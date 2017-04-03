Посол США в ООН Никки Хейли сообщила в воскресенье, что санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, сохранятся до восстановления контроля Украины над полуостровом. Также, по словам Хейли, президент США Дональд Трамп не препятствовал ее критике в адрес России, хотя он, как и раньше, недоволен сообщениями СМИ о расследовании Конгресса и других органов, которые пытаются установить, входило ли его окружения в сговор с российскими властями, чтобы помочь его победе на выборах.

«Президент ни разу не звонил мне и не говорил: не задевайте Россию. Он ни разу не звонил мне и не говорил, что я должна говорить, – заявила Никки Хейли в программе ABC News. – И я критикую Россию».

Посол заявила, что захват Россией украинского Крыма в 2014 году был неправильным шагом, так же как и поддержка пророссийских боевиков на востоке Украины.

«Когда они делают что-то не так, у меня нет проблем с тем, чтобы заявить об этом», – сказала она. По словам Хейли, президент не выражал несогласие с ней в вопросе о привлечении России к ответственности.

Когда дипломата спросили, считает ли она, что Трамп также должен критиковать Россию, она ответила утвердительно.

США призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма

«Конечно, да. США продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма», – заявила Хейли. Она добавила, что санкции, введенные против России «из-за Крыма», останутся в силе, «пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины».

Американская разведка пришла к выводу, что российские власти вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.

ФБР пытается установить, входили соратники Трампа в преступный сговор с российскими властями, чтобы повысить его шансы на победу на прошлогодних выборах. Кроме того, комитеты Сената и Палаты представителей по разведке проводят собственное расследование российского вмешательства в ход выборов.

Президент США Дональд Трамп согласился с выводами национальной разведки о российском вмешательстве, но при этом не раз пренебрежительно комментировал сообщения СМИ о ходе расследования.

В субботу он написал в твиттере: «Те же лживые СМИ, заявляли, что Трамп не может прийти к победе, сегодня проталкивают фальшивую историю с Россией. Сплошное мошенничество».