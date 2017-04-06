Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, решение поддержал 521 европарламентарий, против были 75, 36 – воздержались. По сообщению корреспондента, послы ЕС рассмотрят этот вопрос 26 апреля. В управлении Государственной миграционной службы в Херсонской области сообщили, что жители крымского полуострова, у которых есть все законно оформленные документы, имеют «все гражданские права украинского государства» и наравне со всеми смогут посещать Шенгенскую зону в случае предоставления «безвиза» для Украины.