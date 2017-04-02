Вишев. Пауза

После смерти мозг живущего в Челябинске профессора Игоря Вишева будет взят на криосохранение. У него есть специальный жетон с телефоном, по которому нужно звонить после его смерти: его мозг специальным образом подготовят и положат храниться в контейнер с жидким азотом – до того времени, пока не появятся технологии, позволяющие дать людям практическое бессмертие. Тогда, рассчитывает Вишев, он сможет вернуться к жизни и вновь встретиться со своей женой, мозг которой уже помещен в криоконтейнер. В 1947 году, когда Вишеву было 14 лет, он потерял зрение в результате несчастного случая. Несмотря на это, он закончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова, написал, в качестве докторской диссертации, доклад "Проблема смерти и бессмертия человека", а сейчас преподает в Южно-Уральском университете. Он размышляет над идеями Циолковского и думает о полетах в дальний космос, для которых человек должен жить очень долго. Фильм Константина Атаманюка.