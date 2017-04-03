3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. По данным ТАСС, взрыв произошел в вагоне поезда на станции метро «Сенная площадь». Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов в эфире телеканала «России 24» подтвердил предварительные данные о погибших: 10 человек. По его словам, всего в результате взрыва пострадали около 50 человек. Президент России Владимир Путин 3 апреля выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших и заявил, что семьям жертв взрыва будет оказана помощь. (Видео: Reuters, AP)