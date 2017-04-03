Как Украине говорить с иностранцами о Крыме

Специально для Крым.Реалии

Нет сомнений, что международная составляющая является важной в политике освобождения Крыма от российской оккупации. Министерство иностранных дел Украины определяет международное непризнание аннексии, продолжение политики санкций, а также привлечения России к ответственности за нарушение гуманитарного права и прав человека на оккупированной территории основными направлениями украинской международной политики в крымском вопросе. Более 50% украинцев считают, что возвращение Крыма в Украину возможно при условии либо сохранения, либо усиления санкций западных государств в отношении России.

Насколько интересным и понятным является Крым для западных аудиторий, как с ними говорить на эту тему? Ответ на этот вопрос Министерство информационной политики искало во время фокус-группы с иностранными дипломатами, журналистами, учеными и представителями международных организаций, а также в консультациях с украинскими экспертами-международниками в рамках разработки Стратегии информационной реинтеграции Крыма.

Как воспринимают Крым на Западе

Как украинские, так и западные эксперты отмечают, что тема Крыма не слишком актуальна для западных СМИ и широкой общественности. Количественный мониторинг упоминаний Крыма в иностранных источниках обнаружил, что полуостров преимущественно освещают российские СМИ, вещающие в других странах на языке стран пребывания. По словам иностранных экспертов, крымский вопрос в контексте конфликта между Россией и Украиной почти полностью вытеснили события на Донбассе. На Западе не признают незаконной аннексии, но Крым воспринимают, как проигранную битву, по крайней мере, до значительных изменений в России. По западным оценкам это случится не раньше, чем через 20 лет.

Запад воспринимает Крым как проигранную битву

Благодаря постоянному повторению простых пропагандистских месседжей со стороны России, много ложных представлений об аннексии, оккупации и событиям, им предшествовавшим, закрепились в аудиториях, которые интересуются политикой. Украина до сих пор иногда воспринимают, как «фашистское государство». А люди, далекие от политики, не всегда даже различают Украину и Россию. На Западе многие не представляют, насколько быстро состоялась оккупация Крыма – между кульминацией Революции Достоинства и незаконной аннексией прошел всего месяц. Нет также и понимания, как было много лжи относительно угроз русскоязычным гражданам со стороны вымышленной «хунты» и националистов.

Людям сложно понять, что СМИ могут намеренно сообщать ложь

Концепция «информационной войны» в смысле, используемом Россией, мало понятна для широких западных аудиторий. Люди, которые не интересуются этим регионом, не знают, что информационная война здесь идет преимущественно в когнитивном измерении ‒ то есть за знания и представления о происходящем. Многие не понимают, что Россия не действует по западным стандартам, где цель СМИ доносить факты, а уже потом разные мнения и взгляды на происходящее. Людям трудно понять, что СМИ могут намеренно сообщать ложь и искаженные факты, чтобы формировать взгляды.

Один из манипулятивных российских месседжей – то, что крымчане сами решили присоединиться к России, ведь они имеют право на самоопределение. Это звучит логично и очень просто, поэтому легко воспринимается обывателем. Вместе с тем, по словам украинских экспертов, о добровольном присоединении Крыма на Западе говорят не только из-за информационных манипуляций России. Очень часто приходится сталкиваться с использованием опроса, проведенного социологической службой Gallup в апреле 2014 года. В этом опросе 82,8% жителей Крыма ответили, что результаты так называемого «референдума» соответствуют взглядам крымчан.

Что нужно доносить западной аудитории

По мнению иностранных экспертов, украинцам важно объяснить Западу мотивацию России в захвате Крыма. По их мнению, важно говорить, что оккупация ‒ это воплощение стратегического намерения создать угрозу для Европы. Путин, в первую очередь, мыслит военными категориями, следовательно, оккупация Крыма ‒ не отдельная история, которую можно отложить на потом. Россия пытается самоутвердиться, установить культурную гегемонию в регионе. Путин не воспринимает Украину как независимую страну. Ее слабость в момент оккупации сделала ее легкой добычей, что мотивировало российского президента дополнительно. Путин также считал, что сможет избежать наказания за нарушение международного права, что Запад не сможет объединиться. Наличие залежей газа и нефти некоторые участники дискуссии также относили к мотивирующим факторам.

Аннексия ‒ это красивое слово, используемое вместо «кража»

Очень важно опровергать российские мифы об аннексии Крыма. Это отмечали, как украинские, так и иностранные эксперты. Важно объяснить, что полноценного референдума в Крыму не было, крымского народа, который имеет право на самоопределение, не существует. В Крыму живут разные люди, хотя большинство из них имеют российские корни. Крымские татары ‒ единственные, кто имеет право на самоопределение в Крыму. Украинские эксперты также отмечали, что при опровержении российских мифов, важно избегать повторения того, что говорит российская сторона, ведь это закрепляет в памяти ее месседжи. Важно формулировать и доносить собственные нарративы.

Человеческое измерение ситуации в Крыму является важным для западных аудиторий. В этом смысле необходимо говорить о нарушении прав человека в Крыму. И это касается не только крымских татар, а и этнических украинцев. Если задачей является достичь широкой аудитории, необходимо рассказывать личные истории жизни обычных людей в оккупации, размещать фотографии, рассказывать истории родственников тех, кто пострадал от оккупации. Для воздействия на бизнесменов, которые не понимают, почему нельзя вести бизнес в Крыму, необходимы истории предпринимателей, потерявших там имущество и бизнес. «Аннексия ‒ это только красивое слово, используемое вместо «кража», ‒ отметил один из участников дискуссии.

Россия пришла в Крым – и люди оказались в тюрьме

Западным аудиториям также важно понимать, как в Украине видят будущее Крыма. Каким образом Украина собирается достичь освобождения Крыма от оккупации? Будет ли это военный конфликт, или какие-то юридические маневры? Что будет с теми людьми, которые живут там, и приняли аннексию? Каким образом Украина будет восстанавливать право собственности? Чем будущий Крым будет отличаться от того, что был? Иностранцев также интересует защита прав крымских татар и четкий ответ на вопрос, что получат крымские татары после освобождения от оккупации.

Контрасты между Украиной и Россией, по мнению иностранных участников, могут быть дополнительными аргументами в пользу восстановления территориальной целостности Украины. Украина является несовершенной, но она проводит реформы и пытается стать лучше. Россия пришла в Крым – и люди оказались в тюрьме. Россия представляет угрозу для региона, и сейчас Крым ‒ часть угрозы. В Украине он угрозой не будет. В Крыму наблюдается экономический упадок, но в Украине он станет частью растущей экономики. В Украине никогда не было конфликта, а когда пришла Россия, начался конфликт. В России конфликты были всегда.

Россия представляет угрозу для региона, и сейчас Крым ‒ часть угрозы

Эксперты также рекомендовали вписывать вопрос Крыма в дискуссии, происходящие на глобальном уровне в контексте геополитической борьбы и борьбы за ценности ЕС. Украину необходимо позиционировать как часть европейского нарратива, как страну, которая противостоит российскому авторитаризму. Необходимо подчеркивать, что война против Украины началась с Крыма и не закончится, пока там остаются российские войска. Ссылаться на Хельсинкский заключительный акт. Можно использовать и тот факт, что Россия во многих странах воспринимается, как нарушитель и агрессор, вмешивающийся в демократические процессы. Вместе с тем, этот дискурс актуален не во всех странах. В Италии, например, к России относятся в основном положительно. Аргументом для бизнесменов может быть угроза, что в случае эскалации конфликта, Крым может стать целью для НАТО.

Как украинские, так и иностранные эксперты говорили о важности исторической тематики. По мнению некоторых украинских экспертов, интерес к Крыму для более широкой европейской общественности будет начинаться с истории. Наиболее известной, особенно в Великобритании и Франции, является Крымская война. Публикуются также книги, посвященные событиям Второй мировой в Крыму, вопросам древней истории. Вместе с тем, иностранные эксперты отмечали, что знания о Крыме именно в контексте Крымской войны упрощает для России донесение сфабрикованного месседжа, что Крым всегда был русским. Необходимо расширение исторических временных рамок восприятия.

Целевые группы

Среди целевых групп на Западе иностранные эксперты выделили бизнесменов (особенно немецких), политиков, турецкую общественность в Европе и тюркский мир в целом, украинскую и крымскотатарскую диаспоры, правзащитников. Эксперты также отметили, что разная тематика важна для различных целевых групп. К примеру, обычных людей интересуют личные истории – как оккупация повлияла на жизнь людей. Политикам важно доносить информацию о нарушениях международного права, геополитическом значении незаконной аннексии. Турецкое сообщество и тюркский мир в целом, вероятно, заинтересуются вопросом прав крымских татар. Диаспора и защитники прав человека могут стать партнерами в донесении информации о ситуации в Крыму до более широкой аудитории.

Как доносить

Западные эксперты критиковали украинскую коммуникацию как слишком сложную и академичную. По их мнению, нельзя втягиваться в долгие юридические дебаты. Сообщения должны быть простыми и логичными. У людей нет времени на исторические лекции, на юридические детали. Например, «референдум» можно сравнивать с организованными СССР выборами в Восточной Европе в 1947 году. В коммуникации важно использовать одинаковую терминологию. Необходимо создать что-то вроде брендбука, где расписано, что как называть.

Важно иметь круг людей, которые готовы говорить и писать о Крыме и Украине бесплатно. Это может быть диаспора, которая будет выступать в университетах или на страницах печатных изданий. Украина сейчас переживает беспрецедентный даже для Европы уровень мобилизации гражданского общества. Чтобы капитализировать это, украинское правительство могло бы организовать школу гражданской журналистики в Украине при поддержке доноров. Это поможет распространению украинского опыта, а также знаний об Украине и Крыме.

Нужно максимально упростить доступ западных журналистов в Крым, чтобы оттуда поступало как можно больше информации

Среди других рекомендаций: максимально упростить доступ западных журналистов в Крым, чтобы оттуда поступало как можно больше информации, использовать заявления зарубежных лидеров и международных организаций, чтобы борьба за Крым не выглядела как местный конфликт.

Необходимо также учитывать, что подавляющее большинство людей на Западе получают новости из социальных сетей. Раньше основными источниками новостей были несколько больших ТВ-станций и публикаций, а сейчас появилось большое количество сайтов, которые распространяют ложь. Это изменилось не за один день, но сейчас маргинальные сайты имеют довольно значительное влияние, что значительно усложняет донесение информации до целевых аудиторий.

Юлия Каздобина, аналитик Украинского независимого центра политических исследований, советник министра информационной политики Украины

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