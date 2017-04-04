Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого Россия удерживает в ростовском СИЗО, объявил бессрочную голодовку. «Руслан Зейтуллаев заявил о недоверии и отводе всему составу суда. Это не было удовлетворено. После этого он сделал заявление о том, что объявляет голодовку в связи с преследованием крымских татар на территории Крыма, в связи с преследованием гражданских активистов и абсолютно политической предвзятостью его уголовного дела», – заявил адвокат Эмиль Курбединов. (Видео: Яна Гончарова)