Три года назад в этот день было захвачено здание луганской СБУ. Пророссийски настроенные активисты требовали освободить Алексея Карякина, которого задержали после того, как нашли на его складе много оружия. Митингующие выломали двери, разбили стекла и вошли в здание областного управления, после чего захватили оружейную, в которой находились 300 автоматов Калашникова. В группировке «ЛНР» годовщину захвата СБУ называют «праздником» и сравнивают ее с днем взятия Бастилии. А что на самом деле происходило тогда?
6 апреля 2014 года. Возле здания луганской СБУ собираются митингующие с требованием «отпустить их коллег». Не получив желаемого, бросают яйца, бутылки, палки, а уже позже – дымовые шашки. Как итог – здание захвачено. К тому времени луганчане уже привыкли к постоянным «попыткам» захватить административные здания, рассказывает журналистка Мария Варфоломеева, и на них никто особо не реагировал. В этот день Мария вместе с другими проукраинскими активистами участвовала в велопробеге в поддержку целостности Украины. И только на обратном пути они узнали, что здание СБУ было захвачено.
«Мы восприняли это как какую-то глупость, дурость. Сейчас это все уладится. Наши спецслужбы не будут медлить. В течение пару дней все решится. И мы все это забудем», – вспоминает Варфоломеева.
Такого же мнения и луганчанин Евгений Васильев. Сам он про захват СБУ узнал на футбольном матче.
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«Здание облгосадминистрации они ж тоже захватывали. Просидели там день или два максимум. Мы думали, что и с СБУ так выйдет. Никто просто не знал, что там есть оружие. Кроме них. Те, кто шли захватывать, кураторы знали, чего хотят. И точно знали, как они его добудут», – рассказывает Васильев.
А вот луганский блогер Алексей Фалин признается, что к тому времени было очень много противоречивой информации. Одна из них – как раз про 300 автоматов Калашникова, которые хранились в оружейной. За две недели до событий по всей области обнаружили несколько складов оружия, его изъяли, и автоматы оттуда направили в здание СБУ 5 апреля, то есть за день до захвата.
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Как мне известно, был приказ главы управления СБУ в Луганской области, чтобы офицеры сдали личное оружие. Хотя этого априори никто и никогда не требовал
«Как мне известно, был приказ главы управления СБУ в Луганской области, чтобы офицеры сдали личное оружие. Даже офицеры «Альфы» должны были сдать оружие. Хотя этого априори никто и никогда не требовал. На работу в тот день вызвали не только офицеров, но и весь персонал. Они все были в здании. И у офицеров СБУ, которые были там, не было оружия. И вот обезоруженные офицеры не только пытались сдерживать толпу, но еще и через заборы пересаживали своих коллег-женщин», – рассказывает Алексей Фалин.
В том, что здание СБУ, как и многие другие административные здания, правоохранительные органы просто «отдали» боевикам, уверен и адвокат, в прошлом житель Луганска, Игорь Чудовский.
«Я считаю, что военнослужащие СБУ должны были выполнить приказ и отстоять честь мундира и свое здание. Даже те 700 человек, кто пришел по боевой тревоге, могли удержать это здание и не запятнать себя позором», – говорит Чудовский.
В интервью изданию «Гордон» Олег Животов, который в апреле 2014 года был первым заместителем начальника луганской СБУ, признался, что вывезти оружие, а это около тысячи только штатных автоматов, не имели права. По его словам, их могли обвинить в государственной измене. А стрелять в безоружную толпу запрещено законом, цитирует Животова издание. Вот и защищали здание с помощью дымовых шашек и воды из брандспойтов.
У нас 70 офицеров лишь было, а нападающих сотни
«У нас 70 офицеров лишь было, а нападающих сотни. Ребята стояли, когда в них летела арматура, им в лицо распыляли «черемуху». И во время штурма они успевали уничтожать секретные документы и спецтехнику. Мы просили помощи у всех, у кого можно, постоянно находились на связи», – цитирует издание Животова.
Удержать СБУ не удалось. А через 2 часа на улице Советской между зданием СБУ и библиотекой имени Максима Горького был разбит палаточный городок. Чуть позже пророссийские активисты построили баррикады. По словам Марии Варфоломеевой, рядом с палатками не прекращали агитировать за Россию.
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Им поставили большую плазму там. И показывали все время «Россия 24». Чтобы вот это действие пропаганды не пропадало
«Я помню, им поставили большую плазму там. И показывали все время «Россия 24». Я смеялась, это для того, чтобы их постоянно «штырило»? Чтобы вот это действие пропаганды не пропадало. По лицам уже реально можно было понять, с какого они митинга. Не нужно было флагов и лозунгов. Если пьяные, то это за Россию. Если молодые, с вменяемыми лицами, то за Украину», – говорит Варфоломеева.
Луганчане же, по словам Евгения Васильева, на палаточный «антимайдан» в центре города реагировали по-разному.
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«Были три лагеря – довольные, недовольные и тем, кому было все равно. При том все равно им было даже в то время, когда уже начались боевые действия», – вспоминает Васильев.
В группировке «ЛНР» 6 апреля считают «праздником». Вот только его организаторы, главные участники захвата, либо убиты, как Геннадий Цыпкалов, либо «объявлены в розыск» «генпрокуратурой» группировки «ЛНР», как Александр Карякин, которого и пришли освобождать митингующие 6 апреля 2014 года.
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