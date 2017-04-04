Сирийские правозащитники заявляют о гибели по меньшей мере 58 человек в результате возможной химической атаки 4 апреля в удерживаемом повстанцами городе Хан-Шейхун в северо-западной провинции Идлиб. Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что в результате авиаудара еще у десятков людей есть проблемы с дыханием и другие симптомы, в частности, у некоторых изо рта идет пена. Людей обливали водой из шлангов, чтобы хоть как-то смыть вещество с их тел. Правозащитники заявляют, что авиаудар нанесли сирийские правительственные силы или российские военные самолеты. По их данным, среди погибших 11 детей, а большинство убитых и раненых гражданские. (Видео Reuters)