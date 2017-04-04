Президент России Владимир Путин ночью 4 апреля возложил цветы на входе у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва. Взрыв в вагоне метро произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля около 15 часов дня. Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия-24» назвал взрыв терактом. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим.