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Фотогалереи

Последствия химической атаки в Сирии (фотогалерея)

Более 70 человек погибли от отравления газом 4 апреля 2017 года в районе удерживаемого сирийской оппозицией города Хан-Шейхума. США, ведущие западные страны, а также международные эксперты обвинили в химической атаке официальные сирийские власти во главе с президентов Башаром Асадом.
Официальный Дамаск утверждает, что он не применял химическое оружие, настаивая на том, что в результате авианалета были уничтожены запасы химического оружия, принадлежавшего оппозиции. Этой же версии придерживаются и в Москве. Как заявил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков, сирийская авиация нанесла удар по «крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники, на территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами».
Мужчина несет тело погибшего от применения газа ребенка
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Мужчина несет тело погибшего от применения газа ребенка

Воронка, предположительно, от авиабомбы в районе применения отравляющих веществ
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Воронка, предположительно, от авиабомбы в районе применения отравляющих веществ

Первая помощь пострадавшим от отравления газом
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Первая помощь пострадавшим от отравления газом

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Похороны жерт химической атаки
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Похороны жерт химической атаки

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли показывает фотографии погибших сирийских детей на заседании Совета Безопасности
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли показывает фотографии погибших сирийских детей на заседании Совета Безопасности

Акция протеста возле консульства России в турецком Стамбуле
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Акция протеста возле консульства России в турецком Стамбуле

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