Перед лицом угрозы: как мировые лидеры реагируют на теракты

Днем 3 апреля в центре Петербурга произошел теракт. По последним данным, в нем погибли 14 человек. Вскоре к месту событий приехал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В это же время в Петербурге проходила встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Перед началом встречи Путин выразил соболезнования семьям и близким погибших и раненных.

Настоящее Время вспоминает, как первые лица европейских государств реагировали на сообщения о терактах в своих странах.

Лондон

Днем 22 марта мужчина сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту, а позже с ножом напал на охранника здания британского парламента. Премьер-министра Великобритании Тэрезу Мэй в срочном порядке эвакуировали из здания, сессию Парламента отменили. В тот день в Лондоне погибли пять человек.

Спустя несколько часов после нападения, Мэй выступила перед журналистами с речью у здания парламента.

"Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас", – сказала она.

Турция

В новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула вооруженный автоматическим оружием уроженец Узбекистана Абдукадыр Машарипов расстрелял посетителей ночного клуба Reina в одном из центральных районов Стамбула. Тогда погибли 39 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном заявлении ранним утром решительно осудил нападение.

"Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны", – сказал Эрдоган.

Но в то же время власти Турции запретили местным СМИ освещать события. Запрет не распространялся лишь на публикации официальных заявлений правительства или полиции.

Германия

Вечером 19 декабря выходец из Туниса Анис Амри на фуре въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. В ту ночь погибли 12 человек. На следующее утро канцлер ФРГ Ангела Меркель на экстренной пресс-конференции прямо назвала случившееся терактом.

"Мы найдем в себе силы, чтобы продолжать нашу жизнь так, как мы хотим жить в Германии – свободно, открыто и в единстве", – сказала Меркель.

Она также признала, что теракт совершил приезжий, получивший убежище в Германии. До ее слов полиция предпочитала держать в тайне информацию о происхождении и национальности преступника.

Франция

В национальный праздник Франции День взятия Бастилии 14 июля 31-летний тунисец Мохамед Лахуайедж Булель въехал в толпу людей на Английской набережной в центре Ниццы. В результате теракта погибли 86 человек, среди них было много туристов.

В ту ночь президент Франсуа Олланд находился с рабочим визитом в Авиньоне. Свою поездку он прервал и в срочном порядке направился в Елисейский дворец, чтобы скоординировать действия экстренной группы. Также в первые часы он выступил по телевидению с обращением к французам.

"Над всей Францией нависла угроза исламского терроризма. В этих обстоятельствах мы должны демонстрировать абсолютную бдительность и неослабную решимость. Франция скорбит, Франции нанесли удар, но Франция будет сильна. Она будет сильнее, чем те палачи, что нанесли ей удар", – сказал президент.

Бельгия

Утром 22 марта в Брюсселе прогремели два взрыва: сначала в международном аэропорту Завентем, через несколько часов – на станции метро "Маэльбек" в центре города. Тогда погиб 31 человек.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что "то, чего мы боялись, произошло, нас поразили слепые атаки". Позже он написал в Твиттере: "Я решительно осуждаю эти ненавистные атаки. Наши мысли с жертвами и их семьями. Мы едины в борьбе с терроризмом".

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер опубликовал фотографию, на которой он, премьер-министр Шарль Мишель и король Бельгии Филипп держат минуту молчания с флагами Европейского Союза и Бельгии в руках.