Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Черноморский флот России развивается», – сообщает военно-морской аналитический журнал The Maritime Executive.

«Аннексия Крыма была мощным стратегическим ходом России, который имел два основных последствия: он лишил Киев возможности ограничить наращивание и модернизацию Черноморского флота Россией и увеличил численность и силу российского Черноморского флота.

Москва считает Черноморский флот одним из главных приоритетов

До аннексии Крыма у Киева и Москвы был догоор (известный как Харьковские соглашения), который 21 апреля 2010 года подписали Дмитрий Медведев (тогда – президент России) и Виктор Янукович (тогда – президент Украины). В соответствии с ним, Россия арендовала украинский военно-морской порт Черноморского флота, расположенный в Севастополе. По условиям аренды, Киев был в состоянии предотвратить наращивание или модернизацию российского Черноморского флота.

Однако после аннексии Крыма Россия освободила Черноморский флот от ограничительных условий Киева. В связи с состоянием их военно-морских флотов, Россия масштабно реализует свою госпрограмму закупок вооружений на 2011-2020 годы, инициативу, которая предусматривает модернизацию и увеличение численности ее военно-морских флотов. В результате Черноморскому флоту выделили большую часть средств и материальных ресурсов – Москва считает его одним из главных приоритетов. Сейчас программа обеспечивает этому ВМФ эквивалент 112,4 миллиардов евро оборонного бюджета России. Как ожидается, к 2020 году в состав Черноморского флота введут 18 новых боевых кораблей с еще большим увеличением в последующие годы».

«Франсуа Фийон перешел от «поддельных рабочих мест» к российским «фантазиям», – пишет французское информагентство France24.

Состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, в ходе которой он отвечал на вопросы, связанные с Россией и Крымом. «На вопрос, признает ли он российскую аннексию Крыма в случае избрания, Фийон сказал, что его двусмысленный ответ вряд ли разочарует Кремль.

Этого не случится во Франции, которая уважает международное право

«Существует международный порядок, Организация Объединенных Наций. Именно в этом контексте… крымский вопрос должен быть решен. Ни одно государство не возьмет на себя инициативу признать аннексию Крыма. В любом случае, этого не случится во Франции, которая уважает международное право», – сказал он. – Но уважение международного права не запрещает поднимать в рамках ООН вопрос о праве народов на самоопределение. Это два принципа, каждый из которых так же важен, как и другой».

«Тиллерсон: США будут поддерживать связанные с Украиной санкции против России, пока Крым не вернется», – цитирует американского госсекретаря телеканал CNN.

Мы не принимали и не примем российские усилия по изменению границ территории Украины

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в пятницу, что санкции США в отношении России будут оставаться на месте, пока Москва не «изменят действия», осуществляемые ею в Украине. «Поддержка США и НАТО Украины остается неизменной. Как мы повторяем на каждом министерском и высшем уровне, поскольку Россия начала свою кампанию агрессии против Украины, союзники по НАТО твердо стоят на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Тиллерсон на встрече НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. «Мы не принимали и не примем российские усилия по изменению границ территории Украины».

«Крым летает на дотациях», – пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении субсидирования воздушных перевозок в Крым. Число финансируемых из российского бюджета рейсов увеличилась с 58 до 61. К уже существующим маршрутам в Симферополь добавятся новые из Сочи, Орска и Сыктывкара. Крым уже имеет воздушное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Анапой, Брянском, Владикавказом, Волгоградом, Ижевском, Костромой, Махачкалой, Нальчиком, Пензой, Саратовом, Читой и Ярославлем. В 2016 году из российского бюджета субсидировались пассажирские рейсы из пяти регионов. Помимо оккупированного Крыма, это Калининград, Дальний Восток, Приволжский округ. Перелеты из этих областей убыточны уже много лет. Если бы не субсидии, жители не смогли бы позволить себе билеты».

«Говоря о России, посол ООН упомянула крымские санкции, которые не всегда были так популярны», – сообщает американский телеканал CBS.

«На программе CBS News «Лицом к нации» послу США Никки Хейли был задан вопрос, какие конкретные действия администрация предпринимает, чтобы противостоять России. Никки Хейли: «Вы знаете, мы, конечно, наложили санкции на Россию за то, как они захватили Крым. Мы продолжали оказывать давление на них. Эти вещи будут продолжаться, как нам нужно». Эти санкции по Крыму прошли долгий путь в администрации Трампа. Они были введены администрацией Обамы в марте 2014 года, и были предназначены, чтобы наказать действия президента Путина по «нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины». Ограничения не всегда были в таком почете у избранного президента Трампа, который заигрывал с идеей их отмены в январе. Во время своей кампании кандидат Дональд Трамп раскритиковал «слабый ответ» президента Обамы на действия России в Крыму. Так что было удивительно, что «слабый ответ» был единственным ответом посла Хейли, когда ее спросили о конкретных действиях, предпринятых администрацией».