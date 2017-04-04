Кому теперь в Крыму мечты сбываются...

Приезжих в Крыму сразу видно. Одни одеты очень тепло, другие совсем легко, значит из северных краев России, плюс акцент и одеты не так как крымчане.

Разговорились в БТИ с молодой женщиной. Приехала жить из Самары. Легко и быстро купила квартиру и сразу нашла работу.

Мы полвека не могли вернуться на Родину, и все еще тысячи соотечественников не могут вернуться

Как всегда, не удержалась и спросила: «И с чего вы надумали переехать в Крым?» – «Ну, здесь же море, и мы всегда об этом мечтали» – так просто ответила она.

А мы полвека не могли вернуться на Родину, и все еще тысячи соотечественников не могут вернуться. И не потому, что тут море и тепло.

Ответ этой женщины так задел моего отца, рожденного в Севастополе. До сих пор повторяет и повторяет...

Целый день успокоиться не может...

Севиль Алединова, крымчанка, бывшая журналистка

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(Перепечатка из аккаунта Севиль Алединовой в Фейсбуке)