Туристов меньше – цены выше

Этим летом в Крыму ожидают на 15-25% меньше туристов, чем в прошлом году, поскольку для российских туристов снова открыта Турция и идут переговоры по возобновлению чартерных рейсов в Египет. Российские чиновники призывают крымские отели и пансионаты снижать цены, но уже сейчас, в сравнении с 2016 годом, цены на отдых на полуострове выросли на 10-20%.

Как полуостров готовится к курортному сезону – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор – в воскресенье в 11:30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 18:30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.