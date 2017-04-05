Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Конфликт в Украине глазами репортера», – интервью с таким заголовком опубликовал польский военный портал Defence24.

«Ночью, незадолго до нашего прилета, появилась информация, что неизвестные вооруженные люди заняли местное правительство и парламент, но никто их не видел. Действительно, здания были окружены милицией, но из разговоров с сотрудниками даже при выключенной камере следовало, что они сами не знают, зачем стоят там. Получили приказ блокировать доступ, но не очень хорошо понимали, что происходит. Все выглядело очень странно, но в тот момент никто не ожидал, что это начало аннексии.

Все выглядело очень странно, но в тот момент никто не ожидал, что это начало аннексии

На следующий день, когда солдаты без опознавательных знаков на форме появились в аэропортах Симферополя и Севастополя, все вроде бы знали, кто они, но никто хотел этого сказать – как если бы существовал заговор молчания всех жителей Крыма, что, конечно, невозможно. Вечером, когда я увидела на сайте российского телеканала фотографии «пограничных переходов» на дорогах, соединяющих Крым с континентальной Украиной, то поняла, что это начало аннексии Крыма. Я не была уверена в этом на 100%, но это был первый раз, когда я подумала, что Крым, пожалуй, уже не будет украинским.

На следующий день мы поехали посмотреть на эту «границу», возведенную российскими «казаками». Они тогда не признавались, что приехали из России, но потом охотно хвастались, что это они привели к аннексии Крыма, потому что то, что сделал Владимир Путин, было популярно в России даже среди тех, кто раньше не во всем поддерживали его политику».

«Крым живет благодаря дотациям из Кремля», – пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Аннексированный украинский полуостров получит дополнительные деньги из Москвы на на воздушное сообщение и в бюджеты городов. В марте власти крупнейшего города полуострова – Севастополя – увеличили бюджет города на 2,4 миллиарда рублей за счет дотаций из Москвы. Но этого не хватит для покрытия дефицита, который в этом году составит 4,2 миллиарда рублей. Москва также платит также за поставку электричества в Крым, субсидирует отдых чиновников, которые решили выбрать Крым вместо Турции или Египта. Постоянно растут расходы на мост через Керченский пролив. Мост с сопутствующей инфраструктурой подорожал до 3,5 миллиардов долларов.

Крым – один из беднейших регионов России, его зависимость от помощи Кремля растет. Доходы жителей Крыма являются одними из самых низких в федерации. В январе 2017 года средняя зарплата в Крыму составила 23,6 тысяч рублей против 35,4 тысяч рублей в среднем по России. Из 1,9 миллиона населения полуострова 560 тысяч составляют пенсионеры, получающие пенсию на уровне 11 тысяч рублей в месяц».

«Литва боится, что российская пропаганда – это прелюдия к возможному российскому вторжению», – сообщает британская газета Тhe Guardian.

Появляются сообщения, что Клайпеда никогда не принадлежала Литве, что это был подарок Сталина после Второй мировой войны

«Россия пытается создать фальшивую историю, которая отрицает право Балтийских государств на существование, с тревожными параллелями со своим оправданием аннексии Крыма в марте 2014 года, заявил министр обороны Раймундас Кароблис. «Россия является угрозой, – сказал Кароблис. – Сейчас появляются сообщения о том, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежала Литве, что это был подарок Сталина после Второй мировой войны. Существуют реальные параллели с аннексией Крыма (у Украины)… Мы говорим об опасности в отношении территориальной целостности Литвы», – подчеркнул он.

Россияне потратили много времени и энергии на сведение воедино нарратива в Крыму, который включал в себя возрождение термина царской эпохи «Новороссия» или «Новая Россия» для описания частей восточной Украины. Этот термин использовал Путин, когда утверждал право Москвы использовать силу в 2014 году, но появился он почти десятью годами ранее».

«8 апреля в истории. Россия впервые аннексировала Крым», – напоминает польская газета Gazeta Wyborcza.

«8 апреля 1783 года Россия захватывает Крым. Екатерина II издала манифест о включении в российское государство Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны, что было частью плана восстановления Византии. Аннексия Крыма способствовала началу очередной войны с Турцией (1787–1792), но Екатерина II сохранила свои завоевания к северу от Черного моря. После октябрьской революции и гражданской войны с ее превратностями Крым, в конце концов, стал частью СССР. В 1954 году Никита Хрущев отдал его советской Украине. В независимой Украине он стал автономной республикой. После аннексии в марте 2014 года и по сей день, несмотря на протесты демократического мира, он остается в руках России».