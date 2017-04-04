Российские артисты в Крыму: дорогое удовольствие

Российские артисты и звезды эстрады продолжают активно выступать в аннексированном Крыму. Это происходит, несмотря на санкции со стороны Украины в виде запрета на въезд в страну. Последние такие случаи, связанные с российской певицей Еленой Воробей и участницей конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой, демонстрируют: украинские службы тщательно следят за поездками исполнителей на полуостров. Кто же в ближайшее время выступит на территории полуострова?

С наступлением весны в Крыму в разы увеличивается количество концертов с участием российских исполнителей. Их не останавливает ни опыт коллег, которым уже запретили въезд в Украину из-за выступлений в Крыму, ни риск попасть в опалу к украинским поклонникам.

В апреле в Симферополе и Севастополе ожидается выступление нескольких популярных российских артистов. 6 апреля в Музыкальном театре Крыма (в прошлом – Крымский Украинский музыкальный театр) состоится концерт Михаила Шуфутинского. Стоимость билета – от 2500 до 6500 рублей (1200-3100 грн). На следующий день «король шансона» выступит в Культурно-информационном центре в Севастополе. Здесь один билет обойдется в 1500-4000 рублей (720-1900 грн).

18 апреля в Симферополе с сольным концертом под названием «9 жизней» выступит российская певица Нюша. Билет на ее представление стоит столько же, сколько и на Шуфутинского. На следующий день Нюша предстанет перед зрителями в Севастополе. Там ее можно будет послушать за 1200-3500 рублей (570-1680 грн).

Спустя четыре дня крымчан своим талантом порадует народная артистка России Ирина Аллегрова. Певица посетит Симферополь (22 апреля, Музыкальный театр) и Севастополь (23 апреля, концертный зал Granat Palace) в рамках юбилейного тура «Моно...». В Симферополе билет на ее выступление обойдется в 3000-7000 рублей (1440-3360 грн), в Севастополе еще дороже – от 3000 до 10000 рублей (1440-4800 грн).

В последний раз в Украине Аллегрова должна была дать концерт весной 2014 года. Но она отказалась посещать страну до тех пор, «пока не развеются тучи и немножко не утихнут страсти».

Также в апреле в Крыму планирует выступить панк-рок-группа из Санкт-Петербурга «КняZz», созданная Андреем Князевым – в прошлом участником панк-группы «Король и Шут». На 21 апреля намечен концерт коллектива в Симферополе (Дворец культуры профсоюзов), а на следующий день – в Севастополе (Клуб «ArtiShok»). Стоимость билетов 1000-2000 рублей (480-960 грн).

На день позже в Крыму в рамках тура по разным городам с программой «45 лет в космосе» выступит российский рок-музыкант Найк Борзов. В Симферополе концерт исполнителя состоится в Harat’s Pub, в Севастополе – в клубе ArtiShok. Стоимость билетов – от 1000 до 2500 рублей (480-1200 грн).

Рок-группа «Пикник» собирается выступить с юбилейными концертами в Симферополе (28 апреля, Музыкальный театр) и Севастополе (29 апреля, Культурно-информационный центр). Билеты на ее выступление обойдутся в 1200-3000 рублей (570-1440 грн).

Наконец, 30 апреля в Севастополе запланирован концерт американской группы Onyx. В 2015 году рэп-коллектив должен был выступить в Киеве, но тогда концерт, по данным СМИ, был сорван активистами националистического движения С14. Последние заявили, что группа в своих песнях пропагандирует расистские идеи. Цена билета на концерт Onyx в Севастополе составляет 3000 рублей (1440 грн).