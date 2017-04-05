Крым в YouTube: разбитые дороги, танцы и рыбаки

Пользователи YouTube снимали разбитые дороги в Симферополе, эвакуацию авто и ажиотаж среди рыбаков на ялтинской набережной.

Пользователь kianews24 опубликовал видео, на котором спасатели при помощи специального устройства вытягивают застрявший на склоне горы микроавтобус. Как он там оказался, не сообщается. Инцидент произошел в Симферопольском районе. Никто не пострадал.

Пользователь komsomolka crimea провел рейд по дорогам Симферополя. В объектив камеры попало несколько улиц с ямами внушительных размеров. В ролике также присутствует комментарий водителя автобуса, который возмущен происходящим.

Пользователь the unexpected опубликовал видео эвакуации легкового автомобиля в центре Симферополя. Машина находилась на пешеходном переходе, таким образом водитель нарушал правила дорожного движения. Автор ролика задается вопросом: как владелец авто узнает о том, что его транспортное средство эвакуировано?

Пользователь wfjenya опубликовал видео, снятое на набережной Ялты. Несколько пар исполнили Rueda de casino по случаю международного флешмоба этого зажигательного латиноамериканского танца.

Пользователь Владимир Крымов опубликовал видео, также снятое на набережной Ялты. Автор ролика обратил внимание на большое скопление рыбаков, которые ловят кефаль. Такое количество людей связано со снятием запрета на вылов рыбы.