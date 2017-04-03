В Будапеште второго апреля тысячи венгерских и иностранных студентов вышли на марш, потребовав от правительства снять законопроект, который может привести к закрытию Центральноевропейского университета (ЦЕУ). ЦЕУ был основан в 1991 году венгерским финансистом США Джорджем Соросом. Студенты и преподаватели утверждают, что законопроект наносит удар свободе образования. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенный критик Сороса и либеральных гражданских групп, финансируемых его фондом. Орбан заявил, что ЦЕУ нарушил правила в присваивании дипломов, университет это заявление считает ложным. (Reuters)