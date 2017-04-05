Из соцсетей: «Чушь, бумажки и компот»

Общаясь 4 марта с рабочими завода "Тамбовский бекон", Дмитрий Медведев неожиданно для всех прокомментировал опубликованное месяц назад расследование ФБК "Он вам не Димон" – и сумел подобрать для этого слова, которые вдохновили пользователей Сети на бесчисленные пародии.



"Делается все по принципу компота. Берут всякую разную муть, чушь всякую собирают –​ <...> какие-то бумажки, фотографии, одежду, ­­­­–​ и потом создают вот такой продукт и предъявляют его".

Иван Давыдов

Мы все-таки недооцениваем своего премьера.

Вижу новость: «Медведев ответил на обвинения Навального».

Вижу текст: «Медведев назвал чушью, бумажками и компотом расследование ФБК».

По мне, так гениально. Универсальный ответ на любой вопрос. Лишь бы только глава правительства пользовался им почаще.

–​ Дмитрий Анатольевич, каковы планы правительства по улучшению макроэкономической ситуации?

–​ Чушь, бумажки и компот!

Ну и так далее.

Дмитрий Гудков

Вот этого мы ждали? «Все обвинения –​ компот», –​ заявил Медведев. Почему не манная каша? Когда нечего сказать –​ лучше соблюдать тихий час.

Maria Phillimore-Slonim

Какое-то несчастливое детство было у Медведева. Плохим компотом его, наверное, поили.

А я, например, очень любила компот в детстве.

Обидно за компот.

Алексей Цветков

я кулинар отважный

варю компот бумажный

из денежных купюр

для дураков и дур

Nikolai Rudensky

Спросил однажды Диму Леша:

–​ Откуда у тебя калоши?

Не сразу Дима отвечал –​

Обиделся и замолчал.

И вот его ответный ход:

–​ Все чушь, бумажки и компот!

Лев Рубинштейн

"А у нас в квартире газ.

А у вас?"

"Чушь, бумажки и компот.

Вот!"

Fyodor Krasheninnikov

Кто, открыв в "Беконе" рот

Говорит: –​ Все чушь, компот?

Дайте то,

Подайте это,

Сделайте наоборот!

Это, верно, инвалид

Говорит?

Нет.

Кто же это?

Почему?

Почему?

А потому,

Что все прощается ему,

И живет он в новом доме,

Не готовый ни к чему.

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Медиазона

Медведев о расследовании Навального: это все УТКА



Порадовало комментаторов и то, где именно выступил российский премьер.

Екатерина Винокурова

Медведев на заводе "Тамбовский бекон" назвал расследование Навального "компотом".

"Еда, я люблю тебя"

Evgeny Minchenko

Хорошее название заведения:

"Бекон и компот".

Andrei Movchan

Тамбовский. Бекон. Прекрасно каждое слово. Хорошо хоть не в шабат.

Солнечный шторм

Тамбовский бекон тебе товарищ

Olga Bychkova

Бекон, конечно, тамбовский, но персонаж –​ известный



Михаил Угаров

Премьер-министр выступил на заводе "Тамбовский бекон".

Господи! Они отняли у нас все –​ абсурд, постмодернизм, фарс, гиньоль, макабр...

Чем работать драматургу? как?

Многие немедленно предположили, что все это неспроста и премьер таким образом то ли отвлекает общественность, то ли роет себе политическую могилу.

НЕЗЫГАРЬ

Дмитрий Анатольевич решил срочно сменить информационную повестку и принять огонь на себя.

Политота

Не "сменить информационную повестку", а, скорее, вернуть ее в состояние до вчерашнего теракта. Что очень странно, надо отметить. Зачем это?

kononenkome

Такое ощущение, что Путин заставил его все это сказать. В наказание.

kononenkome

Тот случай, когда ты расстаешься со всем своим прошлым, выступая на заводе "Тамбовский бекон".

kononenkome

Это теперь мем такой будет в политике: "Тамбовский бекон". У вас, Петр Ильич, как у дворянина есть только один выход. Вы должны выступить на заводе "Тамбовский бекон".

Ortega

Привет, я твой куратор в игре "Тамбовский бекон".

Nikolai Rudensky

Говорят, после визита Медведева мясокомбинат переименуют в "Тамбовский бэкап".

Προτο Τρανκοβ

Медведев для некоторых –​ это такой современный Хрущев, вроде и «один из этих», а вроде и много правильного сказал и сделал.

Но судьба, конечно, другая у него.

Методичка

Вновь звучат версии о том, что выступление Медведева на "Тамбовском беконе" –​ попытка как-то переключить внимание со вчерашней трагедии, которую многие воспринимают как провал спецслужб, а значит и власти. Ход, конечно, не намеренный, но эффектный, как и всегда, когда к делу подключается побрившийся и посвежевший премьер.

Дело в том, что он –​ портрет Дориана Путина, который принимает на себя все жизненные испытания первого лица, из года в год жертвуя своим рейтингом ради сохранения 80%+ у президента

​И дело даже не в меметичности и откровенной визуальной неуклюжести Медведева. Дело в том, что он –​ портрет Дориана Путина, который принимает на себя все жизненные испытания первого лица, из года в год жертвуя своим рейтингом ради сохранения 80%+ у президента. После знаменитой фотосессии из Арктики давно напрашивающееся сравнение заиграло еще более яркими красками.

В конспирологические схемы хорошо укладывается и тот факт, что в тот же день, когда в Сети появилось видео с комментарием Медведева, премьер снизил прожиточный минимум россиян на 198 рублей.

Павел Святенков

Самое интересное событие последних пары месяцев –​ это неожиданное слабоумие, поразившее власти. Похоже, они разогнали вообще всех компетентных чиновников и советников (чтобы хватало на домики для уточек) и теперь возможна ситуация, когда премьер ругательски ругает Навального и в тот же день понижает прожиточный минимум в и так бедной стране. И одновременно объявляется всероссийский митинг бюджетников, на которых людей будут силой сгонять поддерживать власть. Искусственная накачка революционной ситуации, очень любопытно.

Azamat Kantemirov

16:16 Медведев заявил о «шкурных целях известного персонажа» в ответ на обвинения в коррупции

16:29 Медведев назвал «уродами» помощников террористов

16:34 Медведев сократил прожиточный минимум

Если же отвлечься от конспирологических версий, ответ Медведева никак нельзя признать удовлетворительным, считают комментаторы.

Константин Янкаускас

Фильм ФБК был про дачи и виноградники Медведева, а его ответ –​ про компот, чушь и неокрепшие умы. Значит, показали правду. Иначе можно было бы просто сказать "это все не мое" и подать в суд за клевету.

Dmitry Gololobov

Последним руководителем российского государства, который добровольно признавал наличие у него существенных активов, был царь Николай II

​Из свежих комментариев Медведева относительно обвинений Навального ясно, что последним руководителем российского государства, который добровольно признавал наличие у него существенных активов, был царь Николай II

Рустем Адагамов

За два месяца и 17 млн просмотров фильма про дворцы и виноградники Димона не смочь выдавить из себя хоть сколько-нибудь вменяемого объяснения для прессы и общества, кроме вот этого позорного «компота» – ну это просто совсем в грош не ставить не только живущий в стране народ, но и СМИ, журналистское сообщество и то, что в обычном мире называется society. Это показывает какие миллиарды километров, какие парсеки отделяют нас от них. Ну потом не жалуйтесь.

Mikhail Vinogradov

Через 34 дня Медведев ответил комментарием из 408 слов. Готовили по 12 слов в день

Sergey Markov

Через 34 дня Медведев ответил комментарием из 408 слов. Готовили по 12 слов в день

​Дмитрий Медведев впервые, после 17 млн просмотров фильма про него, прокомментировал обвинения в этом фильме. Медведев назвал все эти обвинения "компотом", в котором в кучу собраны какие то не имеющие к нему отношения здания, участки, какие то разные люди. Навального назвал "известный персонаж". Молчание 2 надели не выглядело убедительным. Отсылка к тому, что Навальный судим, тоже не убедительна. Назвать компотом, тоже как то не сильно. Но что Медведеву делать? Не давать же отчет Навальному по всем указанным объектам? Но нужен ясный публичный ответ на фильм, который посмотрели более 10 млн человек. Без ссылки на компот.

Кирилл Шулика

Хештег знаете какой тут должен быть.

Он бы не отвечал вообще, если бы не общественное давление. Просто молчал бы, будто ничего и не было. Но пришлось... Выглядит это жалко. Если Навальный оклеветал второе лицо в стране, подавай в суд, защищай свое доброе имя. Но тут было бы, что защищать. Когда нечего, звучат оправдания, как в детском садике.

Elena Rykovtseva

Репортажи о визитах первых лиц РФ "на места" это всегда песня. Медведик на заводе "Тамбовский бекон" и в тамбовской экспериментальной школе, где он как обычно поиграл во все игрушки – это отдельная песня. В репортаже Первого канала, особенно забавно, что Медведева там окружало много людей, но прозвучать в голос, со звуком, дали одной единственной работнице (она на первом снимке), которая страстно спросила премьера:

– Кому это выгодно и как вы на это реагируете?!

Ну, Медведюшко понял ее правильно и тут же завелся с политинформацией рабочим "Тамбовского бекона" про компот, про муть, чушь, бумажки и "какую-то одежду". Наверное она потом выспрашивала своего бригадира: а че это было? А про че это я его спросила-то хоть расскажите?!

Отмечают в Сети и то, что Дмитрий Медведев ни словом не упомянул в своем комментарии ни авторов расследования, ни конкретные претензии, которые к нему предъявляются.

Alexey Kovalev

Прекрасный сюжет сейчас в вечерних новостях по Первому. Показали целиком ответ Недимона на вопрос сочувствующих мясников ООО "Тамбовский бекон". И ни в подводке, ни в ответе ни разу не то что не звучит фамилия "Навальный", а вообще даже ни словом не намекается на то, что же все-таки за "нападки".

Ilya Krasilshchik

Новая абстрактность (на самом деле, старая):

«Это выгодно тем (КОМУ?), кто заказывает подобного рода (КАКОГО?)сюжеты, материалы. Это, как правило, люди (КАКИЕ?), у которых есть вполне конкретные политические цели (КАКИЕ?). Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты (КАКИЕ?), которые снимают, – кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят (КАКИЕ?), – они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата (КАКОГО?)».

Реально взгляд и нечто, несуществующий премьер-министр.

Oleg Pshenichny

Общение тамбовских мясников с ленинградским жуликом-чекистом превращается в сеанс исключительного уровня ахинеи, и никто не понимает уже вообще ничего, но все расходятся как бы довольными

​Надо отдать должное: Димон в одно небольшое высказывание вместил столько изумительных вещей, что нужно рассматривать вероятность уникального и выдающегося строения мозгов, нового типа современного политика. Конечно, еще В.И.Ленин обкатывал использование агрессивной абракадабры в общении с населением, – потому что ведь если человек просто врет, то у него хотя бы есть понимание где истина, и на каком этапе он сам ее переиначивает. В свою очередь интерпретатор может знать, что политик знает, а политик в свою очередь может знать, что слушатель о нем знает, и здесь идет своего рода интеллектуальный поединок.

Однако советская власть вырастила популяцию такой особой ментальной градации, когда общение тамбовских мясников с ленинградским жуликом-чекистом превращается в сеанс исключительного уровня ахинеи, и никто не понимает уже вообще ничего, но все расходятся как бы довольными.

Хотя осадок остается все-же и у тех и у других, иначе они бы не были такими унылыми и угрюмыми компотными чудаками.

Многим показалось забавным то, что Дмитрий Медведев напирал на "политические цели" авторов расследования.

Рыклин Александр

Д. Медведев прокомментировал расследование ФБК...

"По словам Медведева, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального он назвал «судимым персонажем», который «открыто призывает сделать его президентом».

Конечно, у нас у всех есть "конкретная политическая цель" – избавиться уже как-нибудь от вас, уродов... Куда уж конкретнее... И вот этот жалкий лепет (там еще было про то, что все обвинения – "компот")Тимакова сочиняла месяц?! Господи, боже мой....Лучше бы рассказали, как там уточка в Плесе поживает...Сожрали уже, небось, уточку-то...

Татьяна Малкина

боже мой, ходила в реал, пропустила долгожданные вести тамбовского бекона...

все прямо хуже, чем я (даже я) предполагала.

во-первых, неизживаемая травма советского общепита (как мы знаем, это метакультурное явление) детектед: из мути и чуши делают вообще-то не компот никакой, а то гнусное пойло из алюминиевого бака, которым родина так ще дропоила.

во-вторых, что-то страшное с когнитивными, гм, способностями: "он <имя зачеркнуто> открыто говорит: "все плохие, изберите меня президентом". без всякого стеснения" (sic!)

в-третьих, наблюдаются какие-то болезненные отношения с идеей выгоды любого толка (лично или политической). в том смысле, что ее быть не должно и преследование ее и недопустимо, и преступно. ибо все должны быть как они, как эти... во, рабы на галерах.

меж тем все половозрелое население страны, кажется, только и помнит сегодня из возможных вопросов к вселенной злосчастный куцый cui prodest...

Oleg Pshenichny

У Навального, значит, "политические цели".

А у Вована с Димоном политических целей не было и нет, все как-то так само собой. Секс, компот и рок-н-ролл.