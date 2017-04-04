Испанское периодическое издание El Pais сообщает о недовольстве, которое вызвали в Кремле критические относительно России и ее политики заявления посла Испании в Украине. Австралийский журнал The Sydney Morning Herald пишет о том, что Украина становится главной проблемой Кремля, и недавние протесты в России осуществило новое поколение молодых россиян. Польская газета Rzeczpospolita сообщает о мнении сенатора Клиха, считающего нападение на польское консульство в Луцке делом рук россиян.

Один из самых уважаемых журналов Испании El Pais публикует статью «Россия разъярена критикой ее действий со стороны посла Испании в Украине». В материале сообщается, что Кремль обратился к испанским властям за разъяснениями относительно критики президента России Владимира Путина, самой России и ее политики, высказанной послом Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне. Издание добавляет, что Министерство иностранных дел России определило как «неприемлемые» публичные заявления, сделанные испанским дипломатом в Киеве. Газета также напоминает, что посол Бугайо Оттоне, выступая в столице Украины на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», заявил, что преодоление коррупции в Украине, а также верховенство права означает полное поражение Владимира Путина.

Путин ведет Россию к развалу тем же путем, который в свое время привел к развалу Советского Союза

«Санкции против России должны быть жесткими. Путин ведет Россию по пути к развалу, тем же путем, который в свое время привел к развалу Советского Союза», ‒ заявил в Киеве посол Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне.

Испанский журнал пишет далее, что посол Бугайо Оттоне определил как «идиотов» тех граждан Испании, которые пошли воевать на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР». Испанский дипломат также отметил чудовищность откровенной и явной агрессии России против Украины.

Впрочем, El Pais сообщает, что, по данным дипломатических источников в Мадриде, посол Испании в Украине впоследствии заявил, что пользовался помощью переводчика, выступая на заседании пресс-клуба в Киеве, и его слова якобы вытащили из контекста и неправильно трактовали. Испанский журнал при этом добавляет, что пытался взять комментарии лично у посла Бугайо Оттоне, однако его невозможно найти.

Под конец испанский журнал вновь цитирует слова посла Испании в Украине.

«Если сравнивать Россию с Украиной, стоит отметить, что за последние 10 лет в Украине состоялись две масштабные революции, тогда как в России, похоже, большинство населения вполне довольно нынешним положением вещей и ни одной революции не стоит сейчас на российских горизонтах. А это, в свою очередь, серьезно шокирует», ‒ заявил в Киеве посол Испании.

«Россия разъярена критикой ее действий со стороны посла Испании в Украине»

Самое популярное периодическое издание Австралии The Sydney Morning Herald публикует материал «Джин из бутылки» российской молодежи угрожает «управляемой демократии» Владимира Путина». Австралийский журнал напоминает о массовых арестах молодежи во время антикоррупционных протестов в России, подытоживая, что все эти события имеют определенную знаковость.

«Это является признаком того, что сезон президентских выборов в России начался с выкриков разочарования и отчаяния со стороны молодого поколения россиян. Все это также выглядит как зловещий знак перспективы грубого подавления Кремлем инакомыслия в России», ‒ отмечает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Сезон президентских выборов в России начался с выкриков разочарования и отчаяния со стороны молодого поколения россиян

Издание пишет, что в год столетия большевистской революции 64-летний президент России Путин, который, по словам издания, ненавидит революции и основывает свою популярность на желании россиян жить в стабильной стране, стоит перед кошмарным сценарием того, что его модель так называемой «управляемой демократии» может перестать срабатывать в России. В дополнение, движущей силой последних протестов в России стала не наспех сколоченная Кремлем молодежная организация «Наши», а поколение молодых россиян, родившихся после 2000 года, не знавших в своей жизни другого руководства, кроме как руководство Владимира Путина. И вот именно эта молодежь видит, что путинская «стабильность» вошла в стадию застоя.

Австралийское издание отмечает, что именно Украина становится корнями серьезных проблем Кремля.

«Напуганная массовыми протестами в Киеве, Россия аннексировала Крымский полуостров и развязала войну на востоке Украины. Кремлевская пропаганда подает Россию как государство, находящееся во враждебной осаде, однако по мере того, как накапливаются внутренние проблемы, ура-патриотическая тема Кремля понемногу сходит на нет», ‒ пишет The Sydney Morning Herald.

Австралийская газета делает вывод, что «джина» пытливой и скептической российской молодежи, наконец, выпустили из бутылки, и Кремлю будет очень трудно загнать этого «джина» обратно в бутылку. В то же время россияне, которые помнят турбулентные года президента Ельцина, и в дальнейшем будут стремиться к стабильности, и это должно удержать нового «царя» на престоле. Однако в России растет поколение, для которого Путин предстает неким старым «динозавром» вроде Брежнева, и стремление новой российской перестройки будет только расти.

«Джин из бутылки» российской молодежи грозит «управляемой демократии» Владимира Путина»

Польский журнал Rzeczpospolita публикует статью «Клих: Луцк? Работа россиян». В материале говорится о нападении на польское консульство в Луцке. В частности, мнение по этому поводу высказал польский сенатор от партии «Гражданская платформа» Богдан Клих.

«Нападение на польское консульство в Луцке? Понятное дело, что это сделали россияне с целью ухудшить польско-украинские отношения», ‒ заявил сенатор Богдан Клих.

Это сделали россияне с целью ухудшить польско-украинские отношения

Далее польское издание напоминает, что польское консульство в Луцке было обстреляно, как полагают, из гранатомета. Cенатор Клих добавляет, что даже если в Украине не было бы так много оружия, нечто подобное вполне могло бы произойти. С нападением на польское консульство в Луцке, как пишет журнал, совпало еще одно событие – выход Польши из Eurocorps ‒ межгосударственного европейского военного подразделения. Сенатор Клих, впрочем, не связывает эти два события и особо не привязывает их к возможным шагам Кремля. Клих говорит, что постепенный вывод польских военных из состава этого формирования был неверным решением. Газета напоминает, что в 2008 году Польша подала заявку на членство в Eurocorps, а в 2010-м это членство получила.

«Если Польша выходит из состава европейского оборонного подразделения, она становится менее вероятным партнером. Это очень плохой знак», ‒ отмечает сенатор от «Гражданской платформы».

«Клих: Луцк? Работа россиян»

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