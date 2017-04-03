Из России: «Изъятие из семьи – это реально»

В течение недели в соцсетях распространялись сообщения о подготовке несогласованной протестной акции 2 апреля. Российские оппозиционные движения заявили о своей непричастности к этой акции. Заявок на ее проведение в московскую мэрию не поступало. Утром в воскресенье московская полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города были стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии. Несколько десятков гражданских активистов собрались на Манежной площади в Москве. Позднее туда же пришли провокаторы прокремлевских движений. Несколько человек были задержаны.Тем временем представители движения "Новая оппозиция" заявили о намерении провести 2 апреля прогулку по Тверской улице в поддержку задержанных на антикоррупционной акции 26 марта. Несколько десятков участников этой прогулки были задержаны.
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Фонд борьбы с коррупцией в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на предъявленные обвинения, Навальный призвал провести митинги по всей стране 26 марта. Антикоррупционные акции протеста прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. По сообщению агентства "Интерфакс", только в Москве были задержаны 46 несовершеннолетних. О том, чем грозит участие в митингах подросткам и их родителям, Радио Свобода рассказала адвокат Фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.
– Давайте начнем с самого момента задержания. Были ли там случаи реального неподчинения законным требованиям полиции? Или у нас уже любое требование является законным?
– "Законность требований" заключается в том, что если люди принимают участие в несанкционированном мероприятии, то их предупреждают. Подходят, представляются, говорят: "Вы участвуете в несогласованном мероприятии, за что вы можете понести ответственность, поэтому я вас прошу его добровольно покинуть". И вот если человек говорит: "Я не пойду" и продолжает стоять, то тогда есть основания его задержать для проверки документов и для возможного привлечения к административной ответственности. Но на этом мероприятии – я смотрела все трансляции – требований у полиции не было никаких. Единственно, они ходили и говорили в мегафон: "Разойдитесь, ваше мероприятие является несогласованным и незаконным", но это было неверно, мероприятие не было незаконным. А ребят забирали кого с велосипедом, кого с уткой, британский школьник просто вышел из метро, и его сразу скрутили. Там никаких требований не было, полицейские не представлялись и ничего не разъясняли. А то, что творилось с несовершеннолетними, это, конечно, была совсем удручающая картина.
– Что объединяло задержанных подростков?
– Ничего. Полицейские просто клином заходили в толпу и, кто попадался, тех хватали. Но, в первую очередь, брали тех, у кого были уточки или плакаты какие-то. Ну и, конечно, кто на столбы залезал. Под конец акции уже начали хватать всех подряд. И родителей с детьми – отца с тремя детьми забрали. Логики никакой не было.
– Но с уточками в первую очередь?
– Да, даже с нарисованными. Забирали с уточкой на рюкзаке, велосипеде, в руках.
– Есть какие-то правила задержания и содержания под стражей несовершеннолетних?
– При задержании по административной статье – нет. Единственно, что содержать их должны отдельно от взрослых, и должны сообщить родителям. А вот такого, что их нельзя задерживать именно на митингах, этого нет. Дети в этом отношении идут наравне со взрослыми.
– Ну, девятилетних же нельзя задерживать?
– Можно. Просто административная ответственность наступает с 16 лет.
– В отделениях подростков содержали отдельно?
– Совершенно точно нет. В ночь на 27 марта я консультировала через "Фейсбук" девушек, которые содержались в ОВД "Лефортово", и они сказали, что с ними в камере находится не менее пяти несовершеннолетних. Но сотрудники полиции за это никакой ответственности не понесут, отделаются выговорами, если даже родители будут жаловаться. А тут надо понимать вот что: с определенного момента, ближе к ночи, когда перестали допускать адвокатов, по ОВД начали ходить сотрудники полиции и Следственного комитета. И они начали искать – в том числе и среди несовершеннолетних – тех, у кого есть телесные повреждения. И начали с ними беседовать, запугивать. Потому что – такие случаи уже были – если ты начинаешь жаловаться на сотрудника полиции, то на тебя возбуждается дело по ст. 318 ("Применение насилия в отношении сотрудника полиции"). Этим и пугают.
– Родителям из ОВД звонили?
– По нашим сведениям, нет. Более того, родителей не допускали в отдел, а одному мальчику, страдающему астмой, не разрешили передать лекарство и перевезли в другой отдел.
– Сколько статей примерно нарушили сотрудники полиции?
– Ну, возьмем среднюю ситуацию, когда 30 человек в одном автозаке доехали в ОВД, их продержали там до 4 утра, не давая пить (а была информация, что ребята были вынуждены в туалет ходить в бутылку), и не кормили. Это нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "Незаконное содержание под стражей", ст. 3 – "Пытки и недозволенное обращение", ст. 6 – "Несправедливое судебное разбирательство". Нарушение права мирно собираться. Да много наберется! Плюс не давали передать лекарства и связаться с родителями – нарушение Конвенции о правах ребенка. Ну а Закон о полиции был нарушен изначально и с первых статей.
– Какова была реакция родителей на действия полиции?
– Их очень власти раздразнили. Если бы в полиции сделали все по уму – сообщили родителям, в течение трех часов отпустили, дали позвонить, может быть, они бы легче отнеслись. Но когда ребенок до утра находится в полиции, его катают по отделам – разве такие действия властей понравятся родителям?
– Что уже предприняли органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних?
– На родителях, пока ребенок несовершеннолетний, лежат обязанности по его воспитанию. И в случае ненадлежащего воспитания предусмотрена административная ответственность вплоть до изъятия ребенка из семьи и помещения его в центр временного содержания. И я думаю, мы сейчас вот с чем столкнемся. Выборный 2018 год у нас не за горами. И по нашей информации, перед этими митингами было указание не применять к митингующим какие-то средства. Но когда увидели, сколько вышло народа и что вышли совсем другие люди, что они очень молодые, много подростков, которые не боятся, этого никто не ожидал. И я думаю, мы сейчас столкнемся с серьезным ужесточением наказаний в отношении несовершеннолетних.
Они запугивают школьников, что "мы тебя поставим на учет и испортим все будущее"
У властей уже сейчас очень жесткая позиция. Они запускают пробные камни: вот это высказывание Мизулиной (до мероприятия она выложила в ФБ предупреждение, что подростков, задержанных на митинге, могут изъять из семьи. – Прим. РС), предложение уменьшить возрастной ценз для наступления уголовной ответственности до 12 лет – начали об этом заговаривать. А КДН и опека сейчас очень возбудились. Они уже бегают по школам, по участковым, делают запросы по месту работы родителей. Команда дана. Они запугивают школьников, что "мы тебя поставим на учет и испортим все будущее". Они пытаются их запугать, чтобы и думать не могли выйти еще раз.
– Изъятия из семьи – это реально?
– Исходя из того, что происходит, я уже все допускаю. И исходя из очень – очень! – пассивной позиции уполномоченного по правам ребенка. Я думаю, что в качестве устрашения могут сделать показательный случай, как было с Дадиным. Конечно, там все закончилось по-другому, нежели власти хотели. Но вполне допускаю, что показательный случай будет. У них других способов и методов нет.
– Из школ у нас сейчас не исключают. А может ли это повредить результатам ЕГЭ?
– Вполне. Могут угрожать, что "выйдешь из школы со справкой". В этом случае детям перед родителями будет неудобно, безусловно.
– Как могут пострадать родители?
– Во-первых, семью поставят на учет в КДН. А это значит – периодические проверки, соблюдение комендантского часа – до 22 часов чтобы дома, писульки на работу.
– Что будет дальше?
– Всем задержанным предстоит прекрасное общение с КДН, всех поставят на учет. А дальше мы посмотрим, ограничится ли комиссия только штрафами или будут выходить в суд с заявлениями о помещении детей в специальные учреждения. Будем смотреть, до какого уровня маразма могут дойти власти в отношении несовершеннолетних.
Будем смотреть, до какого уровня маразма могут дойти власти в отношении несовершеннолетних
Сейчас мой совет родителям задержанных: не волноваться, не переживать и не бояться. Да, КДН. Да, неприятно. Но все это нужно обжаловать в суде. И если наши власти не возьмутся за ум и не поймут, что действия полиции были незаконны и привлекать людей было совершенно не за что, то дальше мы уходим в ЕСПЧ.
– А ведь участие в митингах сейчас станет модным.
– Да, теперь, наоборот, начнут выходить! Это же для подростков такой адреналин! Романтика: "менты повязали, отсидел в камере". Да еще фоточки. Человек самым популярным в классе станет.
– Что можно посоветовать родителям? Запретить на будущее?
– Запретный плод сладок. Они же скажут, что "я пошел геометрию делать к другу". На мой взгляд, если вы видите, что у ребенка активная жизненная позиция, что он участвует в общественной жизни, надо, во-первых, разъяснить все последствия, разъяснить, как себя вести с сотрудниками полиции. Потому что если ты сорвешь погоны – это ст. 318, она уже уголовная. Надо разъяснить, чего ни в коем случае нельзя делать и что делать, чтобы подросток сам не пострадал.
И, во-вторых, надо показать, что вы поддерживаете его и ни в коем случае не будете ругать. Вы будете переживать, да. Но вы должны быть поддержкой в глазах ребенка. Потому что, если он будет выходить из ОВД и бояться идти домой, это породит совсем другие проблемы, – рассказала Ирина Бирюкова.
Специально для родителей и их детей-подростков "Общественный вердикт" уже составил памятку, как вести себя после задержания.
Экстремизм очень легко искать в интернете, поэтому после событий 26-го числа надо быть особенно аккуратными к своей активности в сети. Пока изображение уточки не является экстремистским материалом. Но можно ли сегодня точно сказать – что можно делать у себя на станице, а что опасно? Поясняет юрист Фонда "Общественный вердикт" Яков Ионцев.
– Я советую заранее, еще до того, как вы поставите "смешную фоточку", посмотреть статьи УК РФ с 280 по 282.3 и выбрать "наиболее понравившиеся". Наказания по этим статьям варьируются от штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на различный срок в зависимости от статьи и ее части. Из самого простого, то есть того, что может сделать обычный пользователь, однозначно опасно – лозунги типа "бей-спасай" (ст. 282 УК России) и призывы к нарушению территориальной целостности РФ, типа "отделить/свободу Х", (ст. 280.1 УК). Что до лозунгов типа "Y ненаш" – на мой взгляд, формально они не должны подпадать под эту статью, потому что не призывают ни к каким действиям. Но я бы не рассчитывал на то, что правоохранительные органы станут вдаваться в лингвистические тонкости.
Еще есть демонстрация нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций (20.3 КоАП РФ) – административная ответственность от штрафа в размере 1000 рублей до ареста на срок до 15 суток. Что именно есть такая символика – никто толком не знает, всегда могут быть сюрпризы.
– Говорят, "ВКонтакте" опаснее "Фейсбука" в этом смысле.
– "ВКонтакте" лидирует по числу привлеченных к ответственности, но есть практика и по "Фейсбуку". Думаю, что это отчасти связано с особенностями аудитории этих сетей, а отчасти – с тем, что ВК базируется в России, и потому для правоохранительных органов проще получить у него сведения, позволяющие привязать сетевую активность (например, пост) к человеку.
– Есть ли смысл сверяться со списком экстремистских материалов?
– Для обычного гражданина это имеет смысл разве что в образовательных и развлекательных целях. Может попасться великолепное – например, признание экстремистским материалом картинки "Россия для кошек" и песни "Каскадеры". Реестр ведется таким образом, что невозможно или непросто проверить, является ли экстремистским конкретно взятый материал.
Так что надо просто помнить: любые действия в интернете, кроме, может быть, сообщений в "личке", – публичны; все сделанное в сети остается в сети; анонимность в интернете вообще условна, но в социальных сетях она практически отсутствует; любой пост или комментарий к нему – это публичное высказывание; репост чужого поста – это его распространение (или он может быть признан таковым). Даже репост с комментарием "Посмотрите, какие мерзости люди пишут". Поэтому, размещая пост или комментарий, стоит подумать – нет ли в нем крамолы и готов ли ты пойти на некоторый риск, размещая его?
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