В Санкт-Петербурге – взрыв в метро (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв – погибли как минимум 9 человек, еще 50 человек пострадали. Взрывное устройство сработало после отправления поезда со станции "Сенная площадь" в сторону станции "Технологический институт". В Генеральной прокуратуре России уже назвали случившееся "терактом".

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел около 14 часов 50 минут по местному времени. Первые сообщения о случившемся стали появляться в социальных сетях.

По данным Национального антитеррористического комитета России, взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". По информации "Интерфакса", бомба была начинена поражающими элементами. Мощность взрыва составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

После взрывов в Петербурге на вход и выход закрыты все станции метро. Усиленные меры безопасности вводятся и в московским метрополитене. Сообщается, что в петербургском аэропорту Пулково также введен "режим чрезвычайной ситуации".

В результате взрыва в петербургском метрополитене, по последним данным, пострадали около 50 человек, сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

По словам очевидцев взрыва в метро Санкт-Петербурга, неизвестный оставил подозрительный портфель в одном из вагонов.

Генеральная прокуратура России считает взрыв в петербургском метро террористическим актом. Об этом заявил в эфире российского телевидения представитель ведомства Александр Куренной. А вот что сказал по этому поводу президент Владимир Путин ‒​ во время взрыва он находился на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко.

В Национальном антитеррористическом комитете России официально подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о втором взрывном устройстве в метро Санкт-Петербурга. По данным российского ведомства, его обнаружили на станции "Площадь восстания" ‒ на данный момент оно обезврежено.

Тем временем мировые лидеры и политики выражают соболезнования россиянам. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон: "В ужасе от новостей о взрыве в Санкт-Петербурге. Соболезнования жертвам и их родным".

Глава европейского дипломатического ведомства Федерика Могерини: "Наши мысли ‒ с народом России".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Глубочайшие соболезнования всем, кто оказался затронут взрывом".

Последний теракт в питерском метро был в 1996 году. Тогда обошлось без жертв ‒​ бомба сработала в полупустом вагоне и была безоболочной, то есть не была начинена поражающими элементами.

В московском метро последние теракты произошли в 2010 году. В результате двух взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погиб 41 человек.