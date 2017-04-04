Как роботы помогают бороться с пропагандой и кто отлавливает фейки в фейсбуке? Об этом рассказал исполнительный директор американского издания PolitiFact Эрон Шерокман.

PolitiFact специализируется на проверке фактов, что на языке журналистов называется «фактчекингом». Редакция из десяти человек анализирует заявления и Дональда Трампа, и Барака Обамы, информацию о вирусе Эбола и критику системы «Обамакер». Критики говорят, что издание проверяет в основном республиканцев, тогда как в PolitiFact утверждают, что одинаковое внимание уделяют обеим партиям.

С декабря 2016 года PolitiFact занимается фактчекингом для Facebook. Тогда соцсеть впервые позволила пользователям отмечать публикации как ложные или сомнительные, чтобы такие материалы имели меньше шансов попасть в новостную ленту.

В Киев исполнительный директор американского издания PolitiFact Эрон Шерокман приехал ради участия в Digital Disruption Forum. Событие проходит 3-4 апреля и собрало медийщиков из около 20 стран.

‒ Могут ли роботы побороть дезинформацию?

‒ Думаю, что да. Ранее мы проверяли в основном месседжи избирательных кампаний и заявления политиков. Теперь для Facebook мы также исследуем фейковые новости. За эти несколько месяцев мы поняли, кто их создает, какие типы этих материалов и на каких сайтах их тиражируют. Компьютер точно сможет все это отследить.

Роботы поисковых систем должны лучше ранжировать издания, заслуживающие доверия

Другое дело, как технология сможет помочь, раскручивать проверенные новости... Скажем, поиск в Google иногда выдает наиболее популярный результат. А он не обязательно является достоверным. Я считаю, что роботы поисковых систем должны лучше ранжировать издания, заслуживающие доверия.

‒ Ваша организация использует роботов?

‒ Да, и это бесплатные программы, доступные в интернете. Например, ресурс Mapchecking.com позволяет определить количество участников митингов по фотографии. Его формула учитывает площадь и количество лиц на метр квадратный. С помощью таких ресурсов можно опровергнуть заявления представителя Дональда Трампа Шона Спайсера о том, что за его инаугурацией наблюдала «самая многочисленная аудитория в истории».

(Спайсер 21 января обвинил журналистов в занижении количества участников инаугурации, чтобы уменьшить «огромную поддержку» нового президента во время присяги ‒ ред).

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Или же ресурс ClaimBuster, который способен в прямом эфире расшифровывать выступления политиков и отмечать фразы, которые стоит проверить.

‒ Какова ваша роль в отслеживании фейков в Facebook?

‒ Пользователи могут пожаловаться, что материал ложный. Когда набирается достаточное количество жалоб, PolitiFact вместе с еще тремя американскими фактчекинговыми организациями (Snopes, Factcheck.org, ABC News ‒ ред.), а также The Associated Press, получает список таких публикаций.

Выбираем материалы, которые нарушают стандарты больше всего и получают значительную популярность

Тогда мы решаем, какие ссылки проверять, ведь не все из них – фейки. Выбираем материалы, которые нарушают стандарты больше всего и получают значительную популярность. Фокусируемся в основном на политике ‒ пользователи также часто отмечают развлекательные материалы.

‒ А если мой друг-программист из России создаст робота, который направит в Facebook достаточное количество жалоб на наше с Вами интервью?

‒ Да это проблема. Или же, скажем, вы поддерживаете Хиллари Клинтон и отмечаете все материалы о Дональде Трампе как фейки. Или наоборот.

Если российские тролли массово отметили какие-то материалы как фейки ‒ никаких не произойдет

Чем больше мы понимаем, как работают тролли и распространители фейков, тем больше осознаем, насколько важна роль человека. Проверкой занимаемся мы, независимые фактчекеры. И если мы имеем дело с российской пропагандой или российские тролли массово отметили какие-то материалы как фейки ‒ если окажется, что материал отметили несправедливо, – никаких изменений в алгоритме не произойдет.

‒ То есть о войне роботов против роботов пока речи нет?

«Наказание» серьезное: отметка «фейк» остается при материале навсегда

‒ Наши исследования показывают, что все люди высказываются по-разному. Английский язык очень сложный, одна запятая может изменить весь смысл. А если посмотреть на президента Трампа ‒ он часто говорит без подготовки, перескакивает с одной мысли на другую. Компьютер не в состоянии понять, что он имел в виду.

В случае с Facebook «наказание» действительно серьезное: отметка «фейк» остается при материале навсегда. Если позже кто-то захочет его распространить, то сделает это вместе с предупреждением о сомнительности содержания. Думаю, в таких решениях Facebook точно хочет полагаться на людей и не злоупотреблять системой.

В PolitiFact мы не стремимся быть «полицией мыслей», люди могут распространять что угодно. Мы же только хотим убедиться, что это достоверная информация. Мы используем роботов на полную, но читателям важно знать, что всем руководит человек. Обычно людям сразу хочется знать, СМИ сказали правду или нет. Они не хотят подождать десять минут или час, не говоря уже о дне. На самом деле работа над проверкой одного материала может занять от одной до нескольких суток. И вот тут на помощь приходят роботы.

‒ Фактчекинг поможет выиграть информационную войну?

‒ Аудитория уже сама требует фактчекинга! Сейчас каждый может быть «журналистом», лишь бы был смартфон или компьютер. Я это говорю и вспоминаю об Арабской весне: мир узнал столько всего благодаря соцсетям. Каждый может опубликовать какую-то информацию ‒ и дезинформацию также. Вопрос только – как оценивать ее стоимость. Пятьдесят лет назад надо было иметь печатный станок, спутник или антенны. А теперь все эти препятствия исчезли. Поэтому популярность фактчекинга так выросла – люди пытаются понять, что правда, а что нет.

Борьба против фейков будет набирать обороты

Но в сегодняшних условиях фактчекинг ‒ это дорогая и экстравагантная прихоть. У нас в редакции 10 человек, мы публикуем 150 материалов в месяц. А Washington Post утверждает, что ставит новый материал ежеминутно. А значит, именно компьютеры позволят сократить время нашей работы от одного дня до шести часов, например. Таким образом, борьба против фейков будет набирать обороты.