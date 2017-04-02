Пришла новость, что ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко.

О нем будут писать всякое. В этот день я напишу хорошее и, по-моему, это будет справедливо.

Очень важно, чтобы в самые трудные дни у человека и у народа были поддержка и помощь. Такое не забывается, и это по-настоящему дорого... Именно в такие дни оказался рядом с крымскими татарами Евгений Евтушенко.

8 июля 1987 года, в горячие дни московских акций крымских татар, группа крымскотатарских делегатов встретилась ним, тогда секретарем правления Союза писателей СССР, лауреатом Государственной премии СССР, поэтом Евгением Евтушенко.

Он выразил солидарность с борьбой крымских татар и написал обращение в Президиум Верховного Совета СССР. Вручая копию этого обращения делегатам крымских татар, Евтушенко оказал: «Мое обращение можете сдавать во все инстанции. Буду рад, если оно поможет решению национального вопроса крымских татар».

Многие крымские татары героически сражались против фашизма на фронте, в то время как их ни в чем неповинные семьи варварски изгонялись из родных домов

Вот что написал поэт: «Мне известно, что в настоящее время в Президиуме Верховного Совета СССР рассматривается вопрос о предоставлении крымским татарам права спокойно жить и работать на земле их отцов, дедов и прадедов в Крыму. Крымские татары были глубоко оскорблены несправедливым обвинением чуть ли не в поголовном предательстве и насильственно выселены со своих кровных, обжитых земель. Это было сделано несмотря на то, что многие крымские татары героически сражались против фашизма на фронте, в то время как их ни в чем неповинные семьи варварски изгонялись из родных домов. Последующее не разрешение крымским татарам вернуться обратно явилось нарушением их конституционных прав и попранием человеческого достоинства. Случаи, когда отдельные семьи крымских татар получали разрешение вернуться, а затем снова изгонялись, возмутительны и являются позором для местных властей.

Пора раз и навсегда прекратить это антигуманистическое отношение к полноправным членам нашего общества, и дать им жить и работать там, где подсказывает им сердце и память сердца. Думаю, что их возвращение будет способствовать процветанию Крыма и дружбе народов нашей Родины.

С уважением, Евгений Евтушенко. 8 июля 1987 г.».

Светлая память!

Российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Согласно последней воле Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино.

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