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Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» объявил бессрочную голодовку (видео)

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» объявил бессрочную голодовку (видео)
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Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого Россия удерживает в ростовском СИЗО, объявил бессрочную голодовку. «Руслан Зейтуллаев заявил о недоверии и отводе всему составу суда. Это не было удовлетворено. После этого он сделал заявление о том, что объявляет голодовку в связи с преследованием крымских татар на территории Крыма, в связи с преследованием гражданских активистов и абсолютно политической предвзятостью его уголовного дела», – заявил адвокат Эмиль Курбединов. (Видео: Яна Гончарова)

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