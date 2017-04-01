Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

На год в Антарктику: что украинские ученые ожидают увидеть после возвращения (видео)

На год в Антарктику: что украинские ученые ожидают увидеть после возвращения (видео)
пожалуйста, подождите
0:01:21
0:00:00 /0:01:21
Загрузить

Смотреть комментарии

Из аэропорта «Борисполь» отправилась 22-ая антарктическая экспедиция на станцию «Академик Вернадский». 12 украинских ученых-исследователей, среди которых геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры отправились на экспедицию в Антарктику. Они заменят предыдущую команду, которая провела там целый год. Каждый участник экспедиции оставляет в Украине семью, некоторые даже маленьких детей. Радіо Свобода поинтересовалось, каких изменений в Украине ожидают исследователи после возвращения?

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG