В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд. На восстановление аварийной трассы из бюджета выделили 70 миллионов рублей. Ремонт обещают закончить к майским праздникам, но не факт, что успеют. Корреспондент Радио Свобода понаблюдал за тем, как идут дорожные работы, и пообщался с жителями соседнего села, по которому теперь днем и ночью тянутся нескончаемые потоки машин.

​Гигантская трещина в асфальте, уходящая вдаль на десятки метров. Просевшая дорога, которую смяло, как обертку из фольги, и потянуло вниз по склону с чудовищной силой. Провал получился настолько фотогеничным, что многие севастопольцы ездили смотреть на новую природную достопримечательность, будто бы вышедшую из романа Ильфа и Петрова.

Оползень случился на 55-м километре дороги Севастополь – Симферополь, возле сел Поворотное и Фруктовое. От города-героя до проблемного участка полчаса езды по так называемой президентской трассе: ее возвели в девяностые в объезд севастопольских пригородов, чтобы первым лицам Украины и их зарубежным гостям было удобнее добираться из аэропорта «Бельбек» в респектабельные резиденции на Южном берегу Крыма.

Сейчас на аварийном участке идут дорожные работы. Чтобы увидеть это собственными глазами, отправляюсь на место происшествия. На шоссе непривычно пусто. Сюда выбираются, в основном, любители высоких скоростей: под ногами никто не путается, а потому можно погонять в свое удовольствие.

По мере приближения к оползню все чаще появляются знаки, предупреждающие, что впереди проезд закрыт. Наконец, за несколько сотен метров дорога полностью перегорожена. Приходится оставлять машину и идти пешком. Зеваки, видимо, настолько надоели ремонтникам, что они выставили стражника: на подходе к провалу скучает дорожный рабочий в униформе, который говорит, что дальше идти нельзя. Представляюсь, показываю журналистскую корочку.

– У меня список тех, кого можно пускать, – говорит рабочий. – Остальным запрещено проходить.

Однако после нескольких минут переговоров дорожник соглашается меня пропустить и даже подсказывает, как найти начальника строительства. Прохожу дальше и вижу, что по сравнению с мартовскими снимками ландшафт изменился до неузнаваемости. Асфальтовый слой полностью срыт, экскаватор вычерпывает ковшом грунт и загружает его в самосвалы, которые один за другим покидают стройплощадку и едут опорожняться на мусорный полигон.

По данным подконтрольного России севастопольского правительства, на объекте заняты 15 единиц техники и 24 человека. Однако визуально и тех, и других меньше. Компанию десятку рабочих составляют несколько грузовиков, цистерна со смолой, экскаватор и пара деловито снующих по участку фронтальных погрузчиков. Чуть ниже по склону еще несколько человек с бензопилами наперевес освобождают насыпь от растительности. На машинах, бытовках и другом строительном имуществе стоит маркировка компании «ЛТК Групп». Эта частная симферопольская фирма выиграла тендер на ремонт аварийного участка стоимостью 25 миллионов рублей. В случае необходимости сумму обещали повысить.

Разрушенный стихией участок дороги был построен в семидесятые годы прошлого века. В этом месте автомобильная трасса выходит из долины реки Бельбек, взбирается на холм и дальше идет в сторону Севастопольской бухты. Чтобы немного сгладить перепад высот, дорогу проложили по огромной искусственной насыпи. Лет десять-пятнадцать назад с ней начались проблемы. В верхней части насыпи, в одном и том же месте, время от времени стал проседать асфальт. Его закатывали новым слоем, но вскоре там опять возникали «волны».

Крымские водители рассказывают, что хорошо изучили коварный участок и в этом месте всегда сбрасывали скорость до минимума. А ничего не подозревавшие приезжие автомобилисты раз за разом на полном ходу подпрыгивали на кочках. Здесь часто случались аварии. Этой весной после обильных дождей дороге пришел конец. Грунтовые и поверхностные воды размыли почву, в насыпи образовались пустоты, и асфальтовое полотно, разломившись под собственным весом, съехало в пропасть.

​Представитель «ЛТК Групп» Алексей Пшеничнов, ответственный за работы на участке, устраивает мне небольшую экскурсию по объекту. По его словам, сейчас идет первый этап работы – демонтаж. На этой стадии с места аварии уберут все асфальтовое покрытие и съехавшую часть насыпи – тысячи кубометров асфальтобетона, щебня и грунта.

К настоящему моменту задача выполнена примерно наполовину (начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Евгений Поляков подтвердил эти сведения, оценив объем выполненных работ в 45% от запланированного). Это уже дало свои плоды: после того как рабочие убрали слой асфальта, достигавший полуметра в толщину, давление на грунт уменьшилось, и оползневой процесс прекратился. На первых порах провал увеличивался на 10-15 сантиметров в сутки.

Эта проблема давно была. Грунт проседал, но все, что они делали – укладывали слоями новый асфальт

– Обвал произошел не в один момент. Эта проблема давно была. Грунт проседал, но все, что они (работники дорожных служб. – Прим. РС) делали – укладывали слоями новый асфальт, – говорит прораб.

Важным этапом работа стала очистка дренажной системы.

– За дорогой надо ухаживать, понимаете? – продолжает он, рассказывая о причинах оползня. – Надо поддерживать водопропускную систему. Когда строили дорогу, под ней уложили правильную «дренажку». Вся вода, стекавшая со склонов, собиралась в канаву и отводилась через широкую трубу, которая лежала в насыпи поперек дороги. Но мы когда приступили к работам, мы не увидели ни канавы, ни трубы, все заросло кустами и было забито мусором и землей. Когда откопали трубу, она внутри оказалась сухой. Вода туда не попадала, а просачивалась прямо в насыпь и размывала грунт.

Пшеничнов ведет меня мимо бетонных лотков, проложенных вдоль обочины шоссе. В них должна была стекать с трассы дождевая вода и попадать все в тот же водоотвод. Но этого не происходило: кювет также был засыпан землей и «никакой работоспособности не имел».

Когда все будет восстановлено, дренажная система должна оставаться чистой. Иначе снова все поползет

– Все это не чистили десятилетиями. Ничего не делалось. Дорога была на балансе у города, но за ней не следили. Я лично вывез отсюда машину бытового мусора, – говорит мой провожатый. – Когда все будет восстановлено, дренажная система должна оставаться чистой. Иначе снова все поползет.

Чем дорожники будут заниматься после того, как увезут весь подвижный грунт, они пока сами не знают. Это будет зависеть от того, что скажут специалисты компании «Крымгеология», которые уже пробурили в насыпи почти два десятка скважин, пытаясь понять, как ведет себя почва на глубине. Ученые обнаружили в грунте пустоты величиной до 20 сантиметров. Теперь они думают, насколько это опасно.

Севастопольские геологи, которые выезжали на место происшествия и тщательно все изучили, рассказали мне в неформальной обстановке, что существует несколько способов укрепить ползущую насыпь. Самый простой и дешевый способ – закрыть провал подушкой из щебня. Но это поможет только в том случае, если обвал больше не будет увеличиваться и склон не будет ползти. В основании насыпи геологи обнаружили продольные трещины, но пока что они не увеличиваются в размерах, и это хорошая новость.

Более дорогой, но и более надежный вариант – построить подпорную стенку или же укрепить насыпь набивными сваями. Сваи должны быть длиной в несколько десятков метров, чтобы они достали до коренной горной породы и уперлись в нее. Можно также сделать частокол из более коротких свай, и тогда они будут играть роль арматуры, удерживая почву в насыпи от расползания. Ученые попросили не указывать в репортаже их имен, поскольку, по их словам, пока нет результатов бурения, официальные экспертные заключения делать преждевременно.

Как скоро будет принято решение о дальнейших работах, в нынешнем правительстве Севастополя не говорят. Что, однако, не мешает чиновникам утверждать, что обновленную дорогу введут в строй к началу мая, а общая стоимость ремонта не выйдет за пределы 70 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда.

По словам представителя компании-подрядчика, работать в авральном режиме пока нет необходимости, все идет по плану:

– Сегодня приезжал заместитель губернатора Владимир Базаров, члены комиссии – все довольны. Можете так и написать.

От места оползня я иду к селу Поворотному. До ближайших жилых домов – несколько десятков метров. И хотя дорожники утверждают, что «угрозы оползания на жилые постройки нет», местным жителям явно неспокойно. Вокруг провала организованы три объезда. Одна из дорог (самая короткая, а потому и самая популярная) проложена прямо по сельским улицам. Шум стройки и бесконечное мельтешение машин перед окнами порядком утомили сельчан. То обстоятельство, что Поворотное внезапно оказалось в центре событий, не принесло им никаких дивидендов.

– Движение постоянное круглыми сутками, шум, пыль летит. У меня белье всегда во дворе сохло, теперь не вешаю – сразу серым становится, – жалуется молодая женщина у входа в продуктовый магазин.

Сам гастроном внутри напоминает сельмаг эпохи застоя: голые беленые стены, советские витрины, старинные весы на прилавке. Продавщица передает мне бутылку газировки.

Ждали, что, как ремонт трассы начнется, может быть, хоть немного и поселок в порядок приведут. Нет, какое там!

– Ждали, что, как ремонт трассы начнется, может быть, хоть немного и поселок в порядок приведут. Нет, какое там! Сделали только дорогу для объезда, какие-то знаки повесили, и все на этом, – говорит она.

– Чиновники или депутаты к вам не приезжали, не спрашивали, чем помочь?

– Может, у людей и спрашивали, а ко мне никто не заходил… Вообще, жизнь у нас плохая, работать негде. Хотя, конечно, кто хочет, находит работу.

Центральная часть села под стать магазину: обшарпанная бетонная остановка, дырявый асфальт, мусор, жилые бараки, уставшие от жизни не меньше их обитателей. Из новых элементов благоустройства – лишь металлический стенд с объявлениями о часах приема муниципальных депутатов и номером телефона участкового инспектора.

Когда я фотографирую жилую двухэтажку, меня окликает местная жительница.

– Молодой человек! А зачем вы фотографируете наш «красивый» дом?

– Приехал репортаж делать про дорогу.

– Только про дорогу? А про нас не хотите?

– Про вас непременно хочу.

– Ну вот тогда полюбуйтесь, дом разваливается на части. Вот такие у нас дела. Ничего вообще не делается, не ремонтируется, трубы текут, крышу просили сделать – и то самим пришлось сбрасываться. О нас вообще не вспоминают.

– Что-то изменилось за последние три года?

– При Украине ничего не делали, и при России не стали. Нас передали от совхоза (имени Софьи Перовской. – Прим. РС) городу – вот и все, что поменялось.

– Говорят, на стройку каждый день кто-нибудь из правительства приезжает. Может, на вас внимание обратят.

– Да их так возят, чтобы они нас не видели. Хотя нет, сегодня кто-то проезжал. Не остановились.

Из села отправляюсь на тест-драйв объездной дороги. Шоссе из Севастополя в Симферополь в прежние времена петляло по холмам над Поворотным и затем спускалось в поселок. После того как построили новую трассу (ту самую, которая обвалилась), старую дорогу забросили. Сквозь потрескавшийся асфальт проросли кусты, обочины засыпало камнями. Когда случился оползень, обочины почистили и расширили, дорогу на скорую руку подлатали и пустили по ней легковушки. Ехать, правда, приходится на минимальной скорости, но все же этот путь куда удобнее, чем альтернативные объезды: через поселок Любимовка и Северную сторону едут автобусы и грузовики, отчего там постоянно возникают пробки; через села Терновка и Танковое приходится делать огромный крюк, да и дорога там не дорога, а одно название.

В правительстве Севастополя пообещали как следует заасфальтировать дорогу через Поворотное, чтобы по ней могли передвигаться все виды транспорта (хотя редкие автобусы и фуры на ней можно встретить уже сейчас). Жителям села это принесет одни неприятности, зато о пробках можно будет забыть. По оценке руководителя общественной организации «Дорожный контроль – Севастополь» Максима Мишина, именно восстановление старого шоссе через Поворотное «позволило минимизировать заторовые явления».

В беседе со мной общественный активист заявил, что городским властям вполне по силам отремонтировать основную трассу к концу апреля.

На кону работа руководителя департамента транспорта Севастополя

– Я уверен, что дорогу восстановят. По одной простой причине – тут на кону уже работа непосредственно руководителя департамента транспорта Севастополя (Игоря Титова – РС). Если он не выполнит, то я более чем уверен, что его уволят. Поэтому он заинтересован в этом. Если дорога не будет восстановлена, то на майские праздники заторы на этом участке трассы, конечно, будут, потому что достаточно большое количество гостей города пользуется основной артерией, – отметил Мишин.

Если ремонт затянется, то транспортные проблемы могут усугубиться в летние месяцы, когда туристов будет еще больше, чем в мае. Однако представители местного туристического бизнеса не верят, что оползень на трассе даже при самом худшем раскладе может негативно сказаться на курортном сезоне.

– Там объезд всего на километр, экскурсионные автобусы могут спокойно ездить, никаких проблем. К тому же, очень большая доля туристов въезжает в Севастополь со стороны Ялты – а это другая дорога, где оползней нет. Не думаем, что вся эта ситуация хоть кого-то отпугнет, – уверены в компании «Зебра-Тур».