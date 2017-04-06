Где самое дорогое мясо, молоко и сахар, самый дешевый хлеб, яйца и проезд в транспорте? Каждый месяц корреспонденты Крым.Реалии и Радіо Свобода сравнивают цены в Киеве, Северодонецке, оккупированном Донецке и аннексированном Симферополе.

С начала 2017 года мы выбираем одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это товары со средними ценами, которые не являются самыми дешевыми, но пользуются спросом. Учитывая, что на неподконтрольных территориях Украины цены установлены в рублях, для сравнения мы пересчитываем их по местному курсу доллара, действующему на момент сбора информации.

Ценовые взлеты и падения первого квартала

В Киеве больше всего дорожает свинина ‒ ее стоимость с января выросла больше чем на 23%. Цены на картофель и хлеб выросли в пределах 18%, на сахар ‒ на 13%, билеты в кино подорожали почти на 16%. Зато десяток яиц с начала года подешевел почти на 24%.

В Северодонецке за этот год больше всего подорожал картофель ‒ почти на 21%. Стоимость молока поднялась на 17%, сахара ‒ на 13%, мяса (свинины) ‒ на 11%. Цены на яйца в Северодонецке с начала года снизились почти на 80%.

На неподконтрольных Украине территориях цены остаются стабильно высокими

На неподконтрольных Украине территориях цены остаются стабильно высокими.

В оккупированном Донецке с начала года больше всего выросли цены на билеты в кинотеатр ‒ на 23%. На 15% выросла стоимость картофеля, на 7,5% ‒ литр молока. Почти в 2,5 раза здесь уменьшилась цена на хлеб.

В аннексированном Симферополе наибольший рост цены ‒ на 8% ‒ коснулся картофеля. Стоимость молока снизилась больше чем на 60%, почти на 36% подешевел хлеб, а на 15% ‒ сахар.

Мясо (свинина, шейная часть)

Мясо в Киеве и Северодонецке бьет рекорды в подорожании за последний месяц. Цена за килограмм в Киеве выросла более чем на 18 гривен и составляет 113,55 гривны. В Северодонецке подобная ситуация, но все же свинина остается значительно дешевле киевской ‒ 96,98 гривны.

Если проводить аналогию с долларом, то в Киеве килограмм мяса стоит 4,19 доллара, что почти на 17% дороже мартовской стоимости. В Северодонецке, вблизи линии разграничения, украинцы отдают 3,47 доллара в эквиваленте, что почти на 18% больше цены в прошлом месяце.

Цена на мясо в оккупированном Донецке остается относительно стабильной (подорожание заметно только в долларовом эквиваленте на 3 цента, из-за снижения курса валюты). Впрочем, эта цена остается самой высокой, после крымской: в Симферополе килограмм свинины обойдется в долларовом эквиваленте в 5,95, в Донецке ‒ 4,96.

За яйцами ‒ в Северодонецк!

В апреле в украинских снизились цены на яйца – везде, кроме неконтролируемых Донецка и Симферополя.

Почти на 3 гривны упала цена на десяток яиц в Киеве (до 21,5 гривны) и прифронтовом Северодонецке (до 11,90 гривны).

В Донецке, как и в Симферополе, цена на яйца практически не изменилась. Впрочем, на неконтролируемых территориях яйца стоят дороже ‒ 0,85 доллара (в Донецке) и 1,28 доллара (в Симферополе).

Самые дешевые яйца – в Северодонецке (11,90 гривны).

Сахар

В Киеве и Северодонецке цена на сахар продолжает расти. С начала года он ежемесячно дорожает почти на 1 гривну, в апреле вырос на 40 копеек.

В Симферополе сахар подешевел (41,50 российских рублей или 0,75 доллара).

Стоимость килограмма сахара в Донецке практически не изменилась и остается самой высокой среди исследуемых локаций (0,82 доллара).

Молоко

В Симферополе цена на молоко хоть и снизилась (51 рубль или 0,92 доллара), но все равно остается самой высокой среди исследуемых локаций.

На контролируемой Украиной территории молоко ежемесячно дорожает на 50-60 копеек. В переводе на долларовый эквивалент, цены в Киеве и Северодонецке на молоко опередили цену в неподконтрольном Донецке, где стоимость держится на одном на уровне прошлого месяца ‒ 40 рублей (0,68 доллара).

Картофель

Картофель подешевел за последний месяц в Северодонецке на 40 копеек (до 6,55 гривны), в Киеве его стоимость не изменилась ‒ 6,35 гривны за килограмм.

Выросла стоимость картофеля в Донецке ‒ на 6 российских рублей. В долларовом эквиваленте на неподконтрольной территории картофель является одним из самых дорогих (0,34 доллара), впрочем, крымский по цене не обошли.

В Симферополе картофель за месяц в цене практически не изменился, хотя удерживает место по самой высокой цене ‒ 24 рубля или 0,43 доллара.

Хлеб

Цена на хлеб (белый нарезанный батон) в Киеве осталась на уровне прошлого месяца ‒ 8,95 гривен (0,33 доллара).

Не изменилась стоимость хлеба и в Северодонецке ‒ 10,70 гривен (0,39 доллара). Здесь он остается самым дорогим среди всех исследуемых локаций.

Самый дешевый хлеб ‒ на неподконтрольных Украине территориях. С начала года цена в Донецке на хлеб упала более чем вдвое – до 6 рублей (0,10 доллара). В Симферополе хлеб значительно подешевел с марта (14 рублей или 0,25 доллара).

Подсолнечное масло ‒ ползучий рост

Цена литра подсолнечного масла в Киеве с начала года выросла почти на 5%, но в последний месяц остается неизменной ‒ 32,35 гривен. В Северодонецке стоимость масла продолжает расти (с марта по апрель ‒ почти на 2 гривны) и составляет сейчас 33,40 гривны.

В Симферополе цена на подсолнечное масло повысилась до 96 рублей (1,73 доллара).

Цена в оккупированном Донецке остается практически неизменной, но одной из самых дорогих (1,23 доллара).

Бензин (А-95)

В Северодонецке и Донецке литр бензина за месяц не изменился в цене, в Киеве ‒ подешевел на 1 гривну.

Стоимость горючего на контролируемых Украиной территориях остается самой высокой ‒ около 1 доллара за литр, тогда как в Донецке и Симферополе ‒ 0,74 и 0,77 доллара соответственно.

Проезд в общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте не изменились во всех исследуемых локациях.

Самый дешевый проезд – в оккупированном Донецке ‒ 3 российских рубля (0,05 доллара). В Северодонецке проезд не намного дороже ‒ 2 гривны (0,07 доллара). В Киеве ‒ 3 гривны (0,11 доллара).

Самый дорогой проезд остается в Симферополе ‒ 13 рублей (0,22 доллара).

Билеты в кино (средняя цена)

Цены на билеты в кино за последний месяц не изменились. Самые дорогие – в Киеве и Симферополе (более 3 долларов), самые дешевые – в Донецке (2,22 доллара) и Северодонецке (1,84 доллара).

Курс доллара

Во всех городах на момент исследования курс доллара снизился (по сравнению с аналогичным периодом в марте).