовании", разрешающий учащимся одеваться в соответствии с их вероисповеданием. Администрация учебных заведений Чечни теперь обязана учитывать право учащихся одеваться согласно их традициям и религиозным верованиям, например, носить хиджабы. Однако, по мнению представителей женских правозащитных движений и организаций, эта новелла сформулирована таким образом, что право носить религиозную одежду в школе, например, легко может превратиться в обязанность.

Включением в республиканский закон "Об образовании" новой статьи 23.1 "Требования к одежде обучающихся" депутаты парламента Чеченской республики фактически обозначили свою позицию в недавнем споре между Рамзаном Кадыровым и министром образования России Ольгой Васильевой. Васильева, комментируя в январе ситуацию вокруг запрета ношения платков в одной из мордовских школ, заявила, что "хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе!". Кадыров, вступившийся за представителей мусульманской общины в Мордовии, возразил: "Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано Всевышним Аллахом и Пророком (с.а.в.). Васильева вправе высказывать свое "личное убеждение", но оно остается ее мнением и не принимает силу закона".

Мнение Кадырова теперь подкреплено законом, пускай и республиканским. В нем говорится, что образовательные организации в Чеченской Республике вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, но должны учитывать мнения родителей и учеников. При этом следует "исходить из необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и Конституцией Чеченской Республики, и учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц". Такое нововведение, по мнению председателя Комитета по образованию, науке и культуре Бекхана Хазбулатова, чьи слова приводятся на сайте Парламента ЧР, не противоречит положениям федерального законодательства.

Поправки о дресс-коде, подобные принятым в Чечне, следует внести и в Федеральное законодательство, – считает адвокат Мурад Мусаев, который в Верховном суде России представлял интересы заявителей, отстаивающих право на ношение хиджаба в школах:

Одеяние девушки или молодого человека в соответствии с их религиозными убеждениями не ущемляет ничьих прав

– Кроме светскости государства, у нас еще есть принцип свободы вероисповедания. Он прописан в Конституции и соответствующем Федеральном законе. Притом что у нас светское государство, светское образование и светское все, каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. И каждый имеет право поступать и жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, покуда это не нарушает ничьих прав. Я полагаю, что одеяние девушки или молодого человека в соответствии с их религиозными убеждениями не ущемляет ничьих прав – ни других учащихся в учебных заведениях, ни педагогического состава. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Поэтому перегибы на местах, которые часто случаются в России с запретом на ношение тех или иных головных уборов или элементов одежды в школах, университетах, создают совершенно ненужную, необоснованную социальную напряженность и, главное, нарушают конституционные права конкретных людей в конкретных регионах России.

Можно было бы давно поставить точку в этой истории, если бы федеральный законодатель внес маленькую поправочку в закон "Об образовании", в ту его часть, где речь идет об установлении правил одежды. Есть норма, которая устанавливает, что учебное заведение может предписывать тот или иной дресс-код. Вот в этот самый пункт закона надо внести оговорку, которая гарантировала бы реализацию права на свободу вероисповедания, а именно – оговорку о том, что учащийся или педагог имеет право одеваться в соответствии со своими религиозными убеждениями.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы России по образованию и науке Олега Смолина, требования к одежде учащихся должны учитывать светский характер образования в России. Однако депутат не исключает возможности изменения федерального закона в пользу граждан, добивающихся права носить религиозную одежду в учебных заведениях.​

Следуя принципу светского образования, всю религиозную символику нужно запретить. Но мы живем в России

– Я, как сторонник светского образования, думаю, что по большому счету решение разрешить хиджабы ли, кресты ли, иконы ли – противоречит духу действующего закона. Но буква закона не запрещает вводить в школах религиозную символику, тем более что реально закон "Об образовании" уже отступил от принципов светского образования, когда позволил традиционным конфессиям влиять на содержание курсов "Основы религиозных культур и светской этики" и на преподавателей, которые будут читать эти курсы. Строго следуя принципу светского образования, всю религиозную символику нужно запретить. Но мы живем в России, в стране, где в отдельных регионах и республиках высокая доля религиозного населения. Поэтому, может быть, надо на уровне, скажем, Госдумы провести круглый стол, собрать представителей федеральных властей и регионов и договориться, что мы понимаем под светским характером образования. Я не исключаю, что можно было бы принять следующий компромисс: мы разрешаем религиозную символику в одежде, но категорически запрещаем религиозные обряды, независимо от того, о какой конфессии идет речь. Хоть в идеале, конечно, все это из школ надо убирать, чтобы не делить наших детей по религиозному принципу. Но политика – это искусство возможного. Поэтому надо искать разумный компромисс.

В российском феминистском сообществе новость о законодательном закреплении права носить в школах религиозную одежду приняли болезненно:

Девочки, которые от хиджаба отказываются, подвергаются определенной стигматизации

– Я с опасением отношусь к подобным нормам, потому что закон РФ не предусматривает никаких запретов для ношения хиджабов. В Чеченской республике, насколько мы знаем, такой проблемы вообще не существовало и девочки вполне свободно носили хиджаб в школе, – говорит член координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин Мари Давтян. – Норма, которая вводится в закон Чеченской республики, предусматривает право образовательных организаций устанавливать определенные требования к одежде, как здесь указано, "способствующие соблюдению прав граждан, свободы совести и свободы вероисповедания". Есть серьезные основания считать, что впоследствии это право превратится в обязанность. Допустим, образовательная организация установит определенную форму одежды, в которой хиджаб будет обязателен, и тогда ношение хиджаба станет обязательным для девочек, даже для тех, кто бы этого делать не хотел. Я все-таки склонна говорить о том, что в школе не место для религиозной атрибутики, так как мы живем в светском государстве. Сам же хиджаб, по моему внутреннему убеждению, такая форма одежды, которая фактически подчеркивает неравенство женщин по сравнению с мужчинами в мусульманских общинах и, соответственно, скажем так, понижает статус женщины в обществе. При этом обязательное ношение хиджаба, как мы уже видим, приводит к тому, что девочки, которые от хиджаба отказываются, подвергаются определенной стигматизации, порой даже насилию, что, естественно, тоже недопустимо. На сегодняшний день, к сожалению, нет какого-то идеального решения. Потому что, с одной стороны, мы говорим о праве образовательных учреждений оставаться светскими. С другой стороны, мы говорим о праве человека исповедовать определенные религиозные убеждения. Нужно найти золотую середину, золотой баланс. Всегда есть опасность, что может получиться хуже. Как бы не сложилось так, как это бывало в Индии в сельской местности. Там, где запрещали носить хиджаб, родители переставали отдавать девочек в школы. И соответственно, девочки лишались возможности получить образование. Но никакой проблемы с ношением хиджабов в Чеченской республике не было, поэтому изменения (в республиканском законодательстве Чечни – КР) я скорее воспринимаю как такое якобы закрепление права, которое фактически перейдет в обязанность.