Крымские газеты пишут о весеннем призыве крымчан в ряды российской армии, об инициативе российских властей полуострова подготовить несколько южнобережных санаториев к приватизации, а также о замечаниях из уст коренного народа в адрес главы Крыма.

Газета «Крымская правда» в материале «Служить на материк» рассказывает о стартовавшем в России весеннем призыве, который продлится до 15 июля. В этом году около 2,4 тысяч крымчан направят служить на территорию соседней России. Ранее крымские призывники проходили службу только на территории полуострова.

«Впрочем, пугаться мамам призывников не надо, на Крайний Север никто их сыновей не отправит», – отмечает издание.

Как пояснил «Крымской правде» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Республики Крым» Вадим Мешалкин, «на материковую часть страны отправят некоторые команды призывников – в Краснодарский край, Ростовскую область». Распределят призывников в бригаду Национальной гвардии, на Черноморский флот и в подразделения Военно-Космической обороны ВС России. При этом срок службы не изменится – 1 год.

«Крымская газета» пишет о решении подконтрольного России правительства Крыма подготовить 11 санаториев к передаче под инвестпроекты либо к приватизации.

По словам министра экономического развития полуострова Андрея Мельникова, в этом году денег для работы данных бюджетных санаториев, в том числе противотуберкулезных, хватит только на полгода. С апреля 2017 года эти объекты перешли от Минздрава Крыма в ведение Минэкономразвития. Это ведомство совместно с акционерным обществом займутся поиском инвесторов. Обязательным условием при отчуждении санаториев, попавших в список, по словам Мельникова, будет сохранение санаторно-курортного профиля. общая численность персонала санаториев, попавших в списки на отчуждение, составляет около 1300 человек. Уже во втором полугодии коллективам придется перейти в режим самофинансирования.

Крымскотатарская газета «Авдет» разместила статью Б. Аджджи под заголовком «На нашем дворе миндаль, XXI век и надежда на справедливость…». В ней автор высказывает свою точку зрения относительно заявлений главы республики Сергея Аксенова по случаю годовщины мартовского референдума. По словам Аджджи, на протяжении последних трех лет «присоединение Крыма к России вновь и вновь называется, и объясняется как возвращение домой».

Крым и сам по себе – наш дом, дом, в котором мы живем на протяжении многих тысяч лет

«Однако надо заметить любящим гиперболизировать мужикам, что Крым и сам по себе дом – наш дом, дом крымского народа, его единственный, исторический, родной, подаренный ему Всевышним Творцом, дом, в котором мы живем на протяжении многих тысяч лет, – возражает Аксенову автор. – Может ли он каким-либо образом «вернуться» в какой-то, пусть даже гораздо больший, но другой дом? Если имеется в виду то, что Крым вместе с живущими здесь нашими предками в 1783 году был захвачен силами большой армии, пришедшей с севера, и это есть возвращение к тому состоянию – то это называется не «возвратить», а снова, закинув на полуостров удушающую веревку, тащить его и затем привязать к чему-то, к какому-то месту».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове