«Разворот» на Запад: как развивается экономика Украины

Экономика Украины «способна удивить» многих – она дает надежду на ускоренные темпы развития, пишут аналитики Atlantic Council. Однако украинские независимые специалисты утверждают, что говорить о высоких темпах экономического роста рано, ведь на пути еще военные действия на востоке страны.

Международный валютный фонд, который после долгой паузы выделил Украине четвертый транш кредита в размере 1 миллиарда долларов, прогнозирует, что экономический рост в Украине сохранится этом году на уровне 2 процентов из-за последствий блокады на Донбассе и возрастет до 3 процентов уже в 2018 году.

В последующие годы в среднесрочной перспективе этот рост может составить около 3,5-4 процентов в случае значительного ускорения критически важных структурных реформ, говорится в сообщении МВФ. Как отмечают в фонде, в ходе консультаций с украинскими чиновниками говорилось о том, что эти структурные реформы должны улучшить деловую атмосферу и привлечь инвестиции, увеличить производительность и расширить рынок труда.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выделение очередного транша признанием украинских реформ. Как сообщила пресс-служба Администрации президента, руководство МВФ «подтвердило поддержку усилий» украинской власти для обеспечения прогресса в реформировании страны.

Однако эксперты считают темп и размах реформ недостаточным для Украины.

Похоже, что мы пойдем дорогой налаживания промышленной мощи

Украинское правительство продолжает делать традиционную ставку на тяжелую промышленность, а не на современные технологии, замечает журналист-обозреватель Алла Дубровик. Это заметно и по бюджету 2017 года, и по Программе действий правительства на ближайший период по приоритетному развитию отраслей экономики. «Похоже, что мы пойдем дорогой налаживания промышленной мощи. Это не плохо или хорошо ‒ это объективная реальность», ‒ говорит Дубровик.

Академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец считает не менее опасным и для экономики, и для существования Украины рост имущественного и финансового расслоения украинского общества. Это был один из факторов, приведший к Оранжевой революции (2003-2004 годы) и Революции Достоинства (2013-2014 годы). Сейчас основное бремя реформ 2015 года легло на плечи небогатой, но значительной части общества, угрожая дальнейшим ростом безработицы и падением уровня жизни населения, подчеркнул Геец в интервью для издания «Бизнес».

От производства сырья ‒ до креативной экономики

С другой стороны, нынешняя ситуация, какой бы сложной ни была, заставляет те секторы, которые меньше контролирует государство, переориентироваться с производства и продажи сырья на создание и продажу технологической продукции и изделий так называемой «креативной индустрии». А это, например, не только ткани, но и изделия современных дизайнеров, не металлические трубы, а современное коммуникационное оборудование, не только зерно или масло в пищевой промышленности, а разнообразные вкусности, которыми сейчас «приманивают» туристов во Львове, Киеве и Полтаве.

Креативная экономика хорошо развивается, потому что не требует больших инвестиций

Тем более, что производство услуг (к которой принадлежит «креативная индустрия») не требует столько капиталовложений, как промышленное производство. Как отметил основатель POPEL Agency Анатолий Попель в эфире телеканала «Громадське», креативная экономика (ІТ-индустрия, дизайн одежды и зданий и т.п.) ‒ это, прежде всего, творческий, интеллектуальный продукт. Поэтому при минимуме инвестиций креативная экономика может дать максимум прибыли, говорит специалист.

«Эта экономика сейчас хорошо развивается. Почему она работает? Потому что, в отличие от других индустрий, креативная экономика не требует больших инвестиций – с точки зрения, скажем, оборудования. Для создания креативного продукта ‒ например, книги «Гарри Поттер» ‒ достаточно одного творческого человека с невероятной фантазией. И уже одна такая книга может создать целую цепь событий, которые превращаются в реальные продукты (кинофильмы, сувениры и т.д.)», ‒ отметил Попель.

Война с Россией: оборонная продукция «сделано в Украине»

Как отмечает академик Валерий Геец, Украина даже военную агрессию России использует как возможность избавиться от зависимости от сделанных в России деталей, части продукции и от российского рынка сбыта своей продукции. Украинский бизнес активнее ищет новых партнеров в других странах и анализирует изменения в конъюнктуре мирового рынка. Тем более, что между Украиной и Евросоюзом действует зона свободной торговли, отмечает эксперт.

Украина будет продолжать поиск рынков третьих стран

«Россия в дальнейшем будет активно проводить политику импортозамещения, которую она начала еще в 2007 году, чтобы как можно быстрее минимизировать зависимость от тех высокотехнологичных связей, которые она имела с Украиной. В России сформировалось соответствующее лобби, которое активно проталкивает политику замещения импорта, поскольку для этого тратятся государственные деньги. Украина, соответственно, имея такой же сценарий, будет продолжать поиск рынков третьих стран, и с большим вниманием относиться к тем перспективам, которые открывает торговля с Европейским союзом», ‒ сообщил специалист.

«Разворот» в направлении Запада позволяет украинцам модернизировать и расширять производство

«Разворот» от России в направлении Запада позволяет украинцам модернизировать и расширять производство высокотехнологичной продукции, которую использует сектор безопасности и обороны. Сегодня Украина «замыкает на себе» цикл производства отдельных видов военной техники, что позволяет усилить и модернизировать оборонный комплекс, с одной стороны, а с другой ‒ создать новые рабочие места и привлечь к работе специалистов различных специальностей. Об этом Радіо Свобода рассказал основатель проекта «аэроразведка» Натан Хазин.

«Имею хороший пример с «Шилкой» ‒ это зенитная самоходная установка украинского производства, которую взяли на вооружение более чем восемьдесят стран мира. Но до недавнего времени самоходка была «слепой», ее радар не отвечал требованиям времени. Сейчас делаем радар под «Шилку», и это выводит Украину на новый уровень на рынке вооружений. Другой пример ‒ это наши беспилотные летательные аппараты. Их можно использовать как «глаза армии», и благодаря им можно проводить определенные исследования в мирных целях. То, что наши технологии после производства сразу проходят обкатку и работают в боевых условиях, в десятки раз повышает их конкурентоспособность», ‒ пояснил Хазин.

По его словам, агрессия России против Украины заставляет не только Украину модернизировать систему обороны и соответствующие отрасли экономики ‒ во многих государствах НАТО (как и в дружественных альянсу странах) происходят аналогичные процессы, что может дать толчок новым научно-техническим разработкам и развитию образовательного и творческого потенциала людей.