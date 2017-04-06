Более 70 человек погибли от отравления газом 4 апреля 2017 года в районе удерживаемого сирийской оппозицией города Хан-Шейхума. США, ведущие западные страны, а также международные эксперты обвинили в химической атаке официальные сирийские власти во главе с президентов Башаром Асадом.
Официальный Дамаск утверждает, что он не применял химическое оружие, настаивая на том, что в результате авианалета были уничтожены запасы химического оружия, принадлежавшего оппозиции. Этой же версии придерживаются и в Москве. Как заявил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков, сирийская авиация нанесла удар по «крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники, на территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами».
Официальный Дамаск утверждает, что он не применял химическое оружие, настаивая на том, что в результате авианалета были уничтожены запасы химического оружия, принадлежавшего оппозиции. Этой же версии придерживаются и в Москве. Как заявил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков, сирийская авиация нанесла удар по «крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники, на территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами».
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