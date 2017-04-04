Показания свидетеля из ФСБ в суде по делу Балуха подтверждают, что дело сфальсифицировано – Скрипник

Показания свидетеля на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского суда по делу активиста Владимира Балуха в очередной раз подтвердили фальсификацию доказательств и незаконные действия ФСБ в этом уголовном деле. Об этом в комментарии Крым.Реалии 4 апреля рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Сам Бобров так и не смог назвать оснований, по которым он был на обыске. При обыске было допущено очень много грубых нарушений, там присутствовали неизвестные лица, самого Балуха незаконно устранили в ходе обыска, а местные де-факто власти многократно грозили, что заставят активиста снять флаг Украины. Это все говорит о том, что патроны были подкинуты на чердак», – отметила правозащитница.

4 апреля состоялось заседание суда по делу активиста Владимира Балуха, был допрошен свидетель обвинения, сотрудник уголовного розыска Евгений Бобров, который якобы нашел в жилище Балуха патроны. Как выяснилось в ходе судебного следствия, Бобров прибыл на обыск, когда там уже находились люди, представившийся сотрудниками ФСБ России. Их фамилий он не знает, документов не проверял, опознать не сможет, сказал Бобров в суде. На заседании суда также выяснилось, что Бобров протокол «только подписал, а заполняли другие лица».

Следующее заседание суда назначено на 7 апреля, в 10 часов утра.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

По мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.