Крым и оккупированная часть Донбасса договорились о развитии экономических связей. Цель ‒ снизить цены на продукты. «Донбасс.Реалии» выясняли, могут ли себе позволить жители неподконтрольных территорий и Крыма сварить борщ по нынешним ценам. Журналисты изучили цены на продуктовые наборы в Луганске, Донецке, Симферополе и Краматорске и определили, где самый низкий индекс борща.

На местном рынке в Краматорске на вопрос о ценах продавцы уверенно отвечают: «адекватные». В последнее время на краматорском рынке действуют акции и скидки. Свинина, например, стоит от 50 до 85 гривен. Говядина дороже, но не намного.

Донецк

Килограмм свинины в Донецке в среднем стоит 300 рублей или 145 гривен. Большого ажиотажа среди покупателей подобные предложения здесь не вызывают. Люди иногда отказываются от мяса и готовят постный борщ.

В Луганске свинина дешевле ‒ 125 гривен. Но в супермаркете, а не на рынке.

Симферополь

На рынке в Симферополе немало редиса и чурчхелы. Но продавцов здесь больше, чем покупателей. Вероятно, потому что не рыночный день, а, возможно, ‒ из-за высоких цен.

Телятину с костями на симферопольском рынке предлагают приобрести за 300 рублей. Очищенную же от костей ‒ по 430. Продавцы уточняют ‒ мясо привозят из Белогорского района.

В среднем же килограмм телятины здесь стоит 206 гривен. Поэтому классический рецепт борща влетит крымчанам в копеечку.

По сравнению с симферопольским, донецким и луганским мясными рядами, цены Краматорского колхозного рынка более привлекательны для покупателей.

Овощи и тушенка

Цены на овощи на неподконтрольной Украине территории бьют рекорды. Картофель, свекла, лук, капуста ‒ вдвое, а то и в три раза дороже, чем в Краматорске. Пальму первенства прочно удерживает Симферополь.

«Сейчас в Крыму ялтинский лук и мясо сравнялись в цене. Килограмм стоит от 250 до 350 рублей: и мясо, и лук», ‒ говорит местная жительница Светлана.

На четырехлитровую кастрюлю борща нужно полкилограмма говядины, полкилограмма картофеля и столько же свеклы. 200 граммов лука и моркови, 300 граммов капусты и 30 граммов масла.

В Донецке и Луганске в основном едят картофель из Беларуси, а в Симферополе ‒ российский, который здесь стоит дешевле, чем местный.

Вместо мяса донецкие хозяйки иногда используют тушенку. Это удобно ‒ не страшны ни дефицит, ни стоимость. Банка тушенки всегда под рукой. Война взвинтила цены и чувство страха перед неизвестностью. Местных успокаивает, что всем сейчас нелегко, говорит продавец овощей на рынке в Симферополе и добавляет: «По крайней мере, у нас не намного дороже, чем в Украине».

А жительница Симферополя Светлана замечает ‒ дело не только в цене.

«Качество изменилось, ведь продукты в основном российские, а они не такие вкусные, как наши», ‒ говорит она.

Симферопольский борщ ‒ самый дорогой

Стоимость кастрюли краматорского борща ‒ 54 с половиной гривны. Луганский и Донецкий борщи почти вдвое дороже: 113 и 115 гривен соответственно. Однако самым дорогим оказался Крым ‒ сварить борщ здесь можно за 131 гривну.

В то же время, следует отметить, что средняя заработная плата в Симферополе в 9600 гривен выше, чем по всей Украине. Особенно по сравнению с луганской и донецкой средними зарплатами ‒ 3400 гривен.

Но дороговизна продуктов сводит на нет потуги работодателей. В итоге ‒ индекс борща, отношение зарплаты к цене блюда оказался самым низким в Донецке.

29 кастрюль за одну зарплату в Донецке. Почти столько же в Луганске. В два раза больше приготовить можно в Симферополе. На первом месте ‒ Краматорск ‒ 119 кастрюль за одну среднюю зарплату. Впрочем, борщ что в Крыму, что на Донбассе ‒ украинский.