Число пострадавших после взрыва в петербургском метро, по последним данным, возросло до 51. По меньшей мере четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел 3 апреля около 14.40 в туннеле недалеко от станции метро "Технологический институт". Погибли по меньшей мере 11 человек.

Взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало в четвертом вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Машинист поезда, принявший решение не останавливаться, а дотянуть состав до станции «Технологический институт», будет представлен к награде: если бы поезд остался в туннеле, жертв могло бы быть больше.

Основная версия произошедшего – теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным "Интерфакса", теракт совершил смертник, который, вероятно, действовал в одиночку. Отмечалось, что он был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками, а взрывное устройство пронес в рюкзаке.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Один из мужчин позднее пришел в полицию и заявил о своей невиновности. Присутствие в эпицентре взрыва студента из Казахстана дало основания полагать, что смертником являлся он. Однако МИД Казахстана сообщил, что не может найти его среди погибших. Третьим подозреваемым, по сообщению "Фонтанки", является 22-летний уроженец Киргизии.

На станции метро «Площадь восстания» была найдена сумка с еще одним взрывным устройством, которое было обезврежено. «КоммерсантЪ» сообщает, ссылаясь на свой источник, что спецслужбы знали о готовящемся теракте, но смогли предотвратить его лишь частично: только после взрыва на «Технологическом институте» они заблокировали сим-карты группы боевиков, за которой уже некоторое время следили. Возможно, поэтому, одному из них не удалось привести в действие второе взрывное устройство, оставленное на станции «Площадь восстания».

Практически в момент взрыва через станцию метро «Технологический институт» проезжал журналист, эколог Виктор Терешкин:

В вагоне были дети, и я уже хотел кричать, чтобы хватали шарфы и шапки и закрывали органы дыхания

– Я был на пресс-конференции в ТАСС по поводу Кургальского заказника, потом спустился в метро на станции «Чернышевская», и уже там прозвучало, что «Площадь восстания» закрыта, и все переходы тоже – по техническим причинам. И у меня екнуло сердце – раз в это время такой мощный узел закрыт, я подумал, что происходит что-то чрезвычайное. А когда уже в вагоне объявили, что станцию «Площадь восстания» мы проследуем без остановки, я понял, что ситуация серьезнее, чем я думал. Мы остановились на «Владимирской», дальше была «Пушкинская», я ехал в хвосте состава. И когда поезд затормозил на станции «Технологический институт» я услышал какие-то крики и увидел нескольких молодых мужчин, бегущих к эскалатору.

Я сначала подумал, не подрались ли футбольные фанаты. Но тут в открытые окна вагона потянуло запахом сгоревшей взрывчатки, который мне хорошо знаком по службе в армии, я понял, что дело совсем плохо и схватился за карман, где у меня обычно лежит налобный фонарик – я просчитываю такие ситуации – вдруг придется выходить из метро по шпалам. В вагоне были дети, и я уже хотел кричать, чтобы хватали шарфы и шапки и закрывали органы дыхания, но в этот момент поезд тронулся. У меня была мысль выскочить на перрон, сфотографировать, что происходит, но я вспомнил, что у моего фотоаппарата скис аккумулятор, и не вышел. И когда поезд поехал, я увидел на перроне два тела – по позам было понятно, что эти люди мертвы.

Террорист был совсем рядом, он мог сесть в тот вагон, в котором ехал я. Мне просто повезло

Тут мы влетели в тоннель, я вышел в «Автово» и сразу позвонил жене – не беспокойся, я живой, а в метро, по-видимому, очень тяжелая ситуация, ЧП. После того как мы стали принимать участие в войне в Сирии, я не раз писал у себя в фейсбуке, что, по моему глубокому убеждению, прежде чем начинать какие-то военные действия против террористов, надо укреплять наши южные границы, укреплять безопасность в метро, в местах массового скопления людей, особенно настойчиво я писал об этом, когда над Синаем взорвался наш лайнер А-321.

Уже через час-полтора после выхода из метро я стал понимать, что террорист был совсем рядом, он мог сесть в тот вагон, в котором ехал я. Мне просто повезло. Поэтому у меня сейчас усиливается тревога – слишком все серьезно, это такой вызов, такой щелчок по носу всем спецслужбам и лично Путину: даже когда ты в городе, мы можем делать все, что угодно. Я помню, когда лайнер взорвался, я набил полный рюкзак всяких металлических изделий, ездил в метро и смотрел на реакцию дежурных по станции. Рамка металлоискателя звенит, но они видят, что это мужчина славянской внешности – дяденька едет на дачу или еще куда-то. А один мой знакомый военный мне объяснил, что если они будут реагировать на звонки металлоискателей, то просто наступит коллапс – и в метро, и на вокзалах. Так что мы все просто беззащитны перед террористами, и надо не тратить миллиарды на операцию в Сирии, а укреплять наши южные рубежи, развивать агентурную работу. Прежде чем предпринимать какие-то экспедиции, нужно сначала защитить своих граждан – вот мое мнение, – считает Виктор Терешкин:

Журналистка Наталья Шкуренок вошла в метро на станции «Звездная» – это та же синяя ветка, где произошло ЧП – примерно в момент взрыва и поехала в сторону центра.

Слава Богу, что еще закончились школьные каникулы – три дня назад тут же толпы детей ходили со всей страны

– Вдруг звучит информация – по техническим причинам станция «Технологический институт» закрыта. Все спокойны, придумывают, как им ехать. Когда подъехали ближе, объявили, что и «Сенная площадь», и «Площадь восстания» закрыты по техническим причинам – ну, ладно. Подъезжаем к «Московским воротам» – и поезд встает. 5 минут стоим, 10, люди начинают шарить в интернете, и вдруг какая-то барышня говорит по телефону: «Ой, бабушка, ты не беспокойся, со мной все в порядке, тут просто поезд взорвали в метро». Вот так мы узнали о взрыве, а по громкой связи ничего не сообщали – гробовое молчание было, кроме того, что все закрыто по техническим причинам. И только через 15 минут нам говорят – покиньте метрополитен. Мы вышли на «Московских воротах», я захожу в какое-то кафе и спрашиваю – ребята, что произошло? И они говорят – взрывы на нескольких станциях, – сначала ведь разные версии были.

Мне надо было добраться до Невского района, но никто же не говорит, что все метро закрыто! Иду пешком, вся Лиговка забита транспортом, автобусы битком набиты, навстречу валит толпа из метро – говорят, все метро закрыто вообще на двое суток. Слава Богу, что еще закончились школьные каникулы – три дня назад тут же толпы детей ходили со всей страны. И когда я добралась до своего Невского района, я поняла, что ведь у нас нет транспорта, дублирующего линии метро! Сколько говорят о подготовке к террористическим атакам – ребята, а вы схемы наземного транспорта продумали? И оказывается, что нет! За моим районом Рыбацкое, а туда вообще ничего не идет, там полный коллапс, а ведь это гигантский спальный район, там за последние годы настроили 26-30-этажных домов – и всего одна дорога – проспект Обуховской обороны, переходящий в Шлиссельбургский проспект. И что будут делать эти люди, я не знаю. А проспект Обуховской обороны у нас с середины ноября перерыт. Они кричат про бесплатный транспорт – да они бы его сначала хоть продумали! И почему было сразу не сказать людям, ехавшим в метро: у нас ЧП, метро не будет работать, подумайте, как вы будете добираться. Такое впечатление, что они боятся дать любую информацию. И в результате Московский проспект перекрыт, растерянные толпы людей мечутся туда и сюда, «скорые» ездят, и никто ничего не понимает, – рассказала Наталья Шкуренок.

Действительно, после взрыва и обнаружения второй самодельной бомбы все петербургское метро было полностью закрыто. Наземный транспорт, включая часть маршруток, по распоряжению губернатора, работал бесплатно, но его явно не хватало – город моментально увяз в 10-балльных пробках. Правда, граждане сумели организоваться в интернете – люди, ехавшие на машинах, писали, куда и откуда они едут и предлагали довезти желающих, составлялись целые таблицы – кто, куда и в какое время направляется.

На месте ЧП был развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывали помощь психологи, часть из которых прибыла из московского Центра экстренной психологической помощи. В пяти городских клиниках работали комплексные медицинские бригады Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России.

К станции метро «Технологический институт» приезжал губернатор города Георгий Полтавченко, а через несколько часов после взрыва там образовался стихийный мемориал, куда люди несли цветы и свечи. Вечером там побывал президент Владимир Путин, который возложил цветы, но общаться с журналистами не стал. Оттуда он уехал в управление ФСБ по Петербургу, где у него было совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Ночью со станции метро «Технологический институт» вывозили погибших. С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.